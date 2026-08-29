Can Bonomo’dan Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış’ın Tutuklanmasına Sert Tepki

Ünlü şarkıcı, söz konusu haberin üzerine yazdığı mesajda günümüzdeki ahlak anlayışını oldukça sert sözlerle eleştirdi. Ahlak kavramının sanat, eğlence ve neşe üzerinde bir baskı aracına dönüştüğünü savunan Bonomo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünün ‘Ahlak’ anlayışı neye uygun ki? Ahlak artık 90 yaşında, klostrofobik, sese, eğlenceye, neşeye gelemeyen, huysuz, mendebur ve gammaz bir komşuya dönüştü hayatlarımızda. Standartlar bu kadar düşükken Manifest’in, Ezhel’in, Deniz’in ne şansı olabilir? Gelmiş geçmiş olsun…”

Can Bonomo’nun mesajında Manifest’in yanı sıra rapçi Ezhel’e ve son dönemde yaşadığı hukuki süreçle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş’a da gönderme yaptığı görüldü. Bonomo, üç isim üzerinden sanat ve eğlence dünyasına yönelik yaklaşımı eleştirerek Tolga Akış’a desteğini açıkça gösterdi.