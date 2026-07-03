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Kavurucu Sıcaklarda Anında Rahatlamanızı Sağlayacak Askeri Yöntem

Kavurucu Sıcaklarda Anında Rahatlamanızı Sağlayacak Askeri Yöntem

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 15:45
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Avrupa, kavurucu sıcak havanın etkisi altında kaldı. Özellikle klima kullanımının yaygın olmadığı Avrupa ülkelerinde, insanlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler arasında 'askeri yöntem' adı verilen bir teknik viral oldu. Bu tekniğe göre, sadece soğuk içecek içmek değil, buzlu içecekler tüketmek gerekiyor!

Buzlu içeceklerin içerisindeki buz, vücudumuzda eridikçe çok daha fazla ısıyı emiyor ve su vücut sıcaklığına ulaşmadan önce ısıyı dışarı atıyor.

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Sıcak havalarda anında serinlemeyi sağlayan yöntem: Buzlu içecekler.

Sıcak havalarda anında serinlemeyi sağlayan yöntem: Buzlu içecekler.

Ancak normal bir içeceğin içerisine buz eklemekten bahsetmiyoruz. Halk arasında buzlaş, karlama, karsambaç veya yabancı adıyla ice slush olarak bilinen içeceklerden bahsediyoruz. 

Egzersiz fizyoloğu ve araştırmacı Matt Brearly'nin 2012 yılında Askeri ve Gaziler Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmasına göre, hızlı bir şekilde serinlemek ve sıcak çarpmasını önlemek için bu buzlu içeceklerin tüketilmesi yetiyor. Ancak bu içeceklerin, şeker yüklü buzlu içecekler olmadığını, eşit miktarda ezilmiş buz, su ve meyve olduğunu belirtelim.

Buzlaş ismi verilen bu buzlu içeceğin insanları serinletmesinin sebebi, kırılmış buzun vücudunuzda erirken çok daha fazla ısıyı emmesi ve su vücut sıcaklığına ulaşmadan önce ısıyı yaymasıdır.

Çalışma, bunun askeri amaçlarla kullanımı üzerinde yoğunlaşmış olsa da yükselen sıcaklıklarda serin kalmaya çalışan bireyler için de aynı derecede etkili olabilir.

Özellikle dışarı çıkıyorsanız veya dışarıda çalışıyorsanız, dışarı çıkmadan önce buzlu içecek tüketmek vücut ısınızı 0,3 ile 1,1 santigrat derece arasında düşürebilir.

Buzun vücutta erimesi için önemli miktarda enerji harcıyorsunuz.

Buzun vücutta erimesi için önemli miktarda enerji harcıyorsunuz.

Kırılmış buz, eşdeğer miktardaki soğuk suya göre yaklaşık üç kat daha fazla ısı emer. Buz, dışarı çıkmadan yaklaşık yarım saat önce, kademeli olarak tüketilmelidir.

Ancak her ne kadar buz vücut sıcaklığını düşürse de su içmenin yerini tutmadığını belirtelim. Sıcak havalarda, terleme yoluyla kaybedilen sıvıları yerine koymak için gün boyunca su içmeye devam etmek çok önemli. Özellikle yaz aylarında, artan terlemeyle birlikte vücut hızla sıvı ve mineral kaybeder. Sağlığınızı korumak ve hayati fonksiyonların devamlılığı için su içmek; vücut ısısını dengeler, sıcak çarpması, halsizlik, kas krampları ve böbrek taşı oluşumu gibi ciddi riskleri önler.

Fakat dikkat: Överek anlattığımız buzlaşların dışarıda satılanları hiç de sağlıklı değil.

Fakat dikkat: Överek anlattığımız buzlaşların dışarıda satılanları hiç de sağlıklı değil.

Sokakta, kafelerde veya eğlence parklarında satılan hazır buzlaşların sık tüketilmesi bazı sağlık problemlerine yol açabilir:

  • Aşırı Şeker ve Kalori Bombası: Hazır buzlaşlar genellikle yüksek fruktozlu mısır şurubu ve yoğun şeker içerir. Bu da ani kan şekeri dalgalanmalarına, uzun vadede ise kilo alımına ve diyabet riskine zemin hazırlar.

  • Yapay Renklendiriciler ve Katkı Maddeleri: O neon maviler, parlak kırmızılar tamamen kimyasal gıda boyalarıdır. Özellikle çocuklarda hiperaktivite, dikkat dağınıklığı ve alerjik reaksiyonları tetikleyebilir.

  • Hijyen Riskleri: Buzlaş makinelerinin düzenli ve derinlemesine temizlenmediği yerlerde bakteri üreme riski oldukça yüksektir.

O zaman ne yapalım? Evde yapabileceğimiz, sağlıklı alternatiflere yönelelim!

Karpuzlu & Naneli Ferahlık

Karpuz zaten büyük oranda sudan oluştuğu için ekstra su eklemenize bile gerek kalmaz.

  • Malzemeler: 2-3 dilim çekirdeksiz karpuz (küp küp doğranıp dondurulmuş), 5-6 adet taze nane yaprağı, 1 yemek kaşığı limon suyu.

  • Yapılışı: Dondurduğunuz karpuz küplerini, naneyi ve limon suyunu blender'a atın. Pürüzsüz ve karlı bir kıvam alana kadar çekin. Hazır!

Çilekli & Limonlu Klasik Buzlaş

Çocukların en sevdiği o kırmızı buzlaşın en doğal hali.

  • Malzemeler: 1 kase dondurulmuş çilek, 1 çay bardağı soğuk su, yarım limonun suyu, 1 tatlı kaşığı bal veya agave şurubu (meyvenin tatlılığına göre artırabilirsiniz).

  • Yapılışı: Tüm malzemeleri blender'a ekleyin. Eğer kıvamı çok katı olursa azar azar soğuk su ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Kavun & Şeftali Esintisi

Yaz meyvelerinin mükemmel uyumu.

  • Malzemeler: 1 su bardağı doğranmış ve dondurulmuş kavun, 1 adet dondurulmuş şeftali (kabuksuz), yarım çay bardağı soğuk su veya maden suyu.

  • Yapılışı: Donmuş meyveleri ve soğuk suyu blender'dan geçirin. Maden suyu kullanırsanız hafif gazlı, çok keyifli bir doku elde edersiniz.

Evde buzlaş yaparken en iyi kıvamı almak için meyveleri mutlaka önceden doğrayıp dondurucuda saklayın. Doğrudan normal buzu çekmek blender bıçaklarına zarar verebilir, bu yüzden donmuş meyve kullanmak hem makinenizi korur hem de daha yoğun bir lezzet verir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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