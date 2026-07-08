30 Yıllık İnsan Kaynakları Uzmanından İşe Alınmayı Garantileyen Tavsiyeler

Bir işe başvurmak, dönüş almak, mülakata girmek, hatta iş başvurusundan önce uygun bir CV hazırlamak oldukça zorlu bir süreçtir. Fakat bu süreçler, son zamanlarda daha da zorlaştı. Çalışan adayları, onlarca hatta yüzlerce başvuru yapmalarına rağmen iş ilanlarına dönüş alamamaktan şikayetçi. Bu olumsuzluğun en büyük nedenlerinden biri de 'hayalet iş ilanları'.

İşe alım firması Reed'de 30 yılı aşkın süredir görev alan James Reed, bu hayalet iş ilanlarını nasıl geçebileceğinizi ve nasıl fark edileceğinizi anlatıyor.

Kaynak: BBC / Yasmin Rufo