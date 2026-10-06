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Türkler Bölgeyi Terk Etti: Turizm Cennetinde Kiralar 200 Euroya Kadar Düştü

Türkler Bölgeyi Terk Etti: Turizm Cennetinde Kiralar 200 Euroya Kadar Düştü

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:49
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Karadağ'ın turizm merkezlerinden Budva'da kiralık konut fiyatları düşüyor. Türk ve Rus yatırımcıların mülklerini satışa çıkarmasıyla piyasadaki arz artarken, bazı dairelerin kirası aylık 200 euroya kadar geriledi. Emlak danışmanı Tomislav Ranković'e göre Karadağ'daki Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 15'i ülkeyi terk etti.

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Karadağ hükümetinin değiştirdiği vize rejimi, Budva'daki yabancı yatırımcıları ülkeden ayrılmaya itiyor.

Karadağ hükümetinin değiştirdiği vize rejimi, Budva'daki yabancı yatırımcıları ülkeden ayrılmaya itiyor.

Karadağ hükümeti 23 Temmuz 2026'da vize rejimini değiştirdi. Düzenlemeye göre 1 Kasım 2026'dan itibaren Rusya, Türkiye, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkeye girişi için vize gerekecek. 31 Ekim'e kadar bu ülkelerin vatandaşları vizesiz olarak 30 güne kadar kalabiliyor.

Emlak danışmanı Tomislav Ranković, yabancıların belirsizlik içinde olduğunu söylüyor. Ranković'e göre pek çok kişi vize konusundaki kararsızlık nedeniyle Budva'dan 'demir aldı' bile.

Türk ve Rus alıcıların mülklerini satışa çıkarması piyasadaki arzı artırırken kiralar aşağı çekildi.

Türk ve Rus alıcıların mülklerini satışa çıkarması piyasadaki arzı artırırken kiralar aşağı çekildi.

Türk ve Rus vatandaşları, son yıllarda Budva'da en çok mülk alan gruplar arasında yer alıyordu. Bu grupların mülklerini satışa çıkarması piyasadaki arzı artırdı. Ranković, Karadağ'daki Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 15'inin ülkeyi terk ettiğini belirtiyor.

Budva'da bazı tek yatak odalı dairelerin kirası 700-750 euro seviyesinden 500-550 euroya indi. Kiralar bazı dairelerde aylık 200 euroya kadar düştü. Satış fiyatlarının ise durgun seyrettiği ya da hafif düştüğü ifade ediliyor.

Mülklerini nakde çevirenler daha düşük maliyetli ülkelere yöneliyor ya da kendi ülkelerine dönüyor.

Mülklerini nakde çevirenler daha düşük maliyetli ülkelere yöneliyor ya da kendi ülkelerine dönüyor.

Belirtildiğine göre piyasadaki değişimde yalnızca vize belirsizliği değil, artan yaşam maliyetleri de etkili oldu. 2022'den sonra Rus vatandaşlarının oturum, vize ve bankacılık işlemlerinde yaşadığı sorunlar da bu süreci hızlandırdı.

Mülklerini nakde çeviren yatırımcıların bir bölümü daha düşük yaşam ve yatırım maliyeti olan ülkelere yöneliyor, bir bölümü ise kendi ülkesine dönüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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