Uzmanlar Uyardı: Muzu Bu 3 Besinle Birlikte Tüketmek Sindirim Sorununa Yol Açabiliyor
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Muz, genelde sağlıklı ve pratik bir atıştırmalık olarak görülüyor. Ama bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu sağlıklı görüntünün altında sindirim sorunlarına yol açabilecek bir kombinasyon gizli olabiliyor. Dikkat edilmesi gereken 3 besin var.
İşte detaylar...
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İlk sırada yoğurt var: Geleneksel Ayurveda beslenme anlayışında muz ile yoğurdu bir arada tüketmek 'uyumsuz diyet' olarak görülüyor.
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İkinci sırada süt var: Yağ ve protein açısından zengin süt, muzla birleşince ağır ve karmaşık bir öğün ortaya çıkarıyor.
Üçüncü ve son sırada ise ekmek gibi buğday ürünleri var: İki besin de yüksek oranda nişasta içeriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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