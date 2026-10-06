Türkler Bölgeyi Terk Etti: Turizm Cennetinde Kiralar 200 Euroya Kadar Düştü
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Karadağ'ın turizm merkezlerinden Budva'da kiralık konut fiyatları düşüyor. Türk ve Rus yatırımcıların mülklerini satışa çıkarmasıyla piyasadaki arz artarken, bazı dairelerin kirası aylık 200 euroya kadar geriledi. Emlak danışmanı Tomislav Ranković'e göre Karadağ'daki Türk vatandaşlarının yaklaşık yüzde 15'i ülkeyi terk etti.
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Karadağ hükümetinin değiştirdiği vize rejimi, Budva'daki yabancı yatırımcıları ülkeden ayrılmaya itiyor.
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Türk ve Rus alıcıların mülklerini satışa çıkarması piyasadaki arzı artırırken kiralar aşağı çekildi.
Mülklerini nakde çevirenler daha düşük maliyetli ülkelere yöneliyor ya da kendi ülkelerine dönüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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