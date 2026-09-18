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2026 Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman? Sonbahar Ekinoksu Nedir, Gece ve Gündüz Gerçekten Eşit Mi?

2026 Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman? Sonbahar Ekinoksu Nedir, Gece ve Gündüz Gerçekten Eşit Mi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 17:00
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Yaz mevsiminin son günleriyle birlikte gökyüzü, yılın en simetrik anlarından birine hazırlanıyor. Yani, 2026 sonbahar ekinoksu için geri sayım başladı. Kuzey Yarımküre için astronomik sonbaharın başlayacağı bu tarihte Güneş, gökyüzünde ekvatorun tam üzerinde olacak. Peki sonbahar ekinoksu nedir, nasıl oluşur ve gece ile gündüz ne zaman eşitlenir? Gerçekten eşit midir?

İşte detaylar.

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Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman?

Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman?

2026 sonbahar ekinoksu 23 Eylül Çarşamba günü saat 03.05'te yaşanacak. Bu an, Kuzey Yarımküre'de astronomik sonbaharın; Güney Yarımküre'de ise astronomik ilkbaharın başlangıcı kabul ediliyor. NASA'nın verdiği astronomik takvimde de 2026 Eylül ekinoksu 23 Eylül 00.05 UTC olarak yer alıyor; Türkiye saatiyle bu saat 03.05'e denk geliyor.

Ekinoksun tarihi her yıl aynı güne denk gelmek zorunda değil. Genellikle 22, 23 Eylül'e denk gelse de 21 veya 24 Eylül'e de kayabilir. Bunun nedeni ise Dünya'nın Güneş etrafındaki bir turunun takvimdeki 365 güne tam olarak karşılık gelmemesidir.

Ekinoks Nedir?

Ekinoks Nedir?

Ekinoks, Güneş'in gökyüzündeki görünür hareketi sırasında Dünya'nın ekvator düzlemiyle kesiştiği anı ifade ediyor. Yılda iki kez, mart ve eylül aylarında gerçekleşiyor.

Dünya'nın dönme ekseni, yörüngesinin düzlemine göre yaklaşık 23,5 derece eğik. Gezegenimiz Güneş'in çevresinde ilerlerken bu eğiklik nedeniyle yıl boyunca Kuzey ve Güney Yarımküreler farklı miktarlarda güneş ışığı alıyor. Ekinoks sırasında ise iki yarımküre Güneş'e karşı neredeyse eşit konuma geliyor ve Güneş ışınları ekvator üzerine dik düşüyor.

“Ekinoks” kelimesi ise Latince “eşit gece” anlamındaki aequinoctium sözcüğünden geliyor. Ancak isminin çağrıştırdığı gibi gece ve gündüzün her yerde tam olarak 12'şer saat sürmesi gerekmiyor.

Gece ve Gündüz Gerçekten Eşit mi?

Gece ve Gündüz Gerçekten Eşit mi?

İşin en çok karıştırılan kısmı da burası. Çünkü ekinoks, gece ve gündüzün birbirine çok yaklaştığı zamanı ifade ediyor; ancak dünyanın her noktasında tam 12 saat gündüz ve 12 saat gece yaşanmıyor. Bunun temel nedenlerinden biri atmosferin Güneş ışığını kırması. Ayrıca Güneş, gökyüzünde tek bir nokta değil, belirli bir büyüklüğe sahip bir disk olarak görünüyor. Bu iki etki, günün birkaç dakika daha uzun görünmesine neden oluyor.

Üstelik gerçek eşitlik tarihi bulunduğunuz enleme göre değişebiliyor. Yani “ekinoks günü herkes için gece ve gündüz tam olarak eşittir” demek doğru değil.

Ekinokstan Sonra Ne Olacak?

Ekinokstan Sonra Ne Olacak?

23 Eylül'deki ekinoksun ardından Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlayacak. Güneş'in gökyüzündeki günlük yolu da giderek kısalacak ve bu süreç 21 Aralık'taki kış gün dönümüne kadar devam edecek.

Güney Yarımküre'de ise bunun tam tersi yaşanacak. Eylül ekinoksu orada astronomik ilkbaharın başlangıcı olacak ve günler giderek uzayacak.

Kısacası sonbahar ekinoksu yalnızca takvimdeki bir mevsim değişikliği değil; Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi, eksen eğikliği ve Güneş ışığının gezegenimize geliş açısıyla bağlantılı önemli bir astronomik dönüm noktası.

Ekinoks Dünyanın Farklı Yerlerinde Nasıl Karşılanıyor?

Ekinoks Dünyanın Farklı Yerlerinde Nasıl Karşılanıyor?

Ekinoks, dünyanın farklı bölgelerinde yalnızca astronomik bir olay olarak değil, kültürel geleneklerle de karşımıza çıkıyor. Meksika'daki Chichén Itzá piramidinde ekinoks döneminde Güneş'in oluşturduğu ışık ve gölge, merdivenlerde yılanı andıran bir şekil meydana getiriyor. Bu görüntü, antik Maya uygarlığında önemli bir sembol olarak kabul ediliyor.

Japonya'da ise ilkbahar ve sonbahar ekinoksları resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu günlerde insanlar aile büyüklerini ve atalarının mezarlarını ziyaret ederek anıyor. Yani aynı ekinoks, dünyanın farklı yerlerinde hem gökyüzü gözlemleriyle hem de yüzyıllardır sürdürülen geleneklerle karşılık buluyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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