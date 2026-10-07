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Türkiye Turizmde 11 Basamak Yükseldi: Dünya Ekonomik Forumu Endeksinde 47. Sıradan 36. Sıraya Çıktı

Türkiye Turizmde 11 Basamak Yükseldi: Dünya Ekonomik Forumu Endeksinde 47. Sıradan 36. Sıraya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 10:40
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Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde 36’ncı sıraya yükseldi. 2019’dan bu yana 11 basamak ilerleyen Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm Programı da raporda örnek ülke uygulaması olarak gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücüne ve sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.

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WEF’in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019’da 47’nci, 2024’te 37’nci sırada yer aldığı endekste 2026’da 36’ncı sıraya yükseldi.

WEF’in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019’da 47’nci, 2024’te 37’nci sırada yer aldığı endekste 2026’da 36’ncı sıraya yükseldi.

Böylece son dönemde bir basamak daha ilerleyen Türkiye, 2019’dan bu yana toplam 11 basamaklık yükseliş kaydetti.

Türkiye’nin endeks puanı da 2019’daki 4,1206 seviyesinden 2026’da 4,3734’e çıkarak yüzde 6,1 arttı. Puan artışı, 2024–2026 döneminde ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Raporda Türkiye, turizmde hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetme yaklaşımıyla örnek ülke uygulaması olarak incelendi. Turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaşmasına karşı yürütülen çalışmalar ve büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artıran uygulamalar öne çıktı.

Türkiye’nin 2024 yılından bu yana “Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi”, “Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği” ve “Çevresel Sürdürülebilirlik” göstergelerinin tamamında ilerleme kaydettiği belirtildi. Sosyoekonomik etki alanındaki yüzde 8,3’lük puan artışının yanı sıra turizm talebinin sürdürülebilirliği göstergesinde de yüzde 5,1 gelişim sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücüne ve sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücüne ve sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.

“Türk turizmi yükseliyor, sürdürülebilir turizm programımız dünyaya örnek oluyor.” değerlendirmesinde bulunan Ersoy, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde Türkiye’nin 2019’dan bu yana 11 basamak yükseldiğini belirtti.

Bakan Ersoy, Türkiye’nin sürdürülebilir turizm yaklaşımının raporda örnek uygulama olarak ele alındığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Sürdürülebilir Turizm Programımız raporda örnek ülke uygulaması olarak yer alırken, turizmin sosyoekonomik etkisi alanında yüzde 8,3’lük puan artışıyla dünya genelindeki en yüksek ikinci gelişimi kaydettik.”

Turizmin sağladığı kazanımları toplumun geneline yayma hedefini vurgulayan Ersoy, “Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı, raporda önemli bir adım olarak gösterildi.

Türkiye’nin 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı, raporda önemli bir adım olarak gösterildi.

Raporda, 2 bin 650'den fazla konaklama tesisinin GSTC sertifikasyonu aldığı, sertifikasyon sisteminin 2030 yılına kadar ülke genelindeki konaklama tesisleri için zorunlu hâle getirilmesinin öngörüldüğü kaydedildi. Programın; çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen sosyal ve ekonomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü biçimde yansıtılması gibi temel unsurları kapsadığı belirtildi.

Türkiye örneği üzerinden, turizmde büyümeyi yönetirken yerel ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları güçlendirmenin önemine işaret edildi. Yerel halkın turizmden daha fazla fayda sağlaması ve destinasyonlarda yaşam kalitesinin desteklenmesi, sektörün uzun vadeli başarısının temel unsurları arasında gösterildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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