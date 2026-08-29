Can Bonomo’dan Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış’ın Tutuklanmasına Sert Tepki
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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Savcılığın sevk yazısında Manifest’in paylaşımları ve sahne performanslarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelere yer verilirken sanat dünyasından karara tepkiler yükselmeye başladı. Tolga Akış’a destek veren isimlerden biri de Can Bonomo oldu. Günümüzdeki “ahlak” anlayışını sert sözlerle eleştiren Bonomo, Manifest’in yanı sıra Ezhel ve Deniz Göktaş’a da gönderme yaptı.
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Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
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Can Bonomo, Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından T24’ün sevk yazısındaki “Manifest paylaşımları LGBTİ’ye özendiriyor, ahlaka uygun değil” değerlendirmesini aktardığı haberini Instagram hikayesinde paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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