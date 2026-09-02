Daha 17’nin Teoman’ı Ata Yaşat Fit Fiziğiyle Övgü Topladı!

31 Mayıs 2026’da yayın hayatına başlayan gençlik ve dram dizisinde Teoman karakterine hayat veren Yaşat, kısa sürede yapımın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü.

Daha 17 ile birlikte sosyal medyadaki takipçi sayısı hızla yükselen Yaşat, kısa sürede yeni neslin en popüler ekran yüzleri arasına girdi.

Dizide Deniz karakterini canlandıran Helin Elveren’le arasında aşk olduğu iddiaları da bir süre magazin gündemini meşgul etti. Sosyal medya paylaşımlarındaki benzer ifadeler nedeniyle ortaya çıkan söylentiler, ikilinin Bodrum’da birlikte görüntülenmesiyle güçlendi. Ancak Ata Yaşat ve Helin Elveren, kendilerine yöneltilen aşk sorusuna “Aşk yok” yanıtını verdi. Bu nedenle ikilinin sevgili olduğuna dair yorumlar doğrulanmış bir bilgiye dayanmıyor.

Daha 17 dizisinin çekimleri için bir süredir Bodrum’da bulunan Ata Yaşat, set arasındaki deniz keyfi sırasında objektiflere takıldı.

24. yaşına yeni giren oyuncu, Yalıkavak’taki bir plajda arkadaşıyla birlikte görüntülendi. Yoğun set programına kısa bir mola veren Yaşat, sahilde dinlenmek yerine tercihini adrenalin dolu bir su sporundan yana kullandı. Arkadaşıyla jet-skiye binerek denize açılan genç oyuncu, uzun süre su üzerinde vakit geçirdi.

Jet-skiyi kullanırken yaptığı seri manevralarla dikkat çeken Yaşat, denizdeki rahat ve enerjik tavırlarıyla da çevredeki meraklı bakışların odağı oldu. Aracı son derece kontrollü kullanan oyuncunun jet-ski üzerindeki görüntüleri kısa sürede magazin basınına yansıdı.