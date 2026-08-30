Şampiyonlar Ligi Gibi Kadrosuyla Heyecan Yaratan “Tuzlu Kahve” Dizisinin Afişi Çok Beğenildi!

Yapımcılığını Poll Films’in üstlendiği dizi, romantik komediyle sıcak bir aile hikayesini bir araya getirecek.

Dizinin hikayesi, İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile Amerika’dan dönen holding veliahdı Mehmet’in yollarının kesişmesiyle başlayacak. Eda Ece’nin hayat verdiği Gözde ile Buğra Gülsoy’un canlandırdığı Mehmet’in evlenmek istemesi, birbirinden oldukça farklı yaşam tarzlarına ve geleneklere sahip ailelerini aynı masaya oturmak zorunda bırakacak.

Ancak iki gencin evlilik kararı, beklendiği kadar kolay ilerlemeyecek. Aynı ortamda bulunması bile zor görünen aileler; düğün hazırlıkları, gelenekler, sınıfsal farklılıklar ve kuşak çatışmaları nedeniyle birbirinden eğlenceli olayların içine sürüklenecek. Gözde ve Mehmet ise bir yandan ilişkilerini korumaya çalışırken diğer yandan ailelerinin yarattığı krizlerle mücadele edecek.

Adını kız isteme törenlerinin vazgeçilmez geleneklerinden biri olan tuzlu kahveden alan dizi, aşkın yalnızca iki kişi arasında yaşanmadığını; aileler, alışkanlıklar ve kuşaklar arasında da büyük bir sınavdan geçtiğini anlatacak. Hem romantik hem de duygusal yönü bulunan yapımın, geniş aile komedilerini özleyen izleyicilere sıcak ve renkli bir dünya sunması bekleniyor.