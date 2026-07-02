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Tüm Siniri, Stresi Silip Atıyor, Pamuk Gibi Yapıyor: Viral Olan Tuz Hilesi!

Tüm Siniri, Stresi Silip Atıyor, Pamuk Gibi Yapıyor: Viral Olan Tuz Hilesi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 13:08
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Son dönemde sosyal medyada yeni bir akım çıktı: Tuz banyosu. Gece yatmadan önce ayakları tuzlu suya sokma ya da tuz üzerinde yürüme, popüler bir akım haline geldi. Cleveland Clinic ve uzman görüşlerine göre, özellikle magnezyum sülfat bileşimi olan Epsom tuzu (İngiliz tuzu) ile hazırlanan bu sistem, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Bilimsel olarak cildin magnezyumu ne kadar emdiği konusunda kesin klinik çalışmalar henüz olmasa da bütünsel tıpta uzmanlar bu yöntemi güvenle öneriyor. 

İşte gece yatmadan önce tuza basmanın vücudunuza sağladığı harika faydalar!

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Öncelikle viral olan tuz banyosu nedir, öğrenelim.

Öncelikle viral olan tuz banyosu nedir, öğrenelim.

TikTok'ta birçok kişinin paylaştığı videolarla viral hale gelen tuz banyosunda, yapmanız gereken uyumadan önce ayaklarınızı tuza basmak. Fakat bildiğimiz sofra tuzuyla değil, %100 saf Magnezyum Sülfat yani bilinen adıyla Epsom Tuzu ile yapılıyor. 

Uygulaması ise aşırı basit:

  • Geniş bir leğene veya küvete, cildinizi yakmayacak ancak gevşetecek derecede sıcak su doldurun.

  • İçerisine yaklaşık 1-1.5 su bardağı (yaklaşık 300 gram) Epsom tuzu dökün ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

  • Gece yatmadan hemen önce ayaklarınızı bu suya sokun ve tam 15 dakika boyunca arkaya yaslanıp dinlenin. 

Susuz şeklini de yapabilirsiniz:

  • Geniş bir leğene ayaklarınızın üstüne gelmeyecek miktarda tuz dökün.

  • Yaklaşık 15 dakika boyunca bu tuzun üzerinde bekleyin. Dilerseniz topuklarınızı tuzla sürtebilirsiniz.

Gelelim faydalarına!

Gelelim faydalarına!

Gece yatmadan önce tuz banyosu yapmanın türlü türlü faydalarının olduğu söyleniyor. 

Sinirleri Yatıştırır ve Günün Tüm Stresini Siler Atar

Epsom tuzundaki magnezyum suyla birleştiğinde çözünür. Bütünsel tıp uzmanı Dr. Naoki Umeda'ya göre, magnezyum beyindeki serotonin (mutluluk ve gevşeme hormonu) üretimini tetikleyerek anksiyete, stres ve depresif ruh halini hafifletmeye yardımcı olur.

Adeta Bebekler Gibi Derin ve Kaliteli Bir Uyku Çekersiniz 

Sıcak suyun vücut ısısını regüle etme yeteneği ile magnezyumun kas gevşetici etkisi birleştiğinde, beyninize doğrudan 'uyku vakti geldi' sinyali gider. Yatmadan hemen önce yapılan bu seans, uyku kalitenizi yükseltir.

Kas Ağrılarını, Krampları ve Hatta Migreni Hafifletir

Gün boyu ayakta kalmaktan veya spordan dolayı sızlayan bacaklar, sırt ve boyun ağrıları için bu tuz banyosu bir mucize. Kasları gevşeterek gerginliği alır. Hatta baş çevresindeki kasları rahatlatarak migren ve baş ağrılarını dindirebilir.

Cildinizi Yeniler ve Pamuk Gibi Yapar 

Tuz banyosu, ayak tabanlarındaki ve ciltteki ölü derileri yumuşatarak doğal bir peeling görevi görür. Sertleşmiş topukları yumuşatır ve cildinize canlılık katar.

Vücuttaki Gizli İltihabı Azaltır 

Uzmanlar, magnezyumun iç organlardaki enflamasyonu azaltabileceğini, bunun da uzun vadede kalp-damar sağlığını koruyup sindirim ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardım ettiğini belirtiyor.

"Çok şey kaybediyorsunuz."

"Çok şey kaybediyorsunuz."

TikTok'ta sağlıklı yaşam üzerine içerik üreten Tammy Weatherhead, bir fırın tepsisine Epsom tuzu döküp üzerinde gezindiği anları paylaşıyor ve şöyle diyor: 'Yatmadan önce tuz üzerinde durmuyorsanız, çok şey kaybediyorsunuz.'

Weatherhead, bu viral yöntemin sadece ayakları pul pul dökerek temizlemekle kalmayıp, iltihabı azalttığını ve kortizolü düşürüp serotonini artırarak sinir sistemini 'dinlenme moduna' geçirdiğini, böylece vücudu sağlam bir gece uykusuna hazırladığını iddia ediyor.

Bu yöntemi deneyen kullanıcılardan da benzer şekilde yorumlar geliyor. Kimisi bunun eski bir enerji temizleme uygulaması olduğunu, kimisi de bu yöntemin kaygılarını azalttığını belirtiyor.

Elbette sadece tuz üzerinde beklemenin mucizeler yaratması beklenemez. Ancak bu hissin yatıştırıcı olduğu, cildi iyileştirdiği ve uykuya iyi geldiği, iyileşen uykunun da farklı faydaları olduğunu belirtmek lazım. Benzer etkiler, çimde veya toprakta çıplak ayakla yürüyerek, pürüzsüz çakıl taşlarına basarak veya derin nefes egzersizleri yaparak da elde edilebilir.

DİKKAT: Sosyal medyadaki bazı 'detoks' hesaplarının gazına gelip bu Epsom tuzunu asla İÇMEYİN. Epsom tuzunu içmek, ani ve şiddetli ishale, bağırsak florasının bozulmasına ve tehlikeli derecede dehidrasyona (vücudun susuz kalmasına) neden olur. Bu tuz sadece dışarıdan, suya basma şeklinde kullanılmalıdır! Ayrıca açık yaranız veya ciddi cilt enfeksiyonunuz varsa bu yöntemi uygulamayın.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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