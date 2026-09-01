Sahneye Zabıta Eşliğinde Çıkan Ozan Doğulu’dan “Alkollüydü” İddialarına Yanıt!

Bartın Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayının ardından sahneye çıkmaya hazırlanan Ozan Doğulu’nun kulisten konser alanına ilerlerken dengesini sağlamakta güçlük çektiği görüldü. Görevli zabıta ekipleri, düşmesini engellemek amacıyla ünlü müzisyenin kollarına girerek sahneye kadar eşlik etti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Doğulu’nun “alkollü olduğu” yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar ünlü DJ’in konsere alkollü çıktığını öne sürerken, bazıları da yalnızca birkaç saniyelik görüntü üzerinden böyle bir sonuca varılmaması gerektiğini savundu. İddialar doğrulanmamasına rağmen görüntüler üzerinden yapılan yorumlar kısa sürede büyüdü; organizasyonu düzenleyen belediyeye de eleştiriler yöneltildi.

Yaşadığı denge problemine rağmen sahneye çıkan Ozan Doğulu’nun yaklaşık 140 dakika boyunca performans sergilediği ve alanı dolduran binlerce kişiyi eğlendirdiği belirtildi. Konser boyunca performansına devam eden Doğulu, sahne öncesinde kaydedilen görüntülerin ardından hakkındaki iddialara yanıt vermek zorunda kaldı.

Görüntülerin viral olmasının ardından açıklama yapan Ozan Doğulu, alkollü olduğu iddiasını reddederek kronik vertigo rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Bartın Eksen Medya aracılığıyla açıklama yapan ünlü müzisyen, sahneye çıkarken yaşadığı dengesizliğin alkolden değil, uzun süredir mücadele ettiği vertigo rahatsızlığından kaynaklandığını dile getirdi. Uzun bir yolculuğun ardından konser alanına ulaştığını belirten Doğulu, İnkumu’ndaki kumlu zeminin de rahatsızlığını tetiklediğini “Vertigom var. Uzun yol ve kum zemini dengemi etkiledi. Zabıta düşmemem için tuttu. 140 dakika sahnede kaldım.” ifadeleriyle belirtti.

Kulak kristallerinin yer değiştirmesine bağlı olarak ortaya çıkan vertigonun yoğun baş dönmesi ve denge kaybına neden olabildiğini söyleyen Doğulu, zabıta ekiplerinin de kendisini düşmemesi için tuttuğunu ifade etti. Böylece sosyal medyada “Ayakta duramayacak kadar alkollüydü” şeklinde yorumlanan görüntülerin ardında sağlık problemi bulunduğunu açıkladı.