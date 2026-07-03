Kavurucu Sıcaklarda Anında Rahatlamanızı Sağlayacak Askeri Yöntem

Ancak normal bir içeceğin içerisine buz eklemekten bahsetmiyoruz. Halk arasında buzlaş, karlama, karsambaç veya yabancı adıyla ice slush olarak bilinen içeceklerden bahsediyoruz.

Egzersiz fizyoloğu ve araştırmacı Matt Brearly'nin 2012 yılında Askeri ve Gaziler Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmasına göre, hızlı bir şekilde serinlemek ve sıcak çarpmasını önlemek için bu buzlu içeceklerin tüketilmesi yetiyor. Ancak bu içeceklerin, şeker yüklü buzlu içecekler olmadığını, eşit miktarda ezilmiş buz, su ve meyve olduğunu belirtelim.

Buzlaş ismi verilen bu buzlu içeceğin insanları serinletmesinin sebebi, kırılmış buzun vücudunuzda erirken çok daha fazla ısıyı emmesi ve su vücut sıcaklığına ulaşmadan önce ısıyı yaymasıdır.

Çalışma, bunun askeri amaçlarla kullanımı üzerinde yoğunlaşmış olsa da yükselen sıcaklıklarda serin kalmaya çalışan bireyler için de aynı derecede etkili olabilir.

Özellikle dışarı çıkıyorsanız veya dışarıda çalışıyorsanız, dışarı çıkmadan önce buzlu içecek tüketmek vücut ısınızı 0,3 ile 1,1 santigrat derece arasında düşürebilir.