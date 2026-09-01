Ne Altın Ne Para: Şevket Çoruh’un Kızına Verdiği Nişan Hediyesi Ezber Bozdu!

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şevket Çoruh, özel hayatını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri. Usta oyuncunun 1993 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Günay Karacaoğlu’yla evliliğinden 1997 yılında Gülenay Çoruh dünyaya geldi.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 2004 yılında evliliklerini sonlandırmalarına rağmen kızları Gülenay için dostane ilişkilerini sürdürdü. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Gülenay Çoruh da anne ve babası gibi sanat dünyasına yakın bir kariyer seçti. Sinema ve televizyon eğitimi alan Gülenay, kamera önünde yer almak yerine sektörün mutfağında çalışmayı tercih etti. Çeşitli projelerde videografiker ve ikinci yönetmen olarak görev aldı.

Şevket Çoruh, 2018 yılında Özge Turna’yla evlendi. Çiftin Turna adını verdikleri kızları ise 2020 yılında dünyaya geldi. Böylece ikinci kez baba olan usta oyuncunun iki kızı arasındaki yaş farkı da zaman zaman gündeme geldi. Çoruh ailesi bu kez Gülenay’ın evlilik yolunda attığı ilk adımın mutluluğuyla bir araya geldi.