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"Teoman" Ata Yaşat, Daha 17'de Gündem Olan Köpek Taklidi Sahnesine Yanıt Verdi

"Teoman" Ata Yaşat, Daha 17'de Gündem Olan Köpek Taklidi Sahnesine Yanıt Verdi

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 10:45
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Daha 17'nin geçtiğimiz bölümünde Teoman'ın köpek taklidi yaptığı sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Teoman'a hayat veren Ata Yaşat, konuşulan sahne hakkında ilk kez açıklama yaptı. Genç oyuncu, karakterinin gerektirdiği her şeyi yapacağını söyledi ve sahneden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KAYNAK: Bodrum Sokak TV

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Daha 17'de Teoman'ın köpek taklidi yaptığı sahne yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.

Daha 17'de Teoman'ın köpek taklidi yaptığı sahne yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17'nin geçtiğimiz bölümü, kimsenin beklemediği bir sahneyle konuşuldu. Dizide Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat'ın köpek taklidi yaptığı anlar, yayının ardından sosyal medyada kısa sürede elden ele dolaştı.

Dizinin 'kötü çocuğu' olarak bilinen Teoman'ı bu hâliyle görmek izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sahneye dair yorumlar peş peşe gelirken, bu anlar bölümün en çok paylaşılan kesitleri arasına girdi.

Peki gündem olan bu sahneyi canlandıran Ata Yaşat, konuşulan anlar hakkında ne düşünüyor?

Ata Yaşat, köpek taklidi sahnesi için "Karakterim ne gerektiriyorsa tabii ki yaparım" dedi.

Ata Yaşat, köpek taklidi sahnesi için "Karakterim ne gerektiriyorsa tabii ki yaparım" dedi.

Bodrum Sokak TV'ye konuşan Ata Yaşat, meseleye tamamen bir oyunculuk işi olarak baktığını gösterdi ve sahneyle ilgili duygularını da açık açık paylaştı.

Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: 'Evet, ben oyuncuyum yani. Her şeyi... Karakterim ne gerektiriyorsa tabii ki yaparım. Çok da mutluyum, çok da keyifliyim. Çok da güzel bir sahne oldu.'

Yaşat'ın sözleri, sahneden rahatsızlık duymak bir yana, çekimden keyif aldığını ortaya koydu. Üstelik oyuncu, karakteri için sınır koymadığının da altını çizdi.

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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