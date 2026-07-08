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30 Yıllık İnsan Kaynakları Uzmanından İşe Alınmayı Garantileyen Tavsiyeler

30 Yıllık İnsan Kaynakları Uzmanından İşe Alınmayı Garantileyen Tavsiyeler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.07.2026 - 13:37
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Bir işe başvurmak, dönüş almak, mülakata girmek, hatta iş başvurusundan önce uygun bir CV hazırlamak oldukça zorlu bir süreçtir. Fakat bu süreçler, son zamanlarda daha da zorlaştı. Çalışan adayları, onlarca hatta yüzlerce başvuru yapmalarına rağmen iş ilanlarına dönüş alamamaktan şikayetçi. Bu olumsuzluğun en büyük nedenlerinden biri de 'hayalet iş ilanları'. 

İşe alım firması Reed'de 30 yılı aşkın süredir görev alan James Reed, bu hayalet iş ilanlarını nasıl geçebileceğinizi ve nasıl fark edileceğinizi anlatıyor.

Kaynak: BBC / Yasmin Rufo

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Başvurularınıza dönüş alamıyorsanız, bunun tek suçlusu siz değilsiniz.

Başvurularınıza dönüş alamıyorsanız, bunun tek suçlusu siz değilsiniz.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara iki adet dolu dolu 2 özgeçmiş hazırlamış ve yüzlerce ilana başvurmuştu. Fakat 3 aylık araştırma sonucunda, hiçbir ilana dönüş alamamıştı. Bu sorunun Türkiye gündemine gelmesinin ardından ortaya 'hayalet ilan' iddiası atıldı. 

Hayalet ilanlar, özellikle işsizliğin ve personel rotasyonunun yüksek olduğu sektörlerde oluşturuluyor ve aslında asıl amacın insanların bilgisini satmak olduğu iddia ediliyor. Yani siz kendinizi görünmez sanıyorsunuz fakat aslında herhangi bir 'gerçek' yere başvuruda bulunmuyorsunuz.

Detaylar için göz atabilirsiniz:

Peki bir iş başvurusu yaparken görünür olmanın sırrı nedir?

Peki bir iş başvurusu yaparken görünür olmanın sırrı nedir?

BBC, bu konuya parmak bastı ve İşe alım firması Reed'in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su James Reed ile bir röportaj gerçekleştirdi. Reed, 30 yılını işverenlerin karar alma süreçlerini gözlemleyerek geçirdi ve pek çok kişi gibi, bu sürecin zorlu bir hale gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor.

Reed'in iş arayanlara verdiği en büyük ipucu, yapay zeka taramalarını geçmeleri yönünde. Günümüzde birçok şirket, iş başvurularını elemeden önce yapay zekaya başvuruyor. Yapay zeka, iş tanımını sizin özgeçmişiniz veya ön yazınızla karşılaştırıyor. 

Bu nedenle, adayların beceri ve deneyimlerinizle iş tanımı arasında bir paralellik kurması gerekiyor. Elbette bu, sahip olmadığınız yetenekleri (örneğin ileri düzey İngilizce bilgisi) eklemek anlamına gelmiyor. Ancak iletişim, organizasyon veya müşteri hizmetleri gibi yetenekleri CV'nize ekleyebilirsiniz.

Deneyim oldukça önemli.

Deneyim oldukça önemli.

Birçok iş veren, giriş seviyesindeki bir pozisyon için bile deneyim sahibi olmanız gerektiğini söylüyor. Haliyle adaylar da 'kimse iş vermezse nasıl deneyim kazanabilirim?' diye düşünüyor. Reed, iş, gönüllü çalışmalar, toplumsal projeler veya Anthropic'in yapay zeka akademisi gibi ücretsiz çevrimiçi eğitimler aracılığıyla 'geçici, gündelik veya yarı zamanlı işler olsa bile' mümkün olan her fırsatta deneyim kazanılmasını tavsiye ediyor.

Yani önünüze çıkan her fırsatı değerlendirip CV'nizi doldurmaya bakın. Tabii sadece CV doldurmak için de kendinizi kullandırtmanıza gerek yok. Sizin de işinize yarayabilecek deneyimler edinmeye çalışın. Aynı üniversite bölümünden mezun olan iki kişinin CV'lerindeki fark, gönüllü deneyimlerden kaynaklanır.

Peki CV'de nelere dikkat edilmeli?

Peki CV'de nelere dikkat edilmeli?

Reed, CV'nin tek sayfa olması gerektiğini savunuyor. CV'niz, sizi yansıtan, yeteneklerinizi güzel bir şekilde öne çıkaran bir belge olmalı. Dilerseniz yapay zekadan yararlanabilirsiniz ancak tüm işi yapay zekaya bırakmak da doğru olmaz. 

'Süreci tamamen yapay zekaya emanet ederseniz, başvurunuz diğer pek çok kişinin başvurusuyla aynı olur, oysa asıl amaç diğerlerinden ayrışmak. En üstteki giriş bölümünü iyi kurgulayın, metnin gerçekten sizi yansıttığından ve gurur duyacağınız bir belge olduğundan emin olmak için başkalarından tavsiye alın.' 

CV'nizde olması gereken yeteneklere de kısaca göz atalım:

İletişim, işbirliği ve dayanıklılık, her türlü kariyerde başarıya ulaşmak için hayati önem taşıyan beceriler arasında. Reed 'İyi iletişim kurabilenler avantajlıdır' diyor. 'Bu nedenle kendinizi nasıl ifade edeceğinizi öğrenmeli ve topluluk önünde konuşurken özgüveninizi geliştirmelisiniz.' İş yerinde bir süre sonra sadece işinizi yaparken sergilediğiniz yetenekler değil, iş arkadaşlarınızla ve yöneticinizle olan iletişiminiz de dikkat çekecektir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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