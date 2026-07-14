Ne Kayısı Ne Yoğurt: Kabızlığa İyi Gelen Altı Besin Açıklandı

Kabızlık, çoğu kişinin hakkında konuşmadığı ama her gün binlerce insanın da rahatsız olduğu bir durum. Bu nedenle çoğu kişi, kabızlığı giderici diyetlere yöneliyor. Karşımıza da genellikle 'bol su için, kayısı tüketin' gibi tavsiyeler çıkıyor. Artık bu tavsiyelere yenileri eklendi.

İngiltere'den diyetisyenler ve gastroenterologların da aralarında bulunduğu bir ekip, kabızlığı yönetmeye yönelik yeni beslenme kılavuzu geliştirdi.

İşte kabızlığa iyi gelen besinler ve takviyeler!