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Ne Altın Ne Para: Şevket Çoruh’un Kızına Verdiği Nişan Hediyesi Ezber Bozdu!

Ne Altın Ne Para: Şevket Çoruh’un Kızına Verdiği Nişan Hediyesi Ezber Bozdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 12:17
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Usta oyuncular Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, yıllar önce evliliklerini sonlandırmış olsalar da kızları Gülenay Çoruh’un en mutlu gününde yeniden yan yana geldi. Bir süredir birlikte olduğu onkolog Batuhan Selçuk’la evlilik yolunda ilk adımı atan Gülenay Çoruh, sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı renkli bir törenle nişanlandı. Genç çiftin yüzüklerini Müjdat Gezen takarken gecede eğlenceli ve duygusal anlar bir arada yaşandı. Ancak törenin en çok konuşulan detayı, Şevket Çoruh’un altın ya da para yerine kızına verdiği sıra dışı hediye oldu. Perdenin arkasından çıkan son model motosikleti gören Gülenay Çoruh, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Usta oyuncu Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun evliliğinden dünyaya gelen Gülenay Çoruh, gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri.

Usta oyuncu Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun evliliğinden dünyaya gelen Gülenay Çoruh, gözlerden uzak sürdürdüğü özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri.

Arka Sokaklar dizisinde yıllarca hayat verdiği Mesut Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şevket Çoruh, özel hayatını mümkün olduğunca kameralardan uzak yaşamayı tercih eden isimlerden biri. Usta oyuncunun 1993 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Günay Karacaoğlu’yla evliliğinden 1997 yılında Gülenay Çoruh dünyaya geldi.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, 2004 yılında evliliklerini sonlandırmalarına rağmen kızları Gülenay için dostane ilişkilerini sürdürdü. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Gülenay Çoruh da anne ve babası gibi sanat dünyasına yakın bir kariyer seçti. Sinema ve televizyon eğitimi alan Gülenay, kamera önünde yer almak yerine sektörün mutfağında çalışmayı tercih etti. Çeşitli projelerde videografiker ve ikinci yönetmen olarak görev aldı.

Şevket Çoruh, 2018 yılında Özge Turna’yla evlendi. Çiftin Turna adını verdikleri kızları ise 2020 yılında dünyaya geldi. Böylece ikinci kez baba olan usta oyuncunun iki kızı arasındaki yaş farkı da zaman zaman gündeme geldi. Çoruh ailesi bu kez Gülenay’ın evlilik yolunda attığı ilk adımın mutluluğuyla bir araya geldi.

Gülenay Çoruh, bir süredir birlikte olduğu onkolog Batuhan Selçuk’la düzenlenen görkemli bir törenle nişanlandı.

Gülenay Çoruh ve Batuhan Selçuk’un nişan töreni, 30 Ağustos’ta oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ın İstanbul’daki çiftliğinde gerçekleştirildi. Doğayla iç içe, kır bahçesi konseptinde düzenlenen organizasyonda çiftin aileleri ve yakın dostlarının yanı sıra sanat dünyasından pek çok tanınmış isim de yer aldı.

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu, yıllar önce evliliklerini sonlandırmalarına rağmen kızlarının bu özel gününde yan yana gelerek mutluluklarına ortak oldu. Eski eşlerin gece boyunca sergilediği samimi ve neşeli tavırlar davetlilerin de dikkatini çekti. Kızlarını bu özel gününde yalnız bırakmayan ikili, nişan töreninden paylaşılan görüntülerde oldukça heyecanlı görünüyordu.

Gülenay Çoruh ve Batuhan Selçuk’un nişan yüzüklerini ise usta tiyatrocu ve aile dostları Müjdat Gezen taktı. Genç çiftin kurdelesini kesen Gezen’in törende yaptığı konuşma duygusal anlar yaşattı. Aile büyüklerinin ve yakın arkadaşlarının alkışları arasında yüzüklerini takan Gülenay Çoruh ile Batuhan Selçuk, evlilik yolundaki ilk resmi adımlarını atmış oldu.

Gecenin en çok konuşulan anına ise Şevket Çoruh’un klasik takı merasimlerinin ezberini bozan nişan hediyesi damga vurdu.

Gecenin en çok konuşulan anına ise Şevket Çoruh’un klasik takı merasimlerinin ezberini bozan nişan hediyesi damga vurdu.

Takı töreni başladığında herkes Şevket Çoruh’un kızına ve müstakbel damadına altın ya da para takmasını bekliyordu. Ancak usta oyuncu, önce kızı Gülenay’ın, ardından da Batuhan Selçuk’un boynuna birer anahtarlık taktı. Genç çift ilk anda karşılaştıkları bu sıra dışı hediyeye anlam vermekte zorlandı.

Şevket Çoruh’un sürprizi bununla da sınırlı kalmadı. Anahtarlıkların takılmasının ardından sahnenin arkasındaki perde açıldı ve usta oyuncunun genç çifte hediye ettiği son model motosiklet ortaya çıktı. Karşısında motosikleti gören Gülenay Çoruh, şaşkınlığını ve sevincini gizleyemedi.

Geleneksel altın ve para takma alışkanlığını bir kenara bırakan Şevket Çoruh’un hem kullanışlı hem de oldukça iddialı hediyesi davetlilerden büyük alkış aldı. O anların sosyal medyada paylaşılmasıyla motosiklet hediyesi gecenin en çok konuşulan detaylarından birine dönüştü.

Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı nişan, resmi bir törenden çok samimi ve eğlenceli bir kutlama havasında geçti.

Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı nişan, resmi bir törenden çok samimi ve eğlenceli bir kutlama havasında geçti.

İlker Ayrık’ın çiftliğinde düzenlenen organizasyonda kır düğünü konseptine uygun sade ve sıcak bir atmosfer tercih edildi. Masalarda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarına da yer verildi. Yüzüklerin takılmasının ardından davetliler müzik eşliğinde uzun süre dans ederek genç çiftin mutluluğunu kutladı.

Şevket Çoruh’u uzun yıllar birlikte rol aldığı Arka Sokaklar dizisindeki oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Ünlü oyuncunun yakın dostlarıyla birlikte dans ettiği anlar gecenin en eğlenceli görüntülerini ortaya çıkardı. Özellikle Şevket Çoruh ile Ozan Güven’in pistte karşılıklı göbek attığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Günay Karacaoğlu da kızının nişanında neşesi ve enerjisiyle dikkat çekti. Eski eşler Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun Gülenay’ın mutluluğu için bir araya gelmesi, törenin en samimi ayrıntılarından biri oldu.

Müjdat Gezen’in taktığı yüzükler, sanat dünyasından katılan konuklar, Şevket Çoruh’un motosiklet sürprizi ve gece boyunca devam eden danslarla Gülenay Çoruh ile Batuhan Selçuk’un nişanı yılın en renkli magazin organizasyonlarından birine dönüştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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