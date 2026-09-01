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İmajını Baştan Aşağı Değiştiren Gülşen’in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

İmajını Baştan Aşağı Değiştiren Gülşen’in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.09.2026 - 08:37
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Sahnedeki cesur kostümleri kadar günlük hayatındaki salaş ve rahat tarzıyla da sık sık gündeme gelen Gülşen, geçtiğimiz günlerde memleketi Ordu’dan yaptığı doğal paylaşımlarla konuşulmuştu. Fındık hasadına katılan ünlü şarkıcı, ardından havalimanında bol pantolonu, terlikleri ve elindeki saklama kabıyla görüntülenince “tam bir memleket dönüşü” yorumlarının hedefi olmuştu. Gülşen şimdi ise tarzını tamamlayan yeni saç modeliyle dikkat çekti. Uzun yıllar özdeşleştiği sarı saçlarına veda eden pop yıldızının son görünümü yine sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Gelin, Gülşen’in çok konuşulan yeni stiline birlikte bakalım!

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Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Gülşen, güçlü sesi ve hit şarkılarının yanı sıra sahne tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Gülşen, güçlü sesi ve hit şarkılarının yanı sıra sahne tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

1990’lı yıllardan bu yana müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Gülşen; yalnızca yorumculuğuyla değil, kaleme aldığı ve bestelediği şarkılarla da Türk pop müziğine yön veren isimlerden biri oldu. Kariyeri boyunca sayısız hite imza atan ünlü şarkıcı, özellikle son yıllarda verdiği konserler ve sahne şovlarıyla gündemden hiç düşmedi.

Cesur kostümleri, dans performansları ve sık sık yenilediği tarzıyla magazin manşetlerinin değişmez isimlerinden biri olan Gülşen’in attığı her adım yakından takip ediliyor. 

Uzun yıllar boyunca sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Gülşen’in radikal imaj değişikliği büyük ses getirmişti. Saçlarını koyu kahve tonlarına boyatan ünlü şarkıcının yeni görünümü bazı hayranlarından tam not alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise sarı saçın kendisine çok daha fazla yakıştığını savunmuştu.

Yoğun konser programına kısa bir ara veren Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur Benan’la birlikte Altınordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi’ndeki aile evini ziyaret etmişti. Sahnelerdeki cesur kostümleri ve iddialı tarzıyla görmeye alıştığımız ünlü şarkıcı, bu kez son derece doğal haliyle karşımıza çıkmıştı.

Fındık bahçesine girerek hasada yardım eden Gülşen’in köy hayatından paylaştığı samimi kareler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü popçu, fındık ayıkladığı ve Karadeniz’in doğasıyla iç içe vakit geçirdiği anları “Ordu’dur” notuyla takipçileriyle paylaşmıştı. Görüntülerin ardından yapılan “Star da olsan o fındık toplanacak” yorumları da sosyal medya kullanıcılarını bir hayli eğlendirmişti.

Gülşen’in Ordu dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda görüntülendiği salaş hali de en az fındık paylaşımları kadar konuşulmuştu.

Sahnedeki gösterişli tarzının aksine oldukça rahat bir kombin tercih eden Gülşen; bol pantolonu, terlikleri ve elinde saklama kabı bulunan poşetiyle dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcının bu hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından tam anlamıyla bir “memleket dönüşü kombini” olarak yorumlanmıştı.

Doğal Ordu paylaşımları ve havalimanındaki salaş tarzıyla konuşulan Gülşen, bu kez yeni saç stiliyle görüntülendi.

Doğal Ordu paylaşımları ve havalimanındaki salaş tarzıyla konuşulan Gülşen, bu kez yeni saç stiliyle görüntülendi.

Yeni şarkısı “İtaat Yok” için uzun yıllardır özdeşleştiği sarı saçlarına veda ederek koyu kahve tonlarına geçen Gülşen, görünümünde bir değişikliğe daha gitti. Saçlarını daha kısa ve katlı kestirdiği görülen ünlü popçunun yeni modeli kısa sürede dikkat çekti.

Gülşen’in son halini görenlerin bir kısmı yeni saç modelini oldukça modern bulurken, bazı kullanıcılar ise sanatçının ikonik sarı ve uzun saçlarını daha çok beğendiğini dile getirdi. Her imaj değişikliğiyle gündem yaratmayı başaran Gülşen, yeni saç stiliyle ve tarzıyla sosyal medyayı bir kez daha ikiye böldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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