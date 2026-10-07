"Teoman" Ata Yaşat, Daha 17'de Gündem Olan Köpek Taklidi Sahnesine Yanıt Verdi

Bodrum Sokak TV'ye konuşan Ata Yaşat, meseleye tamamen bir oyunculuk işi olarak baktığını gösterdi ve sahneyle ilgili duygularını da açık açık paylaştı.

Genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: 'Evet, ben oyuncuyum yani. Her şeyi... Karakterim ne gerektiriyorsa tabii ki yaparım. Çok da mutluyum, çok da keyifliyim. Çok da güzel bir sahne oldu.'

Yaşat'ın sözleri, sahneden rahatsızlık duymak bir yana, çekimden keyif aldığını ortaya koydu. Üstelik oyuncu, karakteri için sınır koymadığının da altını çizdi.