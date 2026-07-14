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Ne Kayısı Ne Yoğurt: Kabızlığa İyi Gelen Altı Besin Açıklandı

Ne Kayısı Ne Yoğurt: Kabızlığa İyi Gelen Altı Besin Açıklandı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 12:14
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Kabızlık, çoğu kişinin hakkında konuşmadığı ama her gün binlerce insanın da rahatsız olduğu bir durum. Bu nedenle çoğu kişi, kabızlığı giderici diyetlere yöneliyor. Karşımıza da genellikle 'bol su için, kayısı tüketin' gibi tavsiyeler çıkıyor. Artık bu tavsiyelere yenileri eklendi. 

İngiltere'den diyetisyenler ve gastroenterologların da aralarında bulunduğu bir ekip, kabızlığı yönetmeye yönelik yeni beslenme kılavuzu geliştirdi.

İşte kabızlığa iyi gelen besinler ve takviyeler!

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Bugüne kadar kabızlık için hep aynı öneriler yapılıyordu.

Bugüne kadar kabızlık için hep aynı öneriler yapılıyordu.

'Bol su tüketin, kayısı yiyin, probiyotik alın...' Elbette bu tavsiyeler, kabızlığa iyi gelen tavsiyeler. Ancak çoğu insanın yaşadığı bu probleme karşı daha fazla çözüme ihtiyacımız vardı. 

BBC'nin aktardığına göre, İngiltere'den diyetisyenler ve gastroenterologların da aralarında bulunduğu bir ekip, kabızlığı yönetmeye yönelik yeni beslenme kılavuzu geliştirdi. Ekip, yetişkinlerde kronik kabızlığı farklı gıdaların ve takviyelerin nasıl etkilediğini inceleyen 75 çalışmayı gözden geçirdi ve bulgularını kullanarak bir dizi öneri oluşturdu.

Öncelikle listede 'su' tüketiminin hala olduğunu belirtelim. Kabızlığın en iyi ilacı, yeterince su tüketmek. Listenin devamında ise daha önce denemediğimiz bazı besinler yer alıyor.

1. Kivi

1. Kivi

Kayısı, içerdiği lif sayesinde kabızlık denince akla gelen ilk ve tek meyve oluyordu. Fakat kivi de kabızlığa iyi gelen meyveler arasında. Bir adet yeşil kivi, çözünmeyen lif (dışkıyı hacimlendirir) ve çözünür lif (dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olur) karışımından oluşan 2-3 gram lif içerir. 

Ayrıca fermente edilebilir şeker oranları düşük olduğundan, huzursuz bağırsak sendromunuz varsa veya şişkinliğe yatkınsanız kivi iyi bir seçenek olarak karşınıza çıkar.

2. Kuru erik

2. Kuru erik

Kuru erik tüketmenin bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olduğu biliniyor. Kuru erik, lif ve sorbitol (suyu tutan, emilimi zor bir şeker) kombinasyonundan oluşuyor. Bu sayede sertleşen dışkı yumuşuyor. 

Eğer kabızlık şikayetiniz varsa, günde 8-10 erik tüketebilirsiniz. Bu miktar size fazla tatlı geliyorsa, erikleri komposto haline getirip yoğurtla beraber tüketebilirsiniz. Kabızlığa iyi gelen yulafı da kahvaltıda değerlendirebilirsiniz.

3. Çavdar ekmeği

3. Çavdar ekmeği

Çavdar ekmeğinin daha sık bağırsak hareketleri sağladığı görüldü. Çavdar, doğal olarak yapısında daha yüksek lif içerir. Bu sayede bağırsakları çalıştırır. 

Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Çavdar ekmeğini günlük tükettiğiniz ekmeğe ek olarak değil, onun yerine tüketmelisiniz.

4. Psyllium kabuğu (Karnıyarık otu tozu)

4. Psyllium kabuğu (Karnıyarık otu tozu)

Psyllium, (karnıyarık otu tozu) bitkinin tohum kabuklarından elde ediliyor ve pul, toz veya kapsül şeklinde satın alınabiliyor. Son zamanlarda popüler olan karnıyarık otu tozu, suyla temas ettiğinde şişerek jel benzeri bir kıvam alır ve sindirimi düzenleyen doğal bir besindir. 

İçeriğinde çeşitli lifler bulunuyor ve yapılan çalışmalar, günde 10-20 gramlık dozların en iyi sonucu verdiği, kabızlık tedavisinde etkili olduğunu gösteriyor.

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5. Magnezyum takviyeleri

5. Magnezyum takviyeleri

Magnezyum, kas ve sinir fonksiyonlarının yanı sıra kemik sağlığı için de ihtiyaç duyduğumuz bir mineraldir. Yapılan son araştırmalar, magnezyum takviyelerinin bazılarının, kabızlığı gidermeye de yardımcı olabileceğini gösteriyor. Magnezyum oksit, bağırsaklara su çekerek dışkıyı yumuşatır ve bağırsak hareketlerini uyarır. Magnezyum açısından zengin gıdalar tüketmek de bağırsak hareketlerini düzenleyebilir. 

Magnezyum, kabak çekirdeği, badem, kaju, ıspanak, avokado, muz, kinoa, yoğurt ve bitter çikolatada bol miktarda bulunur. Günlük diyetinize bu besinleri eklemek faydalı olabilir.

6. Probiyotikler

6. Probiyotikler

Probiyotikler, sağlığımızı desteklemeye yardımcı olabilecek faydalı bakterilerdir. Çoğu probiyotik sağlıklı bir bağırsak ortamının korunmasına yardımcı olur. Ancak hepsinin kabızlığı hafiflettiğine dair kanıt yoktur. Probiyotikleri, günlük hayatımıza dahil ederek kabızlığın oluşmasını engelleyebiliriz. Kefir, yoğurt gibi besinlerin bağırsak hareketlerine faydası yıllardır biliniyor.

Uzmanlardan kritik bir uyarı daha var.

Diyetinize bu besinleri almak isterseniz, hepsini bir anda almak yerine teker teker uygulayın. Yüksek lifli gıdaların alımını çok hızlı artırmak şişkinliğe ve rahatsızlığa neden olabilir. Ayrıca vücudunuza aldığınız liflerin düzgün şekilde işlerini yerine getirmesi için bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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