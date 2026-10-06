Türkler Bölgeyi Terk Etti: Turizm Cennetinde Kiralar 200 Euroya Kadar Düştü

Karadağ hükümeti 23 Temmuz 2026'da vize rejimini değiştirdi. Düzenlemeye göre 1 Kasım 2026'dan itibaren Rusya, Türkiye, Belarus, Çin ve Suudi Arabistan vatandaşlarının ülkeye girişi için vize gerekecek. 31 Ekim'e kadar bu ülkelerin vatandaşları vizesiz olarak 30 güne kadar kalabiliyor.

Emlak danışmanı Tomislav Ranković, yabancıların belirsizlik içinde olduğunu söylüyor. Ranković'e göre pek çok kişi vize konusundaki kararsızlık nedeniyle Budva'dan 'demir aldı' bile.