İmajını Baştan Aşağı Değiştiren Gülşen’in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

1990’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Gülşen; yalnızca yorumculuğuyla değil, kaleme aldığı ve bestelediği şarkılarla da Türk pop müziğine yön veren isimlerden biri oldu. Kariyeri boyunca sayısız hite imza atan ünlü şarkıcı, özellikle son yıllarda verdiği konserler ve sahne şovlarıyla gündemden hiç düşmedi.

Cesur kostümleri, dans performansları ve sık sık yenilediği tarzıyla magazin manşetlerinin değişmez isimlerinden biri olan Gülşen’in attığı her adım yakından takip ediliyor.

Uzun yıllar boyunca sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Gülşen’in radikal imaj değişikliği büyük ses getirmişti. Saçlarını koyu kahve tonlarına boyatan ünlü şarkıcının yeni görünümü bazı hayranlarından tam not alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise sarı saçın kendisine çok daha fazla yakıştığını savunmuştu.

Yoğun konser programına kısa bir ara veren Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan’la birlikte Altınordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi’ndeki aile evini ziyaret etmişti. Sahnelerdeki cesur kostümleri ve iddialı tarzıyla görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, bu kez son derece doğal haliyle karşımıza çıkmıştı.

Fındık bahçesine girerek hasada yardım eden Gülşen’in köy hayatından paylaştığı samimi kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü popçu, fındık ayıkladığı ve Karadeniz’in doğasıyla iç içe vakit geçirdiği anları “Ordu’dur” notuyla takipçileriyle paylaşmıştı. Görüntülerin ardından yapılan “Star da olsan o fındık toplanacak” yorumları da sosyal medya kullanıcılarını bir hayli eğlendirmişti.

Gülşen’in Ordu dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülendiği salaş hali de en az fındık paylaşımları kadar konuşulmuştu.

Sahnedeki gösterişli tarzının aksine oldukça rahat bir kombin tercih eden Gülşen; bol pantolonu, terlikleri ve elinde saklama kabı bulunan poşetiyle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcının bu hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından tam anlamıyla bir “memleket dönüşü kombini” olarak yorumlanmıştı.