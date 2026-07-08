30 Yıllık İnsan Kaynakları Uzmanından İşe Alınmayı Garantileyen Tavsiyeler
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Bir işe başvurmak, dönüş almak, mülakata girmek, hatta iş başvurusundan önce uygun bir CV hazırlamak oldukça zorlu bir süreçtir. Fakat bu süreçler, son zamanlarda daha da zorlaştı. Çalışan adayları, onlarca hatta yüzlerce başvuru yapmalarına rağmen iş ilanlarına dönüş alamamaktan şikayetçi. Bu olumsuzluğun en büyük nedenlerinden biri de 'hayalet iş ilanları'.
İşe alım firması Reed'de 30 yılı aşkın süredir görev alan James Reed, bu hayalet iş ilanlarını nasıl geçebileceğinizi ve nasıl fark edileceğinizi anlatıyor.
Kaynak: BBC / Yasmin Rufo
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Başvurularınıza dönüş alamıyorsanız, bunun tek suçlusu siz değilsiniz.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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