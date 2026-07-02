Tüm Siniri, Stresi Silip Atıyor, Pamuk Gibi Yapıyor: Viral Olan Tuz Hilesi!

Son dönemde sosyal medyada yeni bir akım çıktı: Tuz banyosu. Gece yatmadan önce ayakları tuzlu suya sokma ya da tuz üzerinde yürüme, popüler bir akım haline geldi. Cleveland Clinic ve uzman görüşlerine göre, özellikle magnezyum sülfat bileşimi olan Epsom tuzu (İngiliz tuzu) ile hazırlanan bu sistem, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Bilimsel olarak cildin magnezyumu ne kadar emdiği konusunda kesin klinik çalışmalar henüz olmasa da bütünsel tıpta uzmanlar bu yöntemi güvenle öneriyor.

İşte gece yatmadan önce tuza basmanın vücudunuza sağladığı harika faydalar!