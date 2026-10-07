Türkiye Turizmde 11 Basamak Yükseldi: Dünya Ekonomik Forumu Endeksinde 47. Sıradan 36. Sıraya Çıktı

Raporda, 2 bin 650'den fazla konaklama tesisinin GSTC sertifikasyonu aldığı, sertifikasyon sisteminin 2030 yılına kadar ülke genelindeki konaklama tesisleri için zorunlu hâle getirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Programın; çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen sosyal ve ekonomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü biçimde yansıtılması gibi temel unsurları kapsadığı belirtildi.

Türkiye örneği üzerinden, turizmde büyümeyi yönetirken yerel ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları güçlendirmenin önemine işaret edildi. Yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlaması ve destinasyonlarda yaşam kalitesinin desteklenmesi, sektörün uzun vadeli başarısının temel unsurları arasında gösterildi.