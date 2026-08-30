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Hayranlarının Yorumlarını Dikkate Aldı: Tarkan Yeni İmajıyla Resmen Gençleşti!

Hayranlarının Yorumlarını Dikkate Aldı: Tarkan Yeni İmajıyla Resmen Gençleşti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.08.2026 - 09:53
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Şarkıları, sahne enerjisi ve yıllara meydan okuyan görünümüyle her daim gündemde kalmayı başaran Tarkan, bu kez hayranlarının yorumlarına kulak verdi. Konser maratonuna devam eden Megastar, takipçilerinden gelen “Saçlar uzamış” mesajlarının ardından ne yapacağına bir türlü karar verememişti. Marmaris konseri öncesinde berber koltuğuna oturan ünlü sanatçı, uzayan saçlarına veda ederek imajını baştan aşağı yeniledi. Tarkan’ın kısa saçlı yeni halini gören hayranları ise “Resmen gençleşmiş” yorumunda birleşti. Gelin, Megastar’ın sosyal medyayı hareketlendiren imaj değişikliğine birlikte bakalım.

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Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan, 1990’lı yılların başında hayatımıza girdiği günden bu yana şarkıları, sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan, 1990’lı yılların başında hayatımıza girdiği günden bu yana şarkıları, sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

1992 yılında yayımladığı “Yine Sensiz” albümüyle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sanatçı, kısa süre içerisinde Türkiye’nin en popüler isimlerinden biri haline geldi.

“Aacayipsin”, “Ölürüm Sana”, “Karma”, “Dudu” ve “Metamorfoz” gibi albümleriyle müzik listelerini altüst eden Tarkan; “Şımarık”, “Kuzu Kuzu”, “Dudu”, “Hüp”, “Öp” ve “Yolla” gibi sayısız hit parçaya imza attı. Özellikle “Şımarık” şarkısıyla yakaladığı uluslararası başarı, onu Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı. Şarkıları farklı ülkelerde yeniden yorumlanan ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, “Megastar” unvanını da sonuna kadar hak etti.

Kariyeri boyunca sahne enerjisi kadar dış görünüşüyle de gündeme gelen Tarkan’ın farklı dönemlerde kullandığı saç modelleri ve sahne kostümleri hafızalara kazındı. Uzun saçlarından kirli sakalına, kısa kesimlerinden daha klasik görünümlerine kadar yaptığı hemen her değişiklik hayranları tarafından yakından takip edildi.

Uzun süredir Pınar Tevetoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Liya adında bir kızı bulunan Tarkan, ailesiyle birlikte Almanya’da yaşıyor. Buna rağmen Türkiye ile bağını hiç koparmayan Megastar, konserleri ve yeni projeleri için sık sık ülkeye geliyor. 2026 yazında da konser turnesine hız kesmeden devam eden sanatçı, bu kez yeni bir şarkısı ya da sahne performansıyla değil, görünümünde yaptığı dikkat çekici değişiklikle gündeme oturdu.

Konser maratonunu sürdüren Tarkan’ın son dönemde uzattığı saçları sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamıştı.

Konser maratonunu sürdüren Tarkan’ın son dönemde uzattığı saçları sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamıştı.

İstanbul’a geldiği sırada takipçilerinden gelen yorumları okuyan Megastar, saçlarının uzunluğuna ilişkin mesajları fark ettiğini bir video paylaşarak açıkladı.

Hayranlarıyla arasındaki samimi iletişimi her fırsatta gösteren Tarkan, gelen yorumları görmezden gelmek yerine ne yapacağı konusunda kararsız kaldığını açıkça dile getirdi. Saçlarını kısaltıp kısaltmama konusunda takipçilerine dert yanan sanatçı, “Ne yapsam bilmiyorum ya? Bakalım bu konserden önce saçların akıbeti ne olacak? Herhalde kısaltırım... Ya da bilemedim” ifadelerini kullandı.

Tarkan’ın saçlarıyla ilgili kararsızlığını takipçileriyle paylaşması kısa sürede büyük ilgi gördü. Bazı hayranları Megastar’ın uzayan saçlarını beğendiğini söylerken bazıları da kısa saçın kendisine çok daha fazla yakıştığını savundu. Böylece Tarkan’ın vereceği karar, adeta küçük çaplı bir sosyal medya oylamasına dönüştü.

Yıllardır tarzıyla kendisine özgü bir çizgi oluşturmayı başaran sanatçının sadece saçlarını kestirip kestirmeyeceği bile hayranları arasında merak konusu oldu. Konser öncesinde nasıl bir tercihte bulunacağı beklenirken Megastar, takipçilerinden gelen “Kestir” yorumlarına daha fazla kayıtsız kalamadı. Çok geçmeden berber koltuğundan yaptığı paylaşımla imaj değişikliğinin ilk sinyalini verdi.

Tarkan, Marmaris konseri öncesinde imajını yenilemeye karar verdi ve soluğu kuaförde aldı. Saçlarının kesildiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Megastar, görüntülere “Bakalım ne olacak” notunu ekleyerek sonucu bir süreliğine takipçilerinden sakladı.

Kuaför koltuğunda objektif karşısına geçen sanatçı, uzayan saçlarını hem yanlardan hem de üstlerden belirgin şekilde kısalttı. Böylece son dönemde kullandığı uzun ve hacimli saç modeline veda ederek daha kısa, düzenli ve dinamik bir görünüme kavuştu. Hayranlarının yorumlarını dikkate alarak yaptığı değişikliğin sonucunu da ayna karşısında çektiği karelerle gözler önüne serdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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