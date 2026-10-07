Türkiye Turizmde 11 Basamak Yükseldi: Dünya Ekonomik Forumu Endeksinde 47. Sıradan 36. Sıraya Çıktı
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Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi’nde 36’ncı sıraya yükseldi. 2019’dan bu yana 11 basamak ilerleyen Türkiye’nin Sürdürülebilir Turizm Programı da raporda örnek ülke uygulaması olarak gösterildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücüne ve sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.
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WEF’in güncel ve karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, 2019’da 47’nci, 2024’te 37’nci sırada yer aldığı endekste 2026’da 36’ncı sıraya yükseldi.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücüne ve sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeye dikkat çekti.
Türkiye’nin 2022 yılında Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliği içerisinde hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı, raporda önemli bir adım olarak gösterildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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