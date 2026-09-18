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Uzmanlar Uyardı: Muzu Bu 3 Besinle Birlikte Tüketmek Sindirim Sorununa Yol Açabiliyor

Uzmanlar Uyardı: Muzu Bu 3 Besinle Birlikte Tüketmek Sindirim Sorununa Yol Açabiliyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 17:16
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Muz, genelde sağlıklı ve pratik bir atıştırmalık olarak görülüyor. Ama bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu sağlıklı görüntünün altında sindirim sorunlarına yol açabilecek bir kombinasyon gizli olabiliyor. Dikkat edilmesi gereken 3 besin var.

İşte detaylar...

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İlk sırada yoğurt var: Geleneksel Ayurveda beslenme anlayışında muz ile yoğurdu bir arada tüketmek 'uyumsuz diyet' olarak görülüyor.

İlk sırada yoğurt var: Geleneksel Ayurveda beslenme anlayışında muz ile yoğurdu bir arada tüketmek 'uyumsuz diyet' olarak görülüyor.

Modern beslenme yaklaşımına göre de bu görüşün bir mantığı var, yoğurt protein açısından ağır ve yavaş sindiriliyor. Muz gibi meyveler ise çok daha hızlı sindiriliyor. İkisi bir arada tüketildiğinde meyve mide çıkışında yoğurdun arkasında beklemek zorunda kalıyor, bu da fermantasyona ve şişkinliğe yol açabiliyor.

İkinci sırada süt var: Yağ ve protein açısından zengin süt, muzla birleşince ağır ve karmaşık bir öğün ortaya çıkarıyor.

İkinci sırada süt var: Yağ ve protein açısından zengin süt, muzla birleşince ağır ve karmaşık bir öğün ortaya çıkarıyor.

Bu ağır kombinasyon sindirimi yavaşlatıp vücutta ağırlık hissi ve halsizlik yaratabiliyor. Bazı kişilerde sinüs tıkanıklığına kadar varan şikayetler bildiriliyor. Özellikle laktoz intoleransı olanlarda bu etkiler daha belirgin hale gelebiliyor.

Üçüncü ve son sırada ise ekmek gibi buğday ürünleri var: İki besin de yüksek oranda nişasta içeriyor.

Üçüncü ve son sırada ise ekmek gibi buğday ürünleri var: İki besin de yüksek oranda nişasta içeriyor.

Muz ile buğday ürünlerini bir arada tüketmek, vücuda çifte bir nişasta yükü bindiriyor. Bu da sindirimi yavaşlatıp bağırsaklarda fermantasyona, dolayısıyla şişkinlik ve gaza yol açabiliyor. Belirtilen tüm bu etkiler kişiden kişiye değişiyor, özellikle laktoz ya da gluten duyarlılığı olanlarda daha sık görülüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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