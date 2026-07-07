Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olduğunuzu Gösteren İşaretler
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Bazı insanların, zorlukların üstesinden daha kolay geldiğini, sanki hayatlarını daha kolay yaşadığını görmüş olabilirsin. Fakat düşündüğünün aksine bunun nedeni sadece şanslı olmaları değil, güçlü bir psikolojiye sahip olmaları olabilir. Güçlü bir psikolojiye sahip insanlar, hayatlarındaki olumsuzlukların üstesinden gelmeyi, bu olumsuzluklardan değerli dersler çıkarmayı ve sonunda aydınlanma yaşamayı başarırlar.
Psikolojik sağlamlık, iyi zihinsel sağlık, proaktif başa çıkma becerileri, kişilik esnekliği ve uyum sağlama yeteneği ile doğru orantılıdır. Peki güçlü bir psikolojiye sahip olduğumuzu gösteren şeyler nelerdir?
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Her zaman mutlu olamayacağının farkında olmak.
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İlişkilerde net olmak.
Kurban rolünde olmamak.
Bir amaca sahip olmak.
Geçmiş deneyimlerden ders çıkarmak.
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Kendini izleme yeteneğine sahip olmak.
Psikolog Beyhan Budak'ın konuya dair videosuna buradan ulaşabilirsiniz:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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