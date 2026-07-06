İş Başvurularınıza Dönüş Alamıyor Musunuz? Zombi veya Hayalet İlanlara Başvurmuş Olabilirsiniz

Hayalet / Zombi İlan Nedir?Gerçeğinden ayırt edilemeyecek şekilde hazırlanıp sosyal medya veya benzeri sitelerde dolaşıma çıkarılan ilan türüdür. Özellikle işsizliğin ve personel rotasyonunun yüksek olduğu sektörlerde aşağıdaki amaçlara hizmet eder:Bilgileriniz satılır arkadaşlar... Kumar ve bahis sitelerine, dolandırıcılara... Herhangi bir işe başvurduktan kısa süre sonra alakasız sitelerden mesajlar mı gelmeye başladı? Sebebini artık biliyorsunuz.

Mevcut kurum kendini büyük göstermek için kullanır. İşlerinin çok iyi gittiği algısını piyasaya veya yatırımcılara yansıtmaya çalışır. Hatta sadece yatırımcıların gözünü boyamak için asla işe alım yapmayacakları pozisyonlar için sahte adaylarla görüşme bile yaparlar. Yatırımcılar şirkette sık sık takılıyorsa bu model tercih edilir. Her şey, yatırımcıdan para alana kadar süren planın bir parçasıdır.

Şirketteki mevcut personele korku salmak için yapılır. Özellikle zam dönemlerinde ilanların sayısı ve yoğunluğu artırılır. Kısacası “İşler iyi gitmiyor, ben en fazla bunu veriyorum. İşine gelmiyorsa güle güle, sırada bekleyen dünya kadar insan var” mesajı verilir.

Rotasyonu yüksek firmalarda CV toplamak için kullanılır. Genelde 3 aylık deneme süresi söylenir, para ödenmez. Tezgâh yeterince afişe olduğunda mekan ve isim değiştirilerek devam edilir. Zaten birçok kurum “eşek” diye tabir edilen vasıfsız, çoban gibi kullanılan kişiler üzerine kurulmuştur. Bütün operasyon tezgâhtır; sadece yapılan iş gerçektir. Sık sık telefon numarası değiştirirler. Bu tarz firmaları sürekli afişe etmeniz önemlidir.

CV havuzu oluştururlar. 3 yıl sonra başvurduğunuz bir yerden aranmanızın temel sebebidir. Mevcut havuzu pazarlama amaçlı da kullanırlar.

İşe alınacak kişi zaten çoktan belirlenmiştir. Ancak kurum büyük olduğu için iş ilanı üzerinden alınması gerekmektedir. Tamamen planlı ilan açılır ve kısa sürede ilgili personel istihdam edilir.

Nasıl gayrimenkul ve araç piyasasında sahte ilanların önüne e-Devlet doğrulaması ile geçtilerse, aynı şekilde hayalet/zombi ilanların da önüne geçebilirsiniz.Şu anda piyasada gördüğünüz her 1000 ilandan 900-950’si tamamen hayalet/zombi ilandır.

Öneri:

İş ilanlarına e-Devlet doğrulaması getirin. İlanın hangi firmanın ve o firmanın belirlediği veri kayıt sorumlusunun kim olduğu belli olsun. Bir takvim yılı içinde çıkan ilanlardan rotasyon ve istihdam oranlarını takip ederek kimin gerçek ilan verdiğini, kimin CV havuzu yaptığını, kimin bilgileri sattığını kolayca yakalayabilirsiniz. KVKK’yı gerçekten uygulamak istiyorsanız buradan başlayın. Alın size açık istihbarat…