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Can Bonomo’dan Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış’ın Tutuklanmasına Sert Tepki

Can Bonomo’dan Manifest Grubunun Kurucusu Tolga Akış’ın Tutuklanmasına Sert Tepki

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 12:58
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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış’ın “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Savcılığın sevk yazısında Manifest’in paylaşımları ve sahne performanslarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelere yer verilirken sanat dünyasından karara tepkiler yükselmeye başladı. Tolga Akış’a destek veren isimlerden biri de Can Bonomo oldu. Günümüzdeki “ahlak” anlayışını sert sözlerle eleştiren Bonomo, Manifest’in yanı sıra Ezhel ve Deniz Göktaş’a da gönderme yaptı.

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Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest’in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Akış hakkında “müstehcenlik”, “yasaklı madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiaları kapsamında inceleme başlatılmıştı.

İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan Tolga Akış, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Akış, “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla tutuklanması talep edilerek sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Akış’ın bu suçlama kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Tolga Akış’ın Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı olduğu, grubun konserlerini organize ettiği ve sosyal medya üzerinden yayımlanan bazı içeriklerden sorumlu tutulduğu belirtildi.

Savcılıkta ifade veren Tolga Akış’ın hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi. Manifest grubunu “Big5 Türkiye” isimli yarışmayla kurduğunu anlatan Akış, yurt dışından hesaplarına gelen paraların YouTube ve dijital müzik platformlarından elde edilen yasal gelirler olduğunu savundu.

Tolga Akış'ın ifadesinin detaylarından bahsetmiştik:

Can Bonomo, Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından T24’ün sevk yazısındaki “Manifest paylaşımları LGBTİ’ye özendiriyor, ahlaka uygun değil” değerlendirmesini aktardığı haberini Instagram hikayesinde paylaştı.

Can Bonomo, Tolga Akış’ın tutuklanmasının ardından T24’ün sevk yazısındaki “Manifest paylaşımları LGBTİ’ye özendiriyor, ahlaka uygun değil” değerlendirmesini aktardığı haberini Instagram hikayesinde paylaştı.

Ünlü şarkıcı, söz konusu haberin üzerine yazdığı mesajda günümüzdeki ahlak anlayışını oldukça sert sözlerle eleştirdi. Ahlak kavramının sanat, eğlence ve neşe üzerinde bir baskı aracına dönüştüğünü savunan Bonomo, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugünün ‘Ahlak’ anlayışı neye uygun ki? Ahlak artık 90 yaşında, klostrofobik, sese, eğlenceye, neşeye gelemeyen, huysuz, mendebur ve gammaz bir komşuya dönüştü hayatlarımızda. Standartlar bu kadar düşükken Manifest’in, Ezhel’in, Deniz’in ne şansı olabilir? Gelmiş geçmiş olsun…”

Can Bonomo’nun mesajında Manifest’in yanı sıra rapçi Ezhel’e ve son dönemde yaşadığı hukuki süreçle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş’a da gönderme yaptığı görüldü. Bonomo, üç isim üzerinden sanat ve eğlence dünyasına yönelik yaklaşımı eleştirerek Tolga Akış’a desteğini açıkça gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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