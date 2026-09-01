Görenler Tanıyamadı: Gözde Seda Altuner Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu!
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Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gözde Seda Altuner, son haliyle görenleri şaşırttı. Başarılı oyunculuğu ve neşeli tavırlarıyla sevilen Altuner, son dönemde verdiği kiloların ardından adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada paylaştığı yeni pozları “10 yaş gençleşmiş” yorumları alırken değişiminin sırrı da merak konusu oldu.
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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Gözde Seda Altuner, özellikle Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazındı.
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Başarılı oyunculuğu ve neşeli enerjisiyle tanınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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