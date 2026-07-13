Sebebi Sevgi Değilmiş: Kediler Neden Birbirlerini Yalar?

Dışarıdan çok tatlı görünen bu durum, aslında pek de tatlı değil!

Independent'ın aktardığına göre, ev kedilerinin birbirlerinin tüylerini temizlemesi her zaman sevgi ve dostluğun bir işareti değilmiş, hatta çatışmayı bile gösterebilirmiş. Yeni yapılan bir araştırma, bu konuda uzun süredir var olan varsayımları altüst etti. Birden fazla kedinin bulunduğu evlerde bir kedinin diğerini yalaması, yani karşılıklı tüy temizliği, kedilerin birbirleriyle iyi geçindiklerinin işareti olarak kabul ediliyordu. Ancak araştırmacılar, bu davranışı inceleyen kapsamlı bir çalışmanın olmadığını belirtti.

Ghent Üniversitesi ve Lincoln Üniversitesi'nde yeni bir araştırma yapıldı.