Seda Bakan ve Ali Erel’in Kızları Leyla İçin Yaptığı Samimi Doğum Günü Kutlaması İçleri Isıttı!
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Seda Bakan, bu kez ailesiyle verdiği sıcacık pozlarla gündeme geldi. 2014 yılında evlendiği müzisyen Ali Erel’le mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, büyük kızları Leyla’nın 7. yaş günü için düzenledikleri renkli kutlamadan kareleri paylaştı. Kızları Leyla ve Ela’yla objektif karşısına geçen çiftin aile pozu kısa sürede ilgi gördü. Gelin, Leyla Erel’in doğum günü kutlamasının detaylarına birlikte bakalım.
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Seda Bakan, kariyerinin ilk yıllarından bu yana enerjisi, doğallığı ve komedi konusundaki başarısıyla ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.
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Seda Bakan ve eşi Ali Erel, büyük kızları Leyla’nın yeni yaşını ailece kutladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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