Sahneye Zabıta Eşliğinde Çıkan Ozan Doğulu’dan “Alkollüydü” İddialarına Yanıt!
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Türk pop müziğinin başarılı aranjör ve DJ’lerinden Ozan Doğulu, Bartın İnkumu’ndaki konseri öncesinde kaydedilen görüntüleriyle gündeme oturdu. Yürümekte zorlandığı ve zabıta ekiplerinin desteğiyle sahneye ilerlediği görülen Doğulu hakkında “alkollüydü” iddiaları ortaya atıldı. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılmasının ardından ünlü müzisyen sessizliğini bozdu. Kronik vertigo rahatsızlığı bulunduğunu açıklayan Doğulu, uzun yolculuğun ve kumlu zeminin dengesini etkilediğini söyledi. “Zabıta düşmemem için tuttu” diyen sanatçı, o gece 140 dakika boyunca sahnede kaldığını da vurguladı.
Kaynak: Bartın Eksen Medya
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Türk pop müziğinin en önemli aranjör ve prodüktörlerinden biri olan Ozan Doğulu, yıllardır sayısız hit şarkının arkasındaki isim olarak tanınıyor.
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Ozan Doğulu’nun Bartın’ın İnkumu beldesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserine çıkarken yürümekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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