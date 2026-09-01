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Görenler Tanıyamadı: Gözde Seda Altuner Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu!

Görenler Tanıyamadı: Gözde Seda Altuner Verdiği Kilolarla Bambaşka Biri Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 14:55
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Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gözde Seda Altuner, son haliyle görenleri şaşırttı. Başarılı oyunculuğu ve neşeli tavırlarıyla sevilen Altuner, son dönemde verdiği kiloların ardından adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. Sosyal medyada paylaştığı yeni pozları “10 yaş gençleşmiş” yorumları alırken değişiminin sırrı da merak konusu oldu.

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Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Gözde Seda Altuner, özellikle Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazındı.

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Gözde Seda Altuner, özellikle Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Gönül Güçlü karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazındı.

Kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan oyuncu; Paramparça, Avlu ve Söz gibi dikkat çeken yapımların kadrosunda yer aldı. Altuner’in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje ise başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı Sadakatsiz oldu.

Dizide cemiyet hayatının hırslı, gösterişli ve sözünü sakınmayan karakterlerinden Gönül Güçlü’ye hayat veren Altuner, enerjik oyunculuğu ve karaktere kattığı mizahi detaylarla büyük beğeni topladı. Gönül’ün kızı Derin’i korumak uğruna attığı tartışmalı adımlar, dizinin en çok konuşulan gelişmeleri arasında yer alırken Altuner de başarılı performansıyla projenin unutulmaz isimlerinden birine dönüştü.

Ardından Kirli Sepeti ve Sandık Kokusu gibi dizilerde rol alan oyuncu, Sandık Kokusu'nda Uğur Yücel’in canlandırdığı Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Başarılı oyunculuğu ve neşeli enerjisiyle tanınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Başarılı oyunculuğu ve neşeli enerjisiyle tanınan Gözde Seda Altuner, son dönemde verdiği kilolarla adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Altuner’in son paylaşımlarındaki değişim, takipçilerinin gözünden kaçmadı. Geçmiş yıllardaki görüntüleriyle son hali yan yana getirilen oyuncunun yüz hatlarının belirginleştiği ve gözle görülür ölçüde kilo verdiği görüldü.

Özellikle siyah elbisesiyle verdiği son pozlar kısa sürede magazin sayfalarına taşındı. Altuner’in yeni görünümünü beğenen takipçileri, başarılı oyuncunun yıllar sonra adeta bambaşka biri olduğunu savundu. Paylaşımların altına “10 yaş gençleşmiş”, “Tanımakta zorlandım” ve “İnanılmaz değişmiş” gibi çok sayıda yorum yapıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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