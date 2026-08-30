Ünlü İsimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı Paylaşımları: Sosyal Medyada Bayram Coşkusu Yaşandı!
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Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında törenler düzenlenirken sosyal medya da kırmızı beyaza büründü. Sanat, spor ve televizyon dünyasının tanınan isimleri, yayımladıkları mesajlarla bu anlamlı günü kutladı. Kimi Atatürk’ün unutulmaz sözlerini paylaşırken kimi de Türk bayraklı fotoğraf ve videolarla zaferin coşkusuna ortak oldu. Biz de ünlü isimlerin gurur ve minnet dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımlarını sizler için bir araya getirdik.
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Bergüzar Korel
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Zeynep Bastık
Bade İşcil
Nebahat Çehre
Çağla Şıkel
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Şebnem Bozoklu
Aras Bulut İynemli
Tolga Sarıtaş
Yasemin Tatlıses
Demet Özdemir
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Ebru Gündeş
Derya Uluğ
Seda Bakan
Mustafa Sandal
Eda Ece
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Sinem Ünsal
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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