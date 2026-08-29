Çocuklarına Sosyal Medyayı Yasaklayan Atiye’den Dikkat Çeken Kur’an-ı Kerim Açıklaması!

Ünlü şarkıcı, müzik direktörü ve prodüktör Erol Sebebci’yle 2018 yılında Almanya’da düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Atiye ve Erol Sebebci’yi bir araya getiren en önemli ortak noktalardan biri müzik oldu. Sebebci, Atiye’nin yalnızca hayat arkadaşı değil, şarkılarının prodüksiyon süreçlerinde birlikte çalıştığı en önemli isimlerden biri haline geldi. Özel hayatlarını mümkün olduğunca kameralardan uzakta tutan çift, sosyal medyada da yalnızca seçtikleri anları paylaşmayı tercih etti.

Çift, 2019 yılında ilk kızları Ferah Feza’yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba oldu. Aile, 2023 yılında Neva’nın, Aralık 2024’te ise Rumi’nin dünyaya gelmesiyle kısa süre içerisinde beş kişiye ulaştı. Üç kız çocuğu annesi olan Atiye, annelik sürecinde müzik kariyerine ara vermek yerine çalışma düzenini ailesine göre şekillendirdi.

Hamileliklerinde sahneye çıkmaya ve yeni şarkılar üretmeye devam eden Atiye, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olacağını duyurdu. Dördüncü bebeğinin de kız olduğu öğrenilen ünlü şarkıcı, doğum için artık gün sayıyor.

Atiye ve Erol Sebebci’nin dördüncü kızlarına “İmany” adını verecekleri öğrenildi. Daha yaygın kullanımı “Imani” olan isim, Arapçadaki “iman” sözcüğüyle ilişkilendiriliyor ve “inanç, güven, yürekten inanma” gibi anlamlar taşıyor. Aynı isim Svahili dilinde de “inanç” anlamında kullanılıyor.

Ferah Feza, Neva ve Rumi’nin ardından dördüncü kızları için de manevi yönü güçlü bir isim seçen çift, bu kez çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri değerleri anlattı.