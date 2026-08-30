Mesut Adlin’in Tolga Akış ve Eşi Gizem Kaya Hakkındaki İddialarında Adı Geçen Zeybik Sessizliğini Bozdu!

Adlin; Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, eşi Gizem Kaya ve grubun çalışma düzeni hakkında çok sayıda iddia ortaya attı.

Fotoğrafçı, Manifest üyeleriyle uzun süreli ve ağır şartlar içeren sözleşmeler yapıldığını, dijital platformlarla konserlerden elde edilen gelirlerin adil şekilde paylaşılmadığını ve sahne masraflarının dahi üyelerin paylarından kesildiğini ileri sürdü. Grup yönetiminin bazı üyelerin özel hayatına ve ilişkilerine müdahale ettiğini de savunan Adlin, bu süreçte bazı isimlerin baskı altında bırakıldığını iddia etti.

Adlin ayrıca Manifest için yaptığı bazı çekimlerin ücretini alamadığını öne sürdü. Rolling Stone’da yayımlanan grup fotoğrafları için kendisine ödeme yapılmadığını iddia eden fotoğrafçı, anlatımlarını desteklemek amacıyla bazı mesajlaşma ekran görüntüleriyle ses kayıtları da paylaştı.

Videoda sosyal medyada “Zeybik” adıyla tanınan içerik üreticisi Zeynep Sürmeli’nin de adı geçti. Adlin, kendisine ait olduğunu ileri sürdüğü bazı özel yazışma ve kayıtlar üzerinden Sürmeli hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Ancak doğrulanmamış ve özel hayata ilişkin ayrıntıları da içeren bu iddialar, kısa sürede sosyal medyada bağlamından koparılarak yayılmaya başladı.

YouTube’da yayımlanan video daha sonra platformun hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı. Tolga Akış cephesi ise Adlin’in paylaştığı içeriklerin gerçeği yansıtmadığını ve itibar zedeleme amacı taşıdığını savundu.

Karşılıklı suçlamaların adli makamlara taşınmasının ardından Tolga Akış’ın avukatı, “tehdit ve şantaj niteliğindeki eylemler” iddiasıyla Mesut Adlin hakkında suç duyurusunda bulundu. 24 Ağustos’ta gözaltına alınan Adlin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Mesut Adlin hakkındaki geçmiş tarihli iddiaların da kendisi tarafından reddedildiğini belirtelim.