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Seda Bakan ve Ali Erel’in Kızları Leyla İçin Yaptığı Samimi Doğum Günü Kutlaması İçleri Isıttı!

Seda Bakan ve Ali Erel’in Kızları Leyla İçin Yaptığı Samimi Doğum Günü Kutlaması İçleri Isıttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.09.2026 - 10:43
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Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Seda Bakan, bu kez ailesiyle verdiği sıcacık pozlarla gündeme geldi. 2014 yılında evlendiği müzisyen Ali Erel’le mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu, büyük kızları Leyla’nın 7. yaş günü için düzenledikleri renkli kutlamadan kareleri paylaştı. Kızları Leyla ve Ela’yla objektif karşısına geçen çiftin aile pozu kısa sürede ilgi gördü. Gelin, Leyla Erel’in doğum günü kutlamasının detaylarına birlikte bakalım.

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Seda Bakan, kariyerinin ilk yıllarından bu yana enerjisi, doğallığı ve komedi konusundaki başarısıyla ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Seda Bakan, kariyerinin ilk yıllarından bu yana enerjisi, doğallığı ve komedi konusundaki başarısıyla ekranların en sevilen isimlerinden biri olmayı başardı.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Bakan, asıl büyük çıkışlarından birini Kardeş Payı dizisindeki Feyza rolüyle yaptı. Arif V 216, Mucize DoktorGelin Takımı ve Esas Oğlan gibi birbirinden farklı projelerde rol alan oyuncu, son yıllarda dijital platformlarda da oldukça üretken bir dönem geçirdi. Netflix’te yayınlanan Zeytin Ağacı dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle kariyerinin en popüler rollerinden birine imza atan Bakan, son olarak Rüya Gibi dizisiyle televizyon ekranlarında seyirci karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra eğlenceli aile hayatıyla da sık sık gündeme gelen Seda Bakan, uzun yıllardır müzisyen Ali Erel’le mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Seda Bakan ve Ali Erel, 2014 yılında hayatlarını birleştirmişti. Magazin dünyasının göz önündeki isimlerinden olmalarına rağmen evliliklerini kendi halinde sürdüren çift, sosyal medyaya yansıyan samimi anlarıyla da takipçilerinin beğenisini topluyor. Çift, 2019 yılında ilk kızları Leyla’nın dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Aile, 2022 yılında küçük kızları Ela’nın doğumuyla dört kişiye çıktı. Yoğun çalışma temposunun arasında kızlarıyla geçirdiği anlara sık sık yer veren Bakan, annelik serüveniyle ilgili doğal ve eğlenceli paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Seda Bakan ve eşi Ali Erel, büyük kızları Leyla’nın yeni yaşını ailece kutladı.

Seda Bakan ve eşi Ali Erel, büyük kızları Leyla’nın yeni yaşını ailece kutladı.

2019 yılında dünyaya gelen Leyla Erel, 7 yaşına bastı. Ailece gerçekleştirilen kutlamadan renkli anları takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, kızının yeni yaşındaki heyecanını da gözler önüne serdi. Leyla’nın hızla büyüdüğünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ailece verdikleri pozlar kısa sürede ilgi gördü. Seda Bakan ve Ali Erel’in kızlarıyla birlikte sergilediği sıcacık aile tablosuna sosyal medya kullanıcılarından da çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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