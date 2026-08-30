Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar’ın Beşiktaşlı Sporcu Kardeşi Ortaya Çıktı!

Özellikle aksiyon ve askeri yapımlardaki performanslarıyla bilinen Ahmet Pınar, “Dağ II” filminde canlandırdığı Başçavuş Eşref Çullu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Ahmet Pınar, “Börü” dizisinde hayat verdiği Barbaros Çepni rolüyle de hafızalara kazındı. Oyunculuğun yanı sıra aksiyon koreografisi ve atış eğitmenliği alanlarında çalışmalar yapan Pınar, rol aldığı yapımların aksiyon sahnelerine de profesyonel deneyimiyle katkıda bulundu.

Lidya Pınar’ın çocukluk yıllarından itibaren babasının çalışmaları sayesinde set ortamına yabancı olmadığı biliniyor. Genç şarkıcının küçükken babasının rol aldığı “Börü”nün setine gittiği ve çekimlerde kullanılan askeri araçlarla ilgilendiği anılar da daha önce gündeme gelmişti. Babasının sanat dünyasındaki kariyerine rağmen kendi yolunu müzik alanında çizen Lidya, “Big5 Türkiye” yarışmasında gösterdiği performansla Manifest’e seçildi.

Ahmet Pınar da kızının müzik yolculuğundaki en büyük destekçilerinden biri oldu. Manifest’in konserlerini yakından takip eden oyuncu, kızının büyük sahnelerdeki performanslarını gururla izledi. Manifest’in geniş katılımlı etkinliklerinden Manifestival’de de kızını yalnız bırakmayan Pınar, verdiği röportajlarda Lidya’nın başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pınar ailesini bu kez gündeme taşıyan ise oyunculuk ya da müzik değil, ortak tutkuları Beşiktaş oldu. Ahmet Pınar’ın iki kızıyla birlikte siyah-beyaz formalar içerisinde verdiği poz, kısa sürede taraftar sayfalarında yayılmaya başladı.

Ahmet Pınar’ın sosyal medyada paylaşılan aile pozunda, Manifest üyesi Lidya Pınar’ın yanında kız kardeşi Karya Pınar da yer aldı.

Paylaşımın yayılmasının ardından Lidya Pınar’ın kız kardeşinin kim olduğu da merak konusu oldu. Sanat dünyasında yer almayan Karya Pınar’ın sporla ilgilendiği ve Beşiktaş Kürek Şubesinde sporcu olduğu öğrenildi.