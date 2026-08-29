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Çocuklarına Sosyal Medyayı Yasaklayan Atiye’den Dikkat Çeken Kur’an-ı Kerim Açıklaması!

Çocuklarına Sosyal Medyayı Yasaklayan Atiye’den Dikkat Çeken Kur’an-ı Kerim Açıklaması!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 15:18
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Dördüncü kızını kucağına almak için gün sayan Atiye, bu kez sahne performansı veya yeni şarkısıyla değil, aile yaşamıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Çocuklarını eşi Erol Sebebci’yle birlikte sosyal medyadan uzak ve geleneklerine bağlı büyüttüklerini anlatan ünlü şarkıcı, manevi eğitime verdikleri önemi de ilk kez paylaştı. Gece Muhabiri Samet Aday’a konuşan Atiye, çocuklarının akaid ve ilmihal dersleri aldığını açıkladı. Kızıyla birlikte Kur’an-ı Kerim derslerine katıldığını söyleyen sanatçı, Arapçasını ilerlettiğini ve artık Kur’an-ı Kerim okuyabildiğini de dile getirdi. 

Kaynak: Gece Muhabiri/ Samet Aday

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Türk pop müziğinin en enerjik isimlerinden Atiye, kariyerindeki başarılı çalışmalar kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği aile hayatıyla da dikkat çekiyor.

Türk pop müziğinin en enerjik isimlerinden Atiye, kariyerindeki başarılı çalışmalar kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği aile hayatıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü şarkıcı, müzik direktörü ve prodüktör Erol Sebebci’yle 2018 yılında Almanya’da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Atiye ve Erol Sebebci’yi bir araya getiren en önemli ortak noktalardan biri müzik oldu. Sebebci, Atiye’nin yalnızca hayat arkadaşı değil, şarkılarının prodüksiyon süreçlerinde birlikte çalıştığı en önemli isimlerden biri haline geldi. Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzakta tutan çift, sosyal medyada da yalnızca seçtikleri anları paylaşmayı tercih etti.

Çift, 2019 yılında ilk kızları Ferah Feza’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba oldu. Aile, 2023 yılında Neva’nın, Aralık 2024’te ise Rumi’nin dünyaya gelmesiyle kısa süre içerisinde beş kişiye ulaştı. Üç kız çocuğu annesi olan Atiye, annelik sürecinde müzik kariyerine ara vermek yerine çalışma düzenini ailesine göre şekillendirdi.

Hamileliklerinde sahneye çıkmaya ve yeni şarkılar üretmeye devam eden Atiye, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olacağını duyurdu. Dördüncü bebeğinin de kız olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı, doğum için artık gün sayıyor.

Atiye ve Erol Sebebci’nin dördüncü kızlarına “İmany” adını verecekleri öğrenildi. Daha yaygın kullanımı “Imani” olan isim, Arapçadaki “iman” sözcüğüyle ilişkilendiriliyor ve “inanç, güven, yürekten inanma” gibi anlamlar taşıyor. Aynı isim Svahili dilinde de “inanç” anlamında kullanılıyor.

Ferah Feza, Neva ve Rumi’nin ardından dördüncü kızları için de manevi yönü güçlü bir isim seçen çift, bu kez çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri değerleri anlattı.

Atiye ve Erol Sebebci, aile yaşamlarını magazin dünyasının yoğun ilgisinden korumaya özen gösteren çiftlerin başında geliyor.

Çocuklarının yüzlerini sosyal medyada paylaşmayan ikili, özellikle küçük yaşlarda dijital dünyanın olumsuz etkilerinden uzak kalmalarını istiyor.

Atiye, daha önce yaptığı açıklamalarda sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi konusunda oldukça dikkatli davrandıklarını söylemişti. Çocuklarının kendi kararlarını verebilecek yaşa gelene kadar fotoğraflarının ve özel anlarının internette yer almasını istemeyen çift, onların mahremiyetini korumayı tercih ediyor.

Gece Muhabiri'nin haberine göre, dördüncü çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Atiye ve Erol Sebebci, “Olay” şarkısının klip çekimleri sırasında aile düzenleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çift, çocuklarını yalnızca sosyal medyadan uzak tutmadıklarını, aynı zamanda geleneklerine ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Atiye, çocuklarına kendi hayatlarında benimsedikleri değerleri aktarmaya çalıştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz nasıl yaşamak istiyorsak, nasıl hissediyorsak çocuklarımıza da öyle aktarmaya çalışıyoruz.”

Atiye ve Erol Sebebci’nin açıklamalarına göre çocuklarının eğitiminde yalnızca okul dersleri değil, dini ve manevi bilgiler de önemli bir yer tutuyor. Çift, çocuklarının akaid ve ilmihal dersleri aldığını açıkladı. Atiye’nin ise bu sürece yalnızca anne olarak eşlik etmediği, kızıyla birlikte derslere katıldığı ortaya çıktı.

Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Atiye, kızıyla birlikte Kur’an-ı Kerim dersleri aldığını ilk kez açıkladı. Derslere düzenli olarak devam ettiğini belirten ünlü şarkıcı, Arapça okuma konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini ve artık Kur’an-ı Kerim okuyabildiğini söyledi:

“Kızımla birlikte Kur’an-ı Kerim dersleri alıyoruz. Arapçayı epey ilerlettim ve artık okuyabiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor.”

Erol Sebebci de çocuklarını yetiştirirken manevi eğitime neden önem verdiklerini şu sözlerle anlattı:

“Maneviyat olmadan hiçbir şey olmaz.”

Sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak, geleneklerine bağlı ve manevi eğitime önem veren bir aile düzeni kurduklarını anlatan Atiye ile Erol Sebebci’nin açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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