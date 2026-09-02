Seda Bakan ve Ali Erel’in Kızları Leyla İçin Yaptığı Samimi Doğum Günü Kutlaması İçleri Isıttı!

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bakan, asıl büyük çıkışlarından birini Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle yaptı. Arif V 216, Mucize Doktor, Gelin Takımı ve Esas Oğlan gibi birbirinden farklı projelerde rol alan oyuncu, son yıllarda dijital platformlarda da oldukça üretken bir dönem geçirdi. Netflix’te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinin en popüler rollerinden birine imza atan Bakan, son olarak Rüya Gibi dizisiyle televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğlenceli aile hayatıyla da sık sık gündeme gelen Seda Bakan, uzun yıllardır müzisyen Ali Erel’le mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Seda Bakan ve Ali Erel, 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti. Magazin dünyasının göz önündeki isimlerinden olmalarına rağmen evliliklerini kendi halinde sürdüren çift, sosyal medyaya yansıyan samimi anlarıyla da takipçilerinin beğenisini topluyor. Çift, 2019 yılında ilk kızları Leyla’nın dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aile, 2022 yılında küçük kızları Ela’nın doğumuyla dört kişiye çıktı. Yoğun çalışma temposunun arasında kızlarıyla geçirdiği anlara sık sık yer veren Bakan, annelik serüveniyle ilgili doğal ve eğlenceli paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.