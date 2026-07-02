Ne Diyet, Ne de Ağır Kardiyo: Göbek Yağlarını Eritmenin En Kolay Yolu Uykuymuş!

Öncelikle uykunun kilo vermedeki önemini anlamak için, yetersiz uyuduğunuzda neler olduğuna bakalım:

Yetersiz veya kalitesiz uyuduğunuzda, vücudunuzun iştah mekanizmasını yöneten hormonal denge adeta altüst olur. Normal şartlarda tokluk hissi vererek yemeyi durdurmanızı sağlayan leptin hormonu az uykuyla birlikte hızla düşerken, beyninize sürekli açlık sinyali gönderen grelin hormonu tavan yapar. Sabah gözünüzü açar açmaz kendinizi sağlıklı bir kahvaltı yerine doğrudan yüksek karbonhidratlı ekmeğe, şekerli kahvelere veya tatlılara yönelirken bulmanızı sağlayan suçlu, gece boyunca uykusuz kalan bu açlık hormonlarınızdır.

Uykusuzluk, insan biyolojisi tarafından doğrudan bir hayatta kalma krizi ve kronik bir stres kaynağı olarak algılanır. Vücut bu stres altındayken savunma mekanizması olarak kortizol adı verilen stres hormonunu salgılamaya başlar.

Eğer kilo vermeye çalışan biriyseniz, kortizol size zaten tanıdık gelmiştir.

Yüksek kortizol seviyeleri yağ hücrelerine, özellikle de hayati organların çevresindeki abdominal bölgeye şu mesajı iletir: 'Şu an büyük bir tehlike ve kıtlık altındayız, bulduğun her enerjiyi harcamayıp hemen göbek bölgesinde depola!'

Bu durum, farkında bile olmadan göbek çevrenizin kalınlaşmasına yol açar.