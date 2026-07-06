İş Başvurularınıza Dönüş Alamıyor Musunuz? Zombi veya Hayalet İlanlara Başvurmuş Olabilirsiniz
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Son zamanlarda çalışan adayları iş ilanlarına dönüş alamamaktan şikayetçi. Yüzlerce ilana başvurup veya CV bırakıp olumlu veya olumsuz geri dönüş alamayanlar sık sık sosyal medyada da ortaya çıkıyor. Ancak dönüş alamadığınız bu başvuruların sizin özgeçmişinizin yetersizliğiyle alakası olmayabilir. Çünkü pek çok firma işsiz veya iş arayışındaki insanların umutlarını para veya kendi reklamına çevirebiliyor. Bu sahte ilanlara da zombi veya hayalet ilan deniyor.
via: Kaan Alper
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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara iki adet dolu dolu 2 özgeçmiş hazırlayarak yüzlerce ilana başvurdu.
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Kaan Alper isimli bir girişimci de zombi veya hayalet olarak bahsedilen sahte ilanları anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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