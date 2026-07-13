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Sebebi Sevgi Değilmiş: Kediler Neden Birbirlerini Yalar?

Sebebi Sevgi Değilmiş: Kediler Neden Birbirlerini Yalar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.07.2026 - 15:57
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Kedilerin bizlere garip gelen pek çok davranışı var. Bunlardan biri de kedilerin birbirlerini yalamaları. Bu davranışın, insanların birbirlerini öpmeleri gibi bir sevgi gösterisi olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat yanılıyorsunuz!

Ghent Üniversitesi ve Lincoln Üniversitesi'nde yapılan araştırmalar, kedilerin yalama davranışının sevgi gösterisi olmadığını kanıtladı.

Çalışmaya göre, karşılıklı yalama davranışı çatışmaya bile işaret edebilir.

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Kedilerin birbirlerini yalamalarının, insanların birbirlerini öpmeleri gibi olduğunu düşünebilirsiniz.

Kedilerin birbirlerini yalamalarının, insanların birbirlerini öpmeleri gibi olduğunu düşünebilirsiniz.

Dışarıdan çok tatlı görünen bu durum, aslında pek de tatlı değil! 

Independent'ın aktardığına göre, ev kedilerinin birbirlerinin tüylerini temizlemesi her zaman sevgi ve dostluğun bir işareti değilmiş, hatta çatışmayı bile gösterebilirmiş. Yeni yapılan bir araştırma, bu konuda uzun süredir var olan varsayımları altüst etti. Birden fazla kedinin bulunduğu evlerde bir kedinin diğerini yalaması, yani karşılıklı tüy temizliği, kedilerin birbirleriyle iyi geçindiklerinin işareti olarak kabul ediliyordu. Ancak araştırmacılar, bu davranışı inceleyen kapsamlı bir çalışmanın olmadığını belirtti.

Ghent Üniversitesi ve Lincoln Üniversitesi'nde yeni bir araştırma yapıldı.

Yeni araştırmada, iki kedinin bulunduğu 53 ev incelendi.

Yeni araştırmada, iki kedinin bulunduğu 53 ev incelendi.

Kedilerin karşılıklı birbirlerini yaladıkları evlerde, bu hareketin her zaman sevgi işareti olmadığı ve bazen çatışmayı bile gösterebileceği bulundu. Applied Animal Behaviour Science adlı akademik dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar, 'Evcil kedilerde karşılıklı tımar birden fazla sosyal işleve sahip' sonucuna vardı ve bu eylemin bağlamının, davranışı daha iyi anlamaya yardımcı olabileceğini ekledi.

Olumlu açılardan bakıldığında, bazı durumlarda karşılıklı temizlik işinin sosyal bağları güçlendirebileceği, hijyenik bir amaca hizmet edebileceği veya tımar edilen kedinin rahatlamasına yardımcı olabileceği görüldü. 

Eğer bir kedi, diğer kedinin başını veya kulaklarını yalıyorsa bu durumda bir sıkıntı yoktur. O anda kedilerin hareketlerinin senkron olması, kedilerin iyi anlaştığına dair bir işarettir.

Oyun başlatmak için, çatışmadan kaçınmak için veya pasif-agresif bir mesaj iletmek için kullanılabilir.

Oyun başlatmak için, çatışmadan kaçınmak için veya pasif-agresif bir mesaj iletmek için kullanılabilir.

Eğer bir kedi, diğer kedinin boynundan ısırıyorsa, bu kedinin oyun başlatmak istediği anlamına gelebilir. Yapılan araştırma, kedilerin birbirlerini yalamalarının çoğu zaman karşılıklı güreşi başlattığını ortaya koydu. 

Belirli durumlarda karşılıklı tımar çatışmadan kaçınma veya pasif-agresif bir mesaj iletme sinyali de olabilir. Örneğin bir kedinin dinlenmek için sevdiği yeri ele geçirmek istemesi bu davranışın nedeni olabilir. Araştırmaya göre bu gibi durumlarda, diğer kedi tarafından yalandığında alıcı kedi, etkileşimden özellikle hoşlanmadığı için kulaklarını düzleştirebilir. 

Yani her kedi, her zaman başka bir kedinin kendisini yalamasından hoşlanmaz. Kedinin patisiyle hafifçe vurması, başını sallaması, kulaklarının arkasını kaşıması, ısırması, esnemesi veya dudaklarını yalaması bu hareketten hoşlanmadığı, stres altında olduğu anlamına gelir. 

Araştırmacılar, şimdilik kısıtlı imkanları olduğunu ve kedilerin bu hareketinin arkasındaki nedenlerin derinlemesine araştırılması gerektiğini belirtiyor. Sonuç olarak, çok kedili evlerde kedilerin birbirlerini yalaması, her zaman olumlu bir sonuç doğurmuyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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