Ünlü İsimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Paylaşımları: Sosyal Medyada Bayram Coşkusu Yaşandı!

Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında törenler düzenlenirken sosyal medya da kırmızı beyaza büründü. Sanat, spor ve televizyon dünyasının tanınan isimleri, yayımladıkları mesajlarla bu anlamlı günü kutladı. Kimi Atatürk’ün unutulmaz sözlerini paylaşırken kimi de Türk bayraklı fotoğraf ve videolarla zaferin coşkusuna ortak oldu. Biz de ünlü isimlerin gurur ve minnet dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik.