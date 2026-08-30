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Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar’ın Beşiktaşlı Sporcu Kardeşi Ortaya Çıktı!

Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar’ın Beşiktaşlı Sporcu Kardeşi Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 15:58
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Türkiye’nin en popüler kız gruplarından Manifest’in güçlü vokallerinden Lidya Pınar, bu kez müzik kariyeriyle değil ailesiyle gündeme geldi. “Dağ II” ve “Börü” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ahmet Pınar, kızları Lidya ve Karya’yla birlikte Beşiktaş forması giyerek “Kartal pençesi” pozu verdi. Kısa sürede taraftar sayfalarında yayılan kare, Manifest hayranlarının da dikkatini çekti. Lidya Pınar’ın yanında poz veren kız kardeşi Karya’nın Beşiktaş Kürek Şubesinde sporcu olduğu öğrenildi.

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Türkiye’nin son dönemde en fazla konuşulan müzik gruplarından Manifest, “Big5 Türkiye” yarışmasının ardından bir araya gelen altı genç üyeden oluşuyor.

Türkiye’nin son dönemde en fazla konuşulan müzik gruplarından Manifest, “Big5 Türkiye” yarışmasının ardından bir araya gelen altı genç üyeden oluşuyor.

Mina Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Zeynep Sude Oktay ve Sueda Uluca’nın yer aldığı grup; şarkıları, koreografileri ve sahne tarzlarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Grubun baş vokallerinden biri olan Lidya Pınar, 24 Haziran 2003 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim gören Pınar, çocukluk yıllarından itibaren müzikle iç içe büyüdü. Piyano ve solfej eğitimi alan genç şarkıcı, müzikallerde sahneye çıkarak ilk deneyimlerini kazandı.

Lidya Pınar’ın profesyonel müzik yolculuğundaki en büyük dönüm noktası ise “Big5 Türkiye” yarışması oldu. Binlerce başvuru arasından seçilerek finale kalan Pınar, yarışma sonunda Manifest’in altı üyesinden biri olmayı başardı. 

Sesi ve güzelliğiyle öne çıkan Lidya Pınar, özel hayatını ve ailesini ise çoğunlukla gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Ancak babası ve kız kardeşiyle verdiği son pozun sosyal medyada yayılması, Pınar ailesini bir anda gündeme taşıdı.

Lidya Pınar’ın babası, sinema ve televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı oyuncu Ahmet Pınar.

Lidya Pınar’ın babası, sinema ve televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı oyuncu Ahmet Pınar.

Özellikle aksiyon ve askeri yapımlardaki performanslarıyla bilinen Ahmet Pınar, “Dağ II” filminde canlandırdığı Başçavuş Eşref Çullu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Ahmet Pınar, “Börü” dizisinde hayat verdiği Barbaros Çepni rolüyle de hafızalara kazındı. Oyunculuğun yanı sıra aksiyon koreografisi ve atış eğitmenliği alanlarında çalışmalar yapan Pınar, rol aldığı yapımların aksiyon sahnelerine de profesyonel deneyimiyle katkıda bulundu.

Lidya Pınar’ın çocukluk yıllarından itibaren babasının çalışmaları sayesinde set ortamına yabancı olmadığı biliniyor. Genç şarkıcının küçükken babasının rol aldığı “Börü”nün setine gittiği ve çekimlerde kullanılan askeri araçlarla ilgilendiği anılar da daha önce gündeme gelmişti. Babasının sanat dünyasındaki kariyerine rağmen kendi yolunu müzik alanında çizen Lidya, “Big5 Türkiye” yarışmasında gösterdiği performansla Manifest’e seçildi.

Ahmet Pınar da kızının müzik yolculuğundaki en büyük destekçilerinden biri oldu. Manifest’in konserlerini yakından takip eden oyuncu, kızının büyük sahnelerdeki performanslarını gururla izledi. Manifest’in geniş katılımlı etkinliklerinden Manifestival’de de kızını yalnız bırakmayan Pınar, verdiği röportajlarda Lidya’nın başarısından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Pınar ailesini bu kez gündeme taşıyan ise oyunculuk ya da müzik değil, ortak tutkuları Beşiktaş oldu. Ahmet Pınar’ın iki kızıyla birlikte siyah-beyaz formalar içerisinde verdiği poz, kısa sürede taraftar sayfalarında yayılmaya başladı.

Ahmet Pınar’ın sosyal medyada paylaşılan aile pozunda, Manifest üyesi Lidya Pınar’ın yanında kız kardeşi Karya Pınar da yer aldı. 

Paylaşımın yayılmasının ardından Lidya Pınar’ın kız kardeşinin kim olduğu da merak konusu oldu. Sanat dünyasında yer almayan Karya Pınar’ın sporla ilgilendiği ve Beşiktaş Kürek Şubesinde sporcu olduğu öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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