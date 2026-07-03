Kavurucu Sıcaklarda Anında Rahatlamanızı Sağlayacak Askeri Yöntem
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Avrupa, kavurucu sıcak havanın etkisi altında kaldı. Özellikle klima kullanımının yaygın olmadığı Avrupa ülkelerinde, insanlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bu yöntemler arasında 'askeri yöntem' adı verilen bir teknik viral oldu. Bu tekniğe göre, sadece soğuk içecek içmek değil, buzlu içecekler tüketmek gerekiyor!
Buzlu içeceklerin içerisindeki buz, vücudumuzda eridikçe çok daha fazla ısıyı emiyor ve su vücut sıcaklığına ulaşmadan önce ısıyı dışarı atıyor.
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Sıcak havalarda anında serinlemeyi sağlayan yöntem: Buzlu içecekler.
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Buzun vücutta erimesi için önemli miktarda enerji harcıyorsunuz.
Fakat dikkat: Överek anlattığımız buzlaşların dışarıda satılanları hiç de sağlıklı değil.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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