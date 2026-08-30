Hayranlarının Yorumlarını Dikkate Aldı: Tarkan Yeni İmajıyla Resmen Gençleşti!
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Şarkıları, sahne enerjisi ve yıllara meydan okuyan görünümüyle her daim gündemde kalmayı başaran Tarkan, bu kez hayranlarının yorumlarına kulak verdi. Konser maratonuna devam eden Megastar, takipçilerinden gelen “Saçlar uzamış” mesajlarının ardından ne yapacağına bir türlü karar verememişti. Marmaris konseri öncesinde berber koltuğuna oturan ünlü sanatçı, uzayan saçlarına veda ederek imajını baştan aşağı yeniledi. Tarkan’ın kısa saçlı yeni halini gören hayranları ise “Resmen gençleşmiş” yorumunda birleşti. Gelin, Megastar’ın sosyal medyayı hareketlendiren imaj değişikliğine birlikte bakalım.
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Türk pop müziğinin tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Tarkan, 1990’lı yılların başında hayatımıza girdiği günden bu yana şarkıları, sahne performansları ve kendine özgü tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Konser maratonunu sürdüren Tarkan’ın son dönemde uzattığı saçları sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmamıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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