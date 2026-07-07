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Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olduğunuzu Gösteren İşaretler

Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olduğunuzu Gösteren İşaretler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 16:00
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Bazı insanların, zorlukların üstesinden daha kolay geldiğini, sanki hayatlarını daha kolay yaşadığını görmüş olabilirsin. Fakat düşündüğünün aksine bunun nedeni sadece şanslı olmaları değil, güçlü bir psikolojiye sahip olmaları olabilir. Güçlü bir psikolojiye sahip insanlar, hayatlarındaki olumsuzlukların üstesinden gelmeyi, bu olumsuzluklardan değerli dersler çıkarmayı ve sonunda aydınlanma yaşamayı başarırlar. 

Psikolojik sağlamlık, iyi zihinsel sağlık, proaktif başa çıkma becerileri, kişilik esnekliği ve uyum sağlama yeteneği ile doğru orantılıdır. Peki güçlü bir psikolojiye sahip olduğumuzu gösteren şeyler nelerdir?

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Her zaman mutlu olamayacağının farkında olmak.

Her zaman mutlu olamayacağının farkında olmak.

Zihinsel olarak sağlam insanlar, mutluluğun sürekli bir varış noktası değil, gelip geçici bir duygu durumu olduğunu bilirler. Hayatın doğası gereği hüzün, öfke, hayal kırıklığı ve kaygı gibi olumsuz duyguları da barındırdığını kabul ederler. Sürekli bir 'mutlu olma' zorunluluğu hissetmek yerine, zorlayıcı duyguların da insan deneyiminin doğal bir parçası olduğunu görerek kendilerine bu duyguları yaşamak için alan tanırlar. Bu farkındalık, onları toksik bir pozitiflikten korur ve acı verici dönemlerde yıkılmak yerine, bu dönemleri hayatın geçici mevsimleri olarak görmelerini sağlar.

Tam aksine, her zaman mutlu olmayı isteyen insanlar ise hiçbir zaman mutlu olamazlar. Çünkü mutluluk da görecelidir. Mutlu oldukları anlarda bile daha mutlu olmaya çalışıp anın tadını çıkarmayı ihmal ederler.

İlişkilerde net olmak.

İlişkilerde net olmak.

Psikolojik esnekliğe sahip bireyler, ikili ilişkilerinde pasif-agresif davranışlar sergilemek ya da karşı tarafın zihin okumasını beklemek yerine netliği seçerler. Kendi ihtiyaçlarını, beklentilerini ve sınırlarını açıkça, dürüstçe ve saygı çerçevesinde ifade ederler. İlişkilerde net olmak, manipülasyondan ve gereksiz dramalardan uzak durmalarını sağlar. Bir problem olduğunda bunu halı altına süpürmez, konuyu doğrudan ve yapıcı bir şekilde masaya yatırırlar; çünkü bilirler ki gerçek bir bağ, belirsizlikler üzerine değil, netlik ve şeffaflık üzerine inşa edilir.

Kurban rolünde olmamak.

Kurban rolünde olmamak.

Duygusal olarak olgun insanlar, seçimlerinin sonuçlarını kabul ederler ve kurban rolüne girmezler. Hayatlarında ters giden şeyler için sürekli olarak dış dünyayı, şanssızlığı veya diğer insanları suçlamayı reddederler. Kendilerini çaresiz birer 'kurban' olarak konumlandırmak yerine, 'Bu durum karşısında benim sorumluluğum ne ve şu an ne yapabilirim?' sorusuna odaklanırlar. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, olaylara verdikleri tepkileri seçme özgürlüğüne sahip olduklarının bilincindedirler. Bu içsel güç, onları bir şikayet döngüsünden çıkarıp kendi hayatlarının aktif birer yöneticisi haline getirir.

Eğer hayatınızda sürekli bir şeylerden şikayet eden biri varsa, onun kurban psikolojisine girdiğinden emin olabilirsiniz. Üstelik bu durumdan kendini çıkarmak için bir adım dahi atmaz. Kendi sorumluluklarını yerine getirmek yerine başka durumları suçlamak daha kolaydır çünkü.

Bir amaca sahip olmak.

Bir amaca sahip olmak.

Zihinsel dayanıklılık, rüzgarda savrulmayan köklü bir ağaç gibi, net bir yaşam amacına tutunmayı gerektirir. Bir amaca sahip olmak, bireye sabah yataktan kalkmak için somut bir neden sunar ve geçici heveslerin ötesinde derin bir anlam duygusu yaratır. Hayatta büyük ya da küçük bir ülküsü olan insanlar, büyük krizler ve varoluşsal sancılarla karşılaştıklarında daha az sarsılırlar. Çünkü net bir vizyon, karşılaşılan anlık engelleri ve acıları, ulaşılmak istenen o büyük resmin katlanılabilir birer parçası haline getirir.

Elbette her güne aynı motivasyonla başlamak mümkün değildir. Fakat olumsuz bir durumun ardından düştüğünüzde de bu amaç uğruna kalkmanız daha kolay olacaktır.

Geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak.

Geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak.

Metnin ilk kısımlarında da vurgulandığı gibi, dirençli insanlar geçmişi zihinlerinde yeniden yazmaya çalışmaz ya da hatalarından dolayı kendilerini amansızca cezalandırmazlar. Bunun hiçbir katkısı olmayacağını bilirler. Yaşadıkları başarısızlıkları ve travmaları, hayatın onlara sunduğu acı ama değerli birer öğretmen olarak kabul ederler. 'Neden ben?' sorusunun kısırdöngüsünden çıkıp, 'Bu deneyim bana ne öğretti ve bir dahaki sefere nasıl daha iyi bir yol izleyebilirim?' analizini yaparlar. Geçmişi bir yük olarak taşımak yerine, geleceği inşa eden bir temel taşına dönüştürürler.

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Kendini izleme yeteneğine sahip olmak.

Kendini izleme yeteneğine sahip olmak.

Yani kişinin kendi davranışlarının, duygularının ve düşüncelerinin farkında olması ve durumun gerekliliklerine göre duygularını ve tepkilerini düzenleyebilmesi. Sorunları konusunda proaktif davranırlar ve çözemedikleri problemler için yardım isterler. Hiçbir zaman yardım istemekten çekinmezler. Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir ve bunların başkalarını nasıl etkilediğini görürler. Sergiledikleri hareketlerle sadece kendilerini etkilemediklerini bilirler.

Psikolog Beyhan Budak'ın konuya dair videosuna buradan ulaşabilirsiniz:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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