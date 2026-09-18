2026 Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman? Sonbahar Ekinoksu Nedir, Gece ve Gündüz Gerçekten Eşit Mi?
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Yaz mevsiminin son günleriyle birlikte gökyüzü, yılın en simetrik anlarından birine hazırlanıyor. Yani, 2026 sonbahar ekinoksu için geri sayım başladı. Kuzey Yarımküre için astronomik sonbaharın başlayacağı bu tarihte Güneş, gökyüzünde ekvatorun tam üzerinde olacak. Peki sonbahar ekinoksu nedir, nasıl oluşur ve gece ile gündüz ne zaman eşitlenir? Gerçekten eşit midir?
İşte detaylar.
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Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman?
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Ekinoks Nedir?
Gece ve Gündüz Gerçekten Eşit mi?
Ekinokstan Sonra Ne Olacak?
Ekinoks Dünyanın Farklı Yerlerinde Nasıl Karşılanıyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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