İmajını Baştan Aşağı Değiştiren Gülşen’in Son Halini Görenler Tanımakta Zorlandı!
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Sahnedeki cesur kostümleri kadar günlük hayatındaki salaş ve rahat tarzıyla da sık sık gündeme gelen Gülşen, geçtiğimiz günlerde memleketi Ordu’dan yaptığı doğal paylaşımlarla konuşulmuştu. Fındık hasadına katılan ünlü şarkıcı, ardından havalimanında bol pantolonu, terlikleri ve elindeki saklama kabıyla görüntülenince “tam bir memleket dönüşü” yorumlarının hedefi olmuştu. Gülşen şimdi ise tarzını tamamlayan yeni saç modeliyle dikkat çekti. Uzun yıllar özdeşleştiği sarı saçlarına veda eden pop yıldızının son görünümü yine sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Gelin, Gülşen’in çok konuşulan yeni stiline birlikte bakalım!
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Türk pop müziğinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Gülşen, güçlü sesi ve hit şarkılarının yanı sıra sahne tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Doğal Ordu paylaşımları ve havalimanındaki salaş tarzıyla konuşulan Gülşen, bu kez yeni saç stiliyle görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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