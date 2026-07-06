Bilime Göre İnsanlar Ateşi Neden Bu Kadar Büyüleyici Buluyor?
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Soğuk bir kış gününde, sıcak çikolatanız eşliğinde, yanan şömine ışığında keyifli bir kitap okumayı kim istemez? Romantik ortamlarımızın, sıcak ambiyanslarımızın olmazsa olmazı ateştir. Piknikte, kampta, eğer mümkünse evlerimizde ateş yakmaya bayılırız. Üstelik ateş yakamıyorsak o ambiyansı yaşamamız için arkaplan videoları da vardır.
Peki hiç insanların neden bu kadar ateşi sevdiğini merak ettiniz mi?
İnsanlar, ateşi kontrol etmeye başladıklarından beri onu büyüleyici buluyorlar.
İşte Kaliforniya Üniversitesi'nde evrimsel antropolog olan Dr. Daniel MT Fessler'in ilginç teorisi!
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Kışın böyle bir ortamda bulunmak kimi mutlu etmez ki?
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Ateşe olan ilgi, onu kontrol altına alınca sönüyor.
Peki bu fikrin arkasında bir araştırma var mı?
Ateşi izlemek, insanları fiziksel olarak da rahatlatıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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