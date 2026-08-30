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Şampiyonlar Ligi Gibi Kadrosuyla Heyecan Yaratan “Tuzlu Kahve” Dizisinin Afişi Çok Beğenildi!

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadrosuyla Heyecan Yaratan “Tuzlu Kahve” Dizisinin Afişi Çok Beğenildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 14:48
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Yeni sezonun en iddialı aile komedilerinden “Tuzlu Kahve”, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun ardından yayınlanan afişiyle de dikkatleri üzerine çekti. Eda Ece ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı dizide Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Settar Tanrıöğen, Yasemin Ergene ve daha pek çok ünlü isim bir araya geliyor. Kalabalık kadroyu geleneksel kahve fincanları ve nostaljik dekorlar içerisinde buluşturan afiş, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görseli oldukça beğenen kullanıcılar, “Şampiyonlar Ligi gibi kadro” ve “Oyuncular afişe ancak sığmış” yorumlarında buluştu. Gelin, 1 Eylül Salı akşamı Star TV’de başlayacak “Tuzlu Kahve”nin hikayesine, oyuncularına ve çok konuşulan afişine birlikte bakalım.

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Yeni televizyon sezonunun en çok merak edilen yapımlarından biri olan “Tuzlu Kahve”, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni televizyon sezonunun en çok merak edilen yapımlarından biri olan “Tuzlu Kahve”, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği dizi, romantik komediyle sıcak bir aile hikayesini bir araya getirecek.

Dizinin hikayesi, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle başlayacak. Eda Ece’nin hayat verdiği Gözde ile Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Mehmet’in evlenmek istemesi, birbirinden oldukça farklı yaşam tarzlarına ve geleneklere sahip ailelerini aynı masaya oturmak zorunda bırakacak.

Ancak iki gencin evlilik kararı, beklendiği kadar kolay ilerlemeyecek. Aynı ortamda bulunması bile zor görünen aileler; düğün hazırlıkları, gelenekler, sınıfsal farklılıklar ve kuşak çatışmaları nedeniyle birbirinden eğlenceli olayların içine sürüklenecek. Gözde ve Mehmet ise bir yandan ilişkilerini korumaya çalışırken diğer yandan ailelerinin yarattığı krizlerle mücadele edecek.

Adını kız isteme törenlerinin vazgeçilmez geleneklerinden biri olan tuzlu kahveden alan dizi, aşkın yalnızca iki kişi arasında yaşanmadığını; aileler, alışkanlıklar ve kuşaklar arasında da büyük bir sınavdan geçtiğini anlatacak. Hem romantik hem de duygusal yönü bulunan yapımın, geniş aile komedilerini özleyen izleyicilere sıcak ve renkli bir dünya sunması bekleniyor.

“Tuzlu Kahve”nin en çok dikkat çeken taraflarından biri, Türk sinema ve televizyon dünyasının farklı kuşaklarından pek çok tanınmış ismi aynı projede buluşturması oldu.

“Tuzlu Kahve”nin en çok dikkat çeken taraflarından biri, Türk sinema ve televizyon dünyasının farklı kuşaklarından pek çok tanınmış ismi aynı projede buluşturması oldu.

Dizinin başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy paylaşacak. Eda Ece, köklü bir ailenin kızı Gözde’yi; Buğra Gülsoy ise Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’i canlandıracak.

Mehmet’in annesi Safiye rolünde Binnur Kaya izleyici karşısına çıkarken Şevval Sam da Aydınoğlu ailesinin üyelerinden Candan karakterine hayat verecek. Nebahat Çehre, Feryal; Settar Tanrıöğen ise Osman Aydınoğlu karakterini canlandıracak. Uzun bir aradan sonra televizyon setlerine dönen Yasemin Ergene Özilhan da Selin rolüyle dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olacak.

Kadronun komedi tarafında ise Enis Arıkan, Sarp Apak, Ceren Moray ve Cengiz Bozkurt gibi seyircinin yakından tanıdığı oyuncular bulunuyor. Enis Arıkan dizide Taylan Kutaygil, Sarp Apak ise Murat Aydınoğlu karakteriyle kamera karşısına geçecek. Ceren Moray’ın hayat vereceği Aybüke de hikayenin renkli karakterlerinden biri olacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Nevra Serezli, Nergis Kumbasar, Hatice Aslan, Melis Fis, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, İrem Kahyaoğlu, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis ve Gökçe Özyol yer alıyor. Elit Andaç Çam, Gözde ve Selin’in yakın arkadaşı Beste’yi; İrem Kahyaoğlu ise Feryal ile Selin’in yaşadığı köşkte çalışan Meryem’i canlandıracak. Melis Fis de Seda Aydınoğlu karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

İlk bölümde kadroya konuk oyuncu olarak Mehmet Korhan Fırat da katılacak. Fırat, Gözde’nin evlilik planları yaptığı Hakan karakterini oynayacak. Bu kadar geniş ve tanınmış bir oyuncu topluluğunun aynı hikayede buluşması, dizinin daha yayın hayatına başlamadan “Şampiyonlar Ligi gibi kadro” yorumlarıyla anılmasını sağladı.

Merakla beklenen “Tuzlu Kahve”nin resmi afişi de görücüye çıktı.

Merakla beklenen “Tuzlu Kahve”nin resmi afişi de görücüye çıktı.

Dizinin sıcak, nostaljik ve kalabalık aile atmosferini yansıtan afişte, birbirinden ünlü oyuncular sarı tonların hakim olduğu gösterişli bir dekorun içerisinde bir araya geldi.

Geleneksel Türk kahvesi fincanlarının kullanıldığı afişte antika lambaderler, otantik halılar ve dekoratif koltuklar dikkat çekti. Oyuncuların farklı köşelere yerleştirildiği kalabalık kompozisyon, dizide karşı karşıya gelecek ailelerin renkli dünyası hakkında ilk ipuçlarını verdi. Kadrodaki bazı isimlerin ellerindeki kahve fincanları da dizinin adına doğrudan gönderme yaptı.

Afişin yayınlanmasının ardından sosyal medyanın en çok konuştuğu ayrıntı oyuncu kadrosu oldu. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Settar Tanrıöğen, Yasemin Ergene, Nevra Serezli ve diğer oyuncuları aynı karede gören kullanıcılar, “Afişe ancak sığmışlar” yorumlarında bulundu.

Özellikle farklı dönemlerin sevilen oyuncularını aynı projede buluşturan kadro, izleyicide büyük bir merak uyandırdı. Eda Ece ile Şevval Sam’ın “Yasak Elma”nın ardından yeniden aynı yapımda yer alması, Binnur Kaya ve Ceren Moray gibi güçlü komedi oyuncularının kadroya dahil olması ve Yasemin Ergene’nin uzun süre sonra ekranlara dönmesi dizinin öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

Yayınlanan tanıtımları ve kalabalık afişiyle yeni sezonun iddialı aile komedilerinden biri olacağının sinyalini veren “Tuzlu Kahve”, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekran yolculuğuna başlayacak. Gözde ve Mehmet’in aşkının birbirinden tamamen farklı ailelerin arasında nasıl bir sınav vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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