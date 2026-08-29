Çocuklarına Sosyal Medyayı Yasaklayan Atiye’den Dikkat Çeken Kur’an-ı Kerim Açıklaması!
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Dördüncü kızını kucağına almak için gün sayan Atiye, bu kez sahne performansı veya yeni şarkısıyla değil, aile yaşamıyla ilgili açıklamalarıyla gündeme geldi. Çocuklarını eşi Erol Sebebci’yle birlikte sosyal medyadan uzak ve geleneklerine bağlı büyüttüklerini anlatan ünlü şarkıcı, manevi eğitime verdikleri önemi de ilk kez paylaştı. Gece Muhabiri Samet Aday’a konuşan Atiye, çocuklarının akaid ve ilmihal dersleri aldığını açıkladı. Kızıyla birlikte Kur’an-ı Kerim derslerine katıldığını söyleyen sanatçı, Arapçasını ilerlettiğini ve artık Kur’an-ı Kerim okuyabildiğini de dile getirdi.
Kaynak: Gece Muhabiri/ Samet Aday
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Türk pop müziğinin en enerjik isimlerinden Atiye, kariyerindeki başarılı çalışmalar kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği aile hayatıyla da dikkat çekiyor.
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Atiye ve Erol Sebebci, aile yaşamlarını magazin dünyasının yoğun ilgisinden korumaya özen gösteren çiftlerin başında geliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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