Sebebi Sevgi Değilmiş: Kediler Neden Birbirlerini Yalar?
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Kedilerin bizlere garip gelen pek çok davranışı var. Bunlardan biri de kedilerin birbirlerini yalamaları. Bu davranışın, insanların birbirlerini öpmeleri gibi bir sevgi gösterisi olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yanılıyorsunuz!
Ghent Üniversitesi ve Lincoln Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, kedilerin yalama davranışının sevgi gösterisi olmadığını kanıtladı.
Çalışmaya göre, karşılıklı yalama davranışı çatışmaya bile işaret edebilir.
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Kedilerin birbirlerini yalamalarının, insanların birbirlerini öpmeleri gibi olduğunu düşünebilirsiniz.
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Yeni araştırmada, iki kedinin bulunduğu 53 ev incelendi.
Oyun başlatmak için, çatışmadan kaçınmak için veya pasif-agresif bir mesaj iletmek için kullanılabilir.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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