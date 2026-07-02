Harvardlı Psikoloğa Göre Bir İlişkinin Başında Mutlaka Yapılması Gereken 3 Şey
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Hayatınızda hiç uzun soluklu bir ilişkiniz olmadıysa belki de temelleri sağlam atmıyor olabilirsiniz. Uzun vadeli bir ilişki, aceleye gelmeyen, klasikleşmiş flört kurallarına göre hareket etmeyen, kendi doğrularını bulan bir temel ister. Tabii bu temeli oluşturmak için de her iki tarafın atması gereken bazı adımlar var.
Klinik psikolog ve Harvard mezunu Sabrina Romanoff, uzun vadeli ilişki isteyenlerin, ilişkinin başında yapması gereken 3 şeyi sıraladı. Romanoff'a göre bu öneriler, çiftlerin değerlerini uyumlaştırılmasını sağlıyor. Öneriler arasında, klasikleşen ilişki akışından çıkmak da yer alıyor.
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Uzun süre birlikte olan mutlu çiftlerin sırrı nedir?
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İlişkiyi kendi şartlarınıza göre tanımlamak.
Çok bağlanmadan önce "ilişkiyi bitirebilecek" noktaları tartışmak.
Geçmiş ilişkileri birer yük olarak değil, değerli bir bağlam olarak görmek.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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