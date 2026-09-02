Daha 17’nin Teoman’ı Ata Yaşat Fit Fiziğiyle Övgü Topladı!
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinde hayat verdiği Teoman karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışını yakalayan Ata Yaşat, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Teoman’ın yaptıkları seyirciyi her bölüm kızdırsa da genç oyuncunun performansı, yakışıklılığı ve aurası büyük beğeni topladı. Dizinin çekimleri için bir süredir Bodrum’da bulunan Yaşat, yoğun set temposuna verdiği kısa molada Yalıkavak’ta görüntülendi. Jet-ski üzerindeki hünerlerini sergileyen oyuncunun fit fiziği de dikkatlerden kaçmadı. Gelin, çocuk yaşta kamera karşısına geçen Ata Yaşat’ın kariyerine ve çok konuşulan Bodrum görüntülerine birlikte bakalım.
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Ata Yaşat, son dönemin en hızlı çıkış yapan genç oyuncularından biri haline geldi.
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Ata Yaşat’ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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