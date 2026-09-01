Ne Altın Ne Para: Şevket Çoruh’un Kızına Verdiği Nişan Hediyesi Ezber Bozdu!
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Usta oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, yıllar önce evliliklerini sonlandırmış olsalar da kızları Gülenay Çoruh’un en mutlu gününde yeniden yan yana geldi. Bir süredir birlikte olduğu onkolog Batuhan Selçuk’la evlilik yolunda ilk adımı atan Gülenay Çoruh, sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı renkli bir törenle nişanlandı. Genç çiftin yüzüklerini Müjdat Gezen takarken gecede eğlenceli ve duygusal anlar bir arada yaşandı. Ancak törenin en çok konuşulan detayı, Şevket Çoruh’un altın ya da para yerine kızına verdiği sıra dışı hediye oldu. Perdenin arkasından çıkan son model motosikleti gören Gülenay Çoruh, şaşkınlığını gizleyemedi.
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Usta oyuncu Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun evliliğinden dünyaya gelen Gülenay Çoruh, gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri.
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Gülenay Çoruh, bir süredir birlikte olduğu onkolog Batuhan Selçuk’la düzenlenen görkemli bir törenle nişanlandı.
Gecenin en çok konuşulan anına ise Şevket Çoruh’un klasik takı merasimlerinin ezberini bozan nişan hediyesi damga vurdu.
Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı nişan, resmi bir törenden çok samimi ve eğlenceli bir kutlama havasında geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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