Mesut Adlin’in Tolga Akış ve Eşi Gizem Kaya Hakkındaki İddialarında Adı Geçen Zeybik Sessizliğini Bozdu!
Manifest’in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin’in yayımladığı videoyla başlayan tartışmada sular durulmuyor. Tolga Akış, Gizem Kaya ve Manifest’in çalışma düzenine ilişkin doğrulanmamış iddialar ortaya atan Adlin, sosyal medyada “Zeybik” adıyla tanınan Zeynep Sürmeli’nin de adını geçirmişti. Taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar adli makamlara taşınırken Tolga Akış, aynı günlerde yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Sosyal medyada birbirinden farklı söylentiler yayılırken tartışmanın odağındaki Zeybik de sonunda sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Sürmeli, sorumlular hakkında yasal yollara başvuracağını açıkladı. Gelin, Mesut Adlin’in videosuyla başlayan süreçte yaşananlara ve Zeybik’in açıklamasına birlikte bakalım.
Manifest grubuyla geçmişte fotoğrafçı olarak çalışan Mesut Adlin, YouTube kanalında yayımladığı yaklaşık 15 dakikalık videoyla magazin ve müzik dünyasının gündemine oturdu.
Mesut Adlin’in gözaltına alınıp serbest bırakılmasının üzerinden birkaç gün geçmişken bu kez Tolga Akış hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Mesut Adlin’in videosunda adı geçen Zeynep Sürmeli, günlerce süren tartışmanın ardından sessizliğini bozdu.
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