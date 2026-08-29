Dolly Parton’ın Ardında Bıraktığı Dudak Uçuklatan Servet Ortaya Çıktı!

Sanatçının vefatı, ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyurulurken country müziğinin efsane ismine dünyanın dört bir yanından veda mesajları yağdı.

Tennessee’de yoksul ve kalabalık bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Parton, müzik kariyerine çok küçük yaşlarda başladı. Kendine özgü sesi, unutulmaz şarkıları ve sahne tarzıyla yalnızca country müziğinin değil, popüler kültürün de en büyük yıldızlarından birine dönüştü. “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” ve Whitney Houston’ın yorumuyla da dünya çapında bir fenomene dönüşen “I Will Always Love You” gibi sayısız esere imza attı.

Parton, yaklaşık 60 yıla yayılan kariyeri boyunca yalnızca şarkıcılık yapmadı. Şarkı yazarlığı, oyunculuk, yapımcılık ve girişimcilik alanlarında da büyük başarı yakaladı. Attığı her adımı güçlü bir markaya dönüştürmeyi başaran sanatçının, hayatını kaybettiği sırada yaklaşık 450 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Bazı kaynaklarda bu miktarın 650 milyon dolara kadar çıkabileceği belirtilse de Forbes’un en çok referans verilen tahmini 450 milyon dolar civarında.

Üstelik Dolly Parton’ın serveti banka hesapları ve gayrimenkullerden ibaret değil. Sanatçının adı, müzik kataloğu, telif hakları ve yıllar içinde kurduğu ticari ortaklıklar, ölümünden sonra da gelir üretmeye devam edecek devasa bir imparatorluk oluşturuyor. Bu nedenle servetinin gerçek değerini kesin olarak hesaplamak oldukça zor.

Milyonlarca dolarlık mirası daha da merak uyandıran ayrıntı ise Parton’ın çocuğunun bulunmaması ve yaklaşık 60 yıl evli kaldığı Carl Dean’i Mart 2025’te kaybetmiş olması. Dolly Parton’ın ölümünün ardından herkesin aklında aynı soru var: Country müziğinin kraliçesinden kalan yüz milyonlarca dolarlık miras kime gidecek?