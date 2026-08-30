Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar’ın Beşiktaşlı Sporcu Kardeşi Ortaya Çıktı!
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Türkiye’nin en popüler kız gruplarından Manifest’in güçlü vokallerinden Lidya Pınar, bu kez müzik kariyeriyle değil ailesiyle gündeme geldi. “Dağ II” ve “Börü” gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ahmet Pınar, kızları Lidya ve Karya’yla birlikte Beşiktaş forması giyerek “Kartal pençesi” pozu verdi. Kısa sürede taraftar sayfalarında yayılan kare, Manifest hayranlarının da dikkatini çekti. Lidya Pınar’ın yanında poz veren kız kardeşi Karya’nın Beşiktaş Kürek Şubesinde sporcu olduğu öğrenildi.
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Türkiye’nin son dönemde en fazla konuşulan müzik gruplarından Manifest, “Big5 Türkiye” yarışmasının ardından bir araya gelen altı genç üyeden oluşuyor.
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Lidya Pınar’ın babası, sinema ve televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı oyuncu Ahmet Pınar.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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