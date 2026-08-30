Fatih Altaylı'nın YouTube Kanalına Konuk Olan Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıklamalar!
Muhabirlikten başlayarak Türkiye’nin en başarılı televizyoncularından birine dönüşen Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Bugün risk almaktan korkmayan yapısının ardında genç yaşta karşılaştığı ağır sınavların bulunduğunu anlatan Ilıcalı, anne ve babasını kaybettiği kazadan iflas ettiği döneme kadar pek çok konuya değindi. Henüz 24 yaşındayken geçirdiği motosiklet kazasında yakın arkadaşını kaybettiğini de hatırlatan ünlü televizyoncu, 25 yaşına kadarki hayatını “korku filmi gibi” sözleriyle tarif etti. Fenerbahçe’ye bağlılığından olası başkanlık planlarına kadar merak edilen soruları da yanıtlayan Ilıcalı, başarıya giden yolda benimsediği hayat felsefesini açıkladı. Gelin, Acun Ilıcalı’nın geçmişine, risk alma cesaretine ve Fenerbahçe hakkında yaptığı dikkat çeken açıklamalara birlikte bakalım.
Kaynak: YouTube/ Fatih Altaylı
Türk televizyon tarihinin en başarılı yapımcılarından biri olan Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu.
Acun Ilıcalı’nın bugün maddi kayıp ve başarısızlık karşısında kolay kolay korkuya kapılmamasının arkasında, genç yaşlarında yaşadığı son derece ağır olaylar bulunuyor.
Programda Acun Ilıcalı’nın gündemindeki en önemli başlıklardan biri de Fenerbahçe oldu.
Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım döneminde yaşadığı loca anlaşmazlığından da söz etti.
Acun Ilıcalı eşi Çağla Ilıcalı hakkında da konuştu.
Acun Ilıcalı, programda ölümden ve maddi kayıptan korkmadığını açıkladı.
Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın alma hikayesini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın