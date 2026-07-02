Tüm Siniri, Stresi Silip Atıyor, Pamuk Gibi Yapıyor: Viral Olan Tuz Hilesi!
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Son dönemde sosyal medyada yeni bir akım çıktı: Tuz banyosu. Gece yatmadan önce ayakları tuzlu suya sokma ya da tuz üzerinde yürüme, popüler bir akım haline geldi. Cleveland Clinic ve uzman görüşlerine göre, özellikle magnezyum sülfat bileşimi olan Epsom tuzu (İngiliz tuzu) ile hazırlanan bu sistem, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımız üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.
Bilimsel olarak cildin magnezyumu ne kadar emdiği konusunda kesin klinik çalışmalar henüz olmasa da bütünsel tıpta uzmanlar bu yöntemi güvenle öneriyor.
İşte gece yatmadan önce tuza basmanın vücudunuza sağladığı harika faydalar!
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Öncelikle viral olan tuz banyosu nedir, öğrenelim.
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Gelelim faydalarına!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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