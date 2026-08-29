Dolly Parton’ın Ardında Bıraktığı Dudak Uçuklatan Servet Ortaya Çıktı!
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Country müziğinin efsane ismi Dolly Parton’ın 80 yaşında hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Yaklaşık 60 yıllık kariyerine “Jolene” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz şarkılar sığdıran sanatçı, müziğin çok ötesine uzanan dev bir imparatorluk kurmuştu. Parton’ın vefatının ardından geride bıraktığı servetin büyüklüğü de ortaya çıktı. Çocuğu bulunmayan ve eşi Carl Dean’i 2025 yılında kaybeden yıldızın yüz milyonlarca dolarlık mirasının kime kalacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Üstelik müzik haklarından Dollywood’daki hisselerine kadar uzanan bu servetin gerçek değeri tahmin edilenden çok daha büyük olabilir!
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Müzik dünyasının en sevilen ve en etkili isimlerinden Dolly Parton, 25 Ağustos 2026 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetti.
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Dolly Parton’ın servetinin en değerli parçalarının başında müzik kataloğu geliyor.
450 milyon dolarlık servetin kime kalacağı bilinmiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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