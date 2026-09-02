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Daha 17’nin Teoman’ı Ata Yaşat Fit Fiziğiyle Övgü Topladı!

Daha 17’nin Teoman’ı Ata Yaşat Fit Fiziğiyle Övgü Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 17:17
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde hayat verdiği Teoman karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışını yakalayan Ata Yaşat, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Teoman’ın yaptıkları seyirciyi her bölüm kızdırsa da genç oyuncunun performansı, yakışıklılığı ve aurası büyük beğeni topladı. Dizinin çekimleri için bir süredir Bodrum’da bulunan Yaşat, yoğun set temposuna verdiği kısa molada Yalıkavak’ta görüntülendi. Jet-ski üzerindeki hünerlerini sergileyen oyuncunun fit fiziği de dikkatlerden kaçmadı. Gelin, çocuk yaşta kamera karşısına geçen Ata Yaşat’ın kariyerine ve çok konuşulan Bodrum görüntülerine birlikte bakalım.

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Ata Yaşat, son dönemin en hızlı çıkış yapan genç oyuncularından biri haline geldi.

Ata Yaşat, son dönemin en hızlı çıkış yapan genç oyuncularından biri haline geldi.

30 Ağustos 2002’de Ankara’da dünyaya gelen Ata Yaşat’ın kamera karşısındaki yolculuğu oldukça küçük yaşlarda başladı. Henüz 8 yaşındayken oyunculukla tanışan Yaşat, ilk yıllarında reklam filmlerinde ve çocuk projelerinde yer aldı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisi, genç oyuncunun ilk kamera önü deneyimlerinden biri oldu.

İlerleyen yıllarda Keloğlan Odama Saklandı, Alev Alev, SadakatsizTozkoparan İskender ve Gülcemal gibi farklı yapımlarda küçük roller üstlenerek deneyim kazandı. Televizyon projelerinin yanı sıra yeni nesil dikey dizi formatında hazırlanan Burslu Kızda başrol oynayan Yaşat, uzun zamandır kamera karşısında olmasına rağmen aradığı büyük çıkışı 2026 yılında yakaladı.

Oyunculuğun yanında eğitim hayatıyla da dikkat çeken Ata Yaşat, Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenim görüyordu. Bir dönem Amerika merkezli bir yapay zeka şirketinde çalışan genç oyuncu, kariyerini tamamen oyunculuk üzerine kurmaya karar verince işinden ayrıldı ve üniversite eğitimini dondurdu. Luna Acting Stüdyo’da oyunculuk eğitimi alan Yaşat’ın geçmişinde profesyonel basketbol da bulunuyor.

Ata Yaşat’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 oldu.

Ata Yaşat’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 oldu.

31 Mayıs 2026’da yayın hayatına başlayan gençlik ve dram dizisinde Teoman karakterine hayat veren Yaşat, kısa sürede yapımın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü. 

Daha 17 ile birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı hızla yükselen Yaşat, kısa sürede yeni neslin en popüler ekran yüzleri arasına girdi.

Dizide Deniz karakterini canlandıran Helin Elveren’le arasında aşk olduğu iddiaları da bir süre magazin gündemini meşgul etti. Sosyal medya paylaşımlarındaki benzer ifadeler nedeniyle ortaya çıkan söylentiler, ikilinin Bodrum’da birlikte görüntülenmesiyle güçlendi. Ancak Ata Yaşat ve Helin Elveren, kendilerine yöneltilen aşk sorusuna “Aşk yok” yanıtını verdi. Bu nedenle ikilinin sevgili olduğuna dair yorumlar doğrulanmış bir bilgiye dayanmıyor.

Daha 17 dizisinin çekimleri için bir süredir Bodrum’da bulunan Ata Yaşat, set arasındaki deniz keyfi sırasında objektiflere takıldı.

24. yaşına yeni giren oyuncu, Yalıkavak’taki bir plajda arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Yoğun set programına kısa bir mola veren Yaşat, sahilde dinlenmek yerine tercihini adrenalin dolu bir su sporundan yana kullandı. Arkadaşıyla jet-skiye binerek denize açılan genç oyuncu, uzun süre su üzerinde vakit geçirdi.

Jet-skiyi kullanırken yaptığı seri manevralarla dikkat çeken Yaşat, denizdeki rahat ve enerjik tavırlarıyla da çevredeki meraklı bakışların odağı oldu. Aracı son derece kontrollü kullanan oyuncunun jet-ski üzerindeki görüntüleri kısa sürede magazin basınına yansıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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