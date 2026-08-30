Şampiyonlar Ligi Gibi Kadrosuyla Heyecan Yaratan “Tuzlu Kahve” Dizisinin Afişi Çok Beğenildi!
Yeni sezonun en iddialı aile komedilerinden “Tuzlu Kahve”, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun ardından yayınlanan afişiyle de dikkatleri üzerine çekti. Eda Ece ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı dizide Binnur Kaya, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Settar Tanrıöğen, Yasemin Ergene ve daha pek çok ünlü isim bir araya geliyor. Kalabalık kadroyu geleneksel kahve fincanları ve nostaljik dekorlar içerisinde buluşturan afiş, kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görseli oldukça beğenen kullanıcılar, “Şampiyonlar Ligi gibi kadro” ve “Oyuncular afişe ancak sığmış” yorumlarında buluştu. Gelin, 1 Eylül Salı akşamı Star TV’de başlayacak “Tuzlu Kahve”nin hikayesine, oyuncularına ve çok konuşulan afişine birlikte bakalım.
Yeni televizyon sezonunun en çok merak edilen yapımlarından biri olan “Tuzlu Kahve”, 1 Eylül Salı akşamı saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
“Tuzlu Kahve”nin en çok dikkat çeken taraflarından biri, Türk sinema ve televizyon dünyasının farklı kuşaklarından pek çok tanınmış ismi aynı projede buluşturması oldu.
Merakla beklenen “Tuzlu Kahve”nin resmi afişi de görücüye çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın