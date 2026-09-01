Görenler Tanıyamadı: Gözde Seda Altuner Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu!

Kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu; Paramparça, Avlu ve Söz gibi dikkat çeken yapımların kadrosunda yer aldı. Altuner’in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje ise başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı Sadakatsiz oldu.

Dizide cemiyet hayatının hırslı, gösterişli ve sözünü sakınmayan karakterlerinden Gönül Güçlü’ye hayat veren Altuner, enerjik oyunculuğu ve karaktere kattığı mizahi detaylarla büyük beğeni topladı. Gönül’ün kızı Derin’i korumak uğruna attığı tartışmalı adımlar, dizinin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer alırken Altuner de başarılı performansıyla projenin unutulmaz isimlerinden birine dönüştü.

Ardından Kirli Sepeti ve Sandık Kokusu gibi dizilerde rol alan oyuncu, Sandık Kokusu'nda Uğur Yücel’in canlandırdığı Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.