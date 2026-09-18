2026 Sonbahar Ekinoksu Ne Zaman? Sonbahar Ekinoksu Nedir, Gece ve Gündüz Gerçekten Eşit Mi?

2026 sonbahar ekinoksu 23 Eylül Çarşamba günü saat 03.05'te yaşanacak. Bu an, Kuzey Yarımküre'de astronomik sonbaharın; Güney Yarımküre'de ise astronomik ilkbaharın başlangıcı kabul ediliyor. NASA'nın verdiği astronomik takvimde de 2026 Eylül ekinoksu 23 Eylül 00.05 UTC olarak yer alıyor; Türkiye saatiyle bu saat 03.05'e denk geliyor.

Ekinoksun tarihi her yıl aynı güne denk gelmek zorunda değil. Genellikle 22, 23 Eylül'e denk gelse de 21 veya 24 Eylül'e de kayabilir. Bunun nedeni ise Dünya'nın Güneş etrafındaki bir turunun takvimdeki 365 güne tam olarak karşılık gelmemesidir.