"Teoman" Ata Yaşat, Daha 17'de Gündem Olan Köpek Taklidi Sahnesine Yanıt Verdi
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Daha 17'nin geçtiğimiz bölümünde Teoman'ın köpek taklidi yaptığı sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Teoman'a hayat veren Ata Yaşat, konuşulan sahne hakkında ilk kez açıklama yaptı. Genç oyuncu, karakterinin gerektirdiği her şeyi yapacağını söyledi ve sahneden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
KAYNAK: Bodrum Sokak TV
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Daha 17'de Teoman'ın köpek taklidi yaptığı sahne yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.
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Ata Yaşat, köpek taklidi sahnesi için "Karakterim ne gerektiriyorsa tabii ki yaparım" dedi.
Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'ın açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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