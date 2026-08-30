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Ünlü İsimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Paylaşımları: Sosyal Medyada Bayram Coşkusu Yaşandı!

Ünlü İsimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Paylaşımları: Sosyal Medyada Bayram Coşkusu Yaşandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 11:24
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Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında törenler düzenlenirken sosyal medya da kırmızı beyaza büründü. Sanat, spor ve televizyon dünyasının tanınan isimleri, yayımladıkları mesajlarla bu anlamlı günü kutladı. Kimi Atatürk’ün unutulmaz sözlerini paylaşırken kimi de Türk bayraklı fotoğraf ve videolarla zaferin coşkusuna ortak oldu. Biz de ünlü isimlerin gurur ve minnet dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik.

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Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Bade İşcil

Bade İşcil

Nebahat Çehre

Nebahat Çehre

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
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Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

Aras Bulut İynemli

Aras Bulut İynemli

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş

Yasemin Tatlıses

Yasemin Tatlıses

Demet Özdemir

Demet Özdemir
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Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Seda Bakan

Seda Bakan

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Eda Ece

Eda Ece
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Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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