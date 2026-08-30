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Mesut Adlin’in Tolga Akış ve Eşi Gizem Kaya Hakkındaki İddialarında Adı Geçen Zeybik Sessizliğini Bozdu!

Mesut Adlin’in Tolga Akış ve Eşi Gizem Kaya Hakkındaki İddialarında Adı Geçen Zeybik Sessizliğini Bozdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 12:19
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Manifest’in eski fotoğrafçısı Mesut Adlin’in yayımladığı videoyla başlayan tartışmada sular durulmuyor. Tolga Akış, Gizem Kaya ve Manifest’in çalışma düzenine ilişkin doğrulanmamış iddialar ortaya atan Adlin, sosyal medyada “Zeybik” adıyla tanınan Zeynep Sürmeli’nin de adını geçirmişti. Taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar adli makamlara taşınırken Tolga Akış, aynı günlerde yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Sosyal medyada birbirinden farklı söylentiler yayılırken tartışmanın odağındaki Zeybik de sonunda sessizliğini bozdu. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Sürmeli, sorumlular hakkında yasal yollara başvuracağını açıkladı. Gelin, Mesut Adlin’in videosuyla başlayan süreçte yaşananlara ve Zeybik’in açıklamasına birlikte bakalım.

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Manifest grubuyla geçmişte fotoğrafçı olarak çalışan Mesut Adlin, YouTube kanalında yayımladığı yaklaşık 15 dakikalık videoyla magazin ve müzik dünyasının gündemine oturdu.

Manifest grubuyla geçmişte fotoğrafçı olarak çalışan Mesut Adlin, YouTube kanalında yayımladığı yaklaşık 15 dakikalık videoyla magazin ve müzik dünyasının gündemine oturdu.

Adlin; Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, eşi Gizem Kaya ve grubun çalışma düzeni hakkında çok sayıda iddia ortaya attı.

Fotoğrafçı, Manifest üyeleriyle uzun süreli ve ağır şartlar içeren sözleşmeler yapıldığını, dijital platformlarla konserlerden elde edilen gelirlerin adil şekilde paylaşılmadığını ve sahne masraflarının dahi üyelerin paylarından kesildiğini ileri sürdü. Grup yönetiminin bazı üyelerin özel hayatına ve ilişkilerine müdahale ettiğini de savunan Adlin, bu süreçte bazı isimlerin baskı altında bırakıldığını iddia etti.

Adlin ayrıca Manifest için yaptığı bazı çekimlerin ücretini alamadığını öne sürdü. Rolling Stone’da yayımlanan grup fotoğrafları için kendisine ödeme yapılmadığını iddia eden fotoğrafçı, anlatımlarını desteklemek amacıyla bazı mesajlaşma ekran görüntüleriyle ses kayıtları da paylaştı. 

Videoda sosyal medyada “Zeybik” adıyla tanınan içerik üreticisi Zeynep Sürmeli’nin de adı geçti. Adlin, kendisine ait olduğunu ileri sürdüğü bazı özel yazışma ve kayıtlar üzerinden Sürmeli hakkında çeşitli iddialarda bulundu. Ancak doğrulanmamış ve özel hayata ilişkin ayrıntıları da içeren bu iddialar, kısa sürede sosyal medyada bağlamından koparılarak yayılmaya başladı.

YouTube’da yayımlanan video daha sonra platformun hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı. Tolga Akış cephesi ise Adlin’in paylaştığı içeriklerin gerçeği yansıtmadığını ve itibar zedeleme amacı taşıdığını savundu.

Karşılıklı suçlamaların adli makamlara taşınmasının ardından Tolga Akış’ın avukatı, “tehdit ve şantaj niteliğindeki eylemler” iddiasıyla Mesut Adlin hakkında suç duyurusunda bulundu. 24 Ağustos’ta gözaltına alınan Adlin, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Mesut Adlin hakkındaki geçmiş tarihli iddiaların da kendisi tarafından reddedildiğini belirtelim.

Mesut Adlin’in gözaltına alınıp serbest bırakılmasının üzerinden birkaç gün geçmişken bu kez Tolga Akış hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mesut Adlin’in gözaltına alınıp serbest bırakılmasının üzerinden birkaç gün geçmişken bu kez Tolga Akış hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Akış hakkında “müstehcenlik”, “yasaklı madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü açıklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Akış, savcılık ifadesi sonrasında “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Tolga Akış’ın tutuklanmasına karar verdi.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Tolga Akış’ın tutuklandığı soruşturmanın Mesut Adlin’in videosuyla başladığı veya Adlin’in iddiaları sonucunda açıldığı resmi makamlarca açıklanmadı. İki gelişme aynı dönemde yaşandığı için sosyal medyada birbiriyle ilişkilendirilse de aralarında doğrulanmış bir neden-sonuç bağı bulunmuyor.

Savcılık ifadesi basına yansıyan Tolga Akış, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mesut Adlin’i geçmişte Manifest projelerinde birkaç kez çalışan bir fotoğrafçı olarak tanıdığını belirten Akış, daha sonra gündeme gelen iddialar nedeniyle kendisiyle çalışmayı bıraktıklarını söyledi. Adlin’in bu nedenle kendisine karşı kin beslediğini ve yayımladığı içeriklerle hem kendisini hem de Manifest’i itibarsızlaştırmaya çalıştığını savundu.

Akış, sosyal medyada yayılan yazışmaların sohbetlerin tamamı paylaşılmadan servis edildiğini ileri sürdü. Bazı konuşmaların “mizah amaçlı” olduğunu söyleyen menajer, bu yazışmalar üzerinden oluşturulan anlatının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Mesut Adlin’in videosunda adı geçen Zeynep Sürmeli, günlerce süren tartışmanın ardından sessizliğini bozdu.

Mesut Adlin’in videosunda adı geçen Zeynep Sürmeli, günlerce süren tartışmanın ardından sessizliğini bozdu.

Instagram ve TikTok’ta “Zeybik” adıyla tanınan içerik üreticisi, hakkında yayılan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Zeybik, Adlin tarafından paylaşılan ve kendisiyle ilişkilendirilen içeriklerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamasında, “Adımın ilişkilendirildiği asılsız iddialarla hiçbir ilgim bulunmamaktadır” ifadelerini kullanan Sürmeli, sosyal medyada dolaşıma sokulan anlatıları kesin bir dille reddetti.

Kendisinin tarafı olmadığı bir sektör tartışmasının içine çekilmeye çalışıldığını savunan Zeybik, ismi kullanılarak yapılan paylaşımların kişilik haklarını ve özel hayatını hedef aldığını belirtti. İçerik üreticisi, iddiaları ortaya atan ve yayılmasına katkıda bulunan sorumlular hakkında avukatı aracılığıyla hukuki girişimlerde bulunacağını da duyurdu.

Böylece Mesut Adlin’in videosunda adı geçen Zeybik, ilk kez doğrudan konuşarak hakkındaki bütün iddiaları reddetmiş oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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