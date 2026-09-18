Uzmanlar Uyardı: Muzu Bu 3 Besinle Birlikte Tüketmek Sindirim Sorununa Yol Açabiliyor

Modern beslenme yaklaşımına göre de bu görüşün bir mantığı var, yoğurt protein açısından ağır ve yavaş sindiriliyor. Muz gibi meyveler ise çok daha hızlı sindiriliyor. İkisi bir arada tüketildiğinde meyve mide çıkışında yoğurdun arkasında beklemek zorunda kalıyor, bu da fermantasyona ve şişkinliğe yol açabiliyor.