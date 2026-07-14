Ne Kayısı Ne Yoğurt: Kabızlığa İyi Gelen Altı Besin Açıklandı
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Kabızlık, çoğu kişinin hakkında konuşmadığı ama her gün binlerce insanın da rahatsız olduğu bir durum. Bu nedenle çoğu kişi, kabızlığı giderici diyetlere yöneliyor. Karşımıza da genellikle 'bol su için, kayısı tüketin' gibi tavsiyeler çıkıyor. Artık bu tavsiyelere yenileri eklendi.
İngiltere'den diyetisyenler ve gastroenterologların da aralarında bulunduğu bir ekip, kabızlığı yönetmeye yönelik yeni beslenme kılavuzu geliştirdi.
İşte kabızlığa iyi gelen besinler ve takviyeler!
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Bugüne kadar kabızlık için hep aynı öneriler yapılıyordu.
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1. Kivi
2. Kuru erik
3. Çavdar ekmeği
4. Psyllium kabuğu (Karnıyarık otu tozu)
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5. Magnezyum takviyeleri
6. Probiyotikler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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