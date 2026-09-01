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Sahneye Zabıta Eşliğinde Çıkan Ozan Doğulu’dan “Alkollüydü” İddialarına Yanıt!

Sahneye Zabıta Eşliğinde Çıkan Ozan Doğulu’dan “Alkollüydü” İddialarına Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 10:32
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Türk pop müziğinin başarılı aranjör ve DJ’lerinden Ozan Doğulu, Bartın İnkumu’ndaki konseri öncesinde kaydedilen görüntüleriyle gündeme oturdu. Yürümekte zorlandığı ve zabıta ekiplerinin desteğiyle sahneye ilerlediği görülen Doğulu hakkında “alkollüydü” iddiaları ortaya atıldı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından ünlü müzisyen sessizliğini bozdu. Kronik vertigo rahatsızlığı bulunduğunu açıklayan Doğulu, uzun yolculuğun ve kumlu zeminin dengesini etkilediğini söyledi. “Zabıta düşmemem için tuttu” diyen sanatçı, o gece 140 dakika boyunca sahnede kaldığını da vurguladı.

Kaynak: Bartın Eksen Medya

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Türk pop müziğinin en önemli aranjör ve prodüktörlerinden biri olan Ozan Doğulu, yıllardır sayısız hit şarkının arkasındaki isim olarak tanınıyor.

Türk pop müziğinin en önemli aranjör ve prodüktörlerinden biri olan Ozan Doğulu, yıllardır sayısız hit şarkının arkasındaki isim olarak tanınıyor.

Müzisyen bir ailede dünyaya gelen Ozan Doğulu, usta müzisyen Yurdaer Doğulu’nun oğlu, Kenan Doğulu’nun ise ağabeyi. Küçük yaşlarda piyano eğitimi almaya başlayan Doğulu, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerinin ilk dönemlerinden itibaren Türk pop müziğinin önemli isimleriyle çalışarak sektörün en başarılı müzik insanlarından birine dönüştü.

Uzun yıllar Sezen Aksu’nun orkestra şefliğini ve piyanistliğini üstlenen Doğulu, kardeşi Kenan Doğulu’nun kariyerinde de önemli bir rol oynadı. Kenan Doğulu’nun albümlerinde aranjör ve müzik direktörü olarak görev alan ünlü müzisyen, pek çok unutulmaz şarkının hazırlık sürecinde yer aldı.

Kendi adıyla yayımladığı “130 BPM” serisiyle DJ ve prodüktör kimliğini de öne çıkaran Doğulu; Tarkan, Ajda Pekkan, Sıla, Ece Seçkin, Model ve Ziynet Sali gibi birçok isimle ortak çalışmalara imza attı. Ancak yıllardır başarılarıyla gündeme gelen ünlü müzisyen, bu kez Bartın’daki konserine çıkarken kaydedilen görüntüleriyle sosyal medyanın merkezine yerleşti.

Ozan Doğulu’nun Bartın’ın İnkumu beldesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine çıkarken yürümekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayının ardından sahneye çıkmaya hazırlanan Ozan Doğulu’nun kulisten konser alanına ilerlerken dengesini sağlamakta güçlük çektiği görüldü. Görevli zabıta ekipleri, düşmesini engellemek amacıyla ünlü müzisyenin kollarına girerek sahneye kadar eşlik etti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Doğulu’nun “alkollü olduğu” yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar ünlü DJ’in konsere alkollü çıktığını öne sürerken, bazıları da yalnızca birkaç saniyelik görüntü üzerinden böyle bir sonuca varılmaması gerektiğini savundu. İddialar doğrulanmamasına rağmen görüntüler üzerinden yapılan yorumlar kısa sürede büyüdü; organizasyonu düzenleyen belediyeye de eleştiriler yöneltildi.

Yaşadığı denge problemine rağmen sahneye çıkan Ozan Doğulu’nun yaklaşık 140 dakika boyunca performans sergilediği ve alanı dolduran binlerce kişiyi eğlendirdiği belirtildi. Konser boyunca performansına devam eden Doğulu, sahne öncesinde kaydedilen görüntülerin ardından hakkındaki iddialara yanıt vermek zorunda kaldı.

Görüntülerin viral olmasının ardından açıklama yapan Ozan Doğulu, alkollü olduğu iddiasını reddederek kronik vertigo rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Bartın Eksen Medya aracılığıyla açıklama yapan ünlü müzisyen, sahneye çıkarken yaşadığı dengesizliğin alkolden değil, uzun süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığından kaynaklandığını dile getirdi. Uzun bir yolculuğun ardından konser alanına ulaştığını belirten Doğulu, İnkumu’ndaki kumlu zeminin de rahatsızlığını tetiklediğini “Vertigom var. Uzun yol ve kum zemini dengemi etkiledi. Zabıta düşmemem için tuttu. 140 dakika sahnede kaldım.” ifadeleriyle belirtti.

Kulak kristallerinin yer değiştirmesine bağlı olarak ortaya çıkan vertigonun yoğun baş dönmesi ve denge kaybına neden olabildiğini söyleyen Doğulu, zabıta ekiplerinin de kendisini düşmemesi için tuttuğunu ifade etti. Böylece sosyal medyada “Ayakta duramayacak kadar alkollüydü” şeklinde yorumlanan görüntülerin ardında sağlık problemi bulunduğunu açıkladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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