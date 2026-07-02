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Harvardlı Psikoloğa Göre Bir İlişkinin Başında Mutlaka Yapılması Gereken 3 Şey

Harvardlı Psikoloğa Göre Bir İlişkinin Başında Mutlaka Yapılması Gereken 3 Şey

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 10:05
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Hayatınızda hiç uzun soluklu bir ilişkiniz olmadıysa belki de temelleri sağlam atmıyor olabilirsiniz. Uzun vadeli bir ilişki, aceleye gelmeyen, klasikleşmiş flört kurallarına göre hareket etmeyen, kendi doğrularını bulan bir temel ister. Tabii bu temeli oluşturmak için de her iki tarafın atması gereken bazı adımlar var. 

Klinik psikolog ve Harvard mezunu Sabrina Romanoff, uzun vadeli ilişki isteyenlerin, ilişkinin başında yapması gereken 3 şeyi sıraladı. Romanoff'a göre bu öneriler, çiftlerin değerlerini uyumlaştırılmasını sağlıyor. Öneriler arasında, klasikleşen ilişki akışından çıkmak da yer alıyor.

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Uzun süre birlikte olan mutlu çiftlerin sırrı nedir?

Uzun süre birlikte olan mutlu çiftlerin sırrı nedir?

Bu soruya herkesin ortak bir cevabı olacağını düşünmüyoruz. Öyle bir şey olsaydı herkes bu sırrı bilir ve ilişkilerde hiç olumsuz anlar yaşanmazdı. Ortak bir sır olmasa bile uzun süre birlikte olan mutlu çiftlerin bazı noktalarda benzer özellikleri olduğunu görebiliriz. 

Mutlu bir birliktelikte, önemli olan sağlam bir temel atabilmiş olmak. Eğer temeliniz sağlam değilse, üstüne ne kadar çok birikim yaparsanız yapın bir yerden sonra yıkılacağınız kesindir. 

Harvard mezunu klinik psikolog Sabrina Romanoff, sağlıklı ilişkiler kurmak için bazı temellerden bahsediyor ve bu temellerin ilişkinin başlarında değerlerin uyumlaştırılmasına yardımcı olacağının altını çiziyor. Örneğin Romanoff, güçlü çiftlerin sözde dönüm noktalarını beklemediğini (3 ay, 6 ay), önemli konuşmaları ilişkinin zamanına göre ayarladıklarını belirtiyor.

Peki çiftlerin değerlerini uyumlu hale getirmesi ne demek ve bu nasıl sağlanır?

İlişkiyi kendi şartlarınıza göre tanımlamak.

İlişkiyi kendi şartlarınıza göre tanımlamak.

Sosyal medyada, ilişkilere dair pek çok öneriye denk gelmiş olabilirsiniz. 'Eğer ilişkinizin 3. ayına geldiyseniz, artık bu konuları konuşabilirsiniz' gibi öneriler sık sık yapılıyor. Ancak klinik psikolog Romanoff, bu klasik söylemlerin ilişkilere hiçbir faydası olmadığını belirtiyor. Çiftlerin belirli anları beklemek yerine kendilerini hazır hissettikleri anlarda bu tarz konuları konuşması gerekiyor.

Örneğin artık bu ilişkinin nereye gittiğini merak ediyorsunuz ve önünüzü görmek istiyorsunuz. Siz kendinizi hazır hissetseniz bile, karşı taraf henüz bu konuşmaya hazır olmayabilir. Sonucunda da sizi üzecek cevaplar alabilirsiniz. Eğer kendinizi ve karşı tarafı hazır hissediyorsanız 'Seninle vakit geçirmekten keyif alıyorum ve ilişkimizi bir sonraki seviyeye taşımak istiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun?' sorusunu yöneltebilirsiniz. 

Burada önemli olan 'artık konuşmanın vakti geldi' düşüncesi değil, 'artık kendimi konuşabilecek gibi hissediyorum' düşüncesine sahip olmak. Yani bir şeylerde acele etmemek!

Çok bağlanmadan önce "ilişkiyi bitirebilecek" noktaları tartışmak.

Çok bağlanmadan önce "ilişkiyi bitirebilecek" noktaları tartışmak.

'Lafla peynir gemisi yürümez' diye bir başlangıç yaparak bu maddeyi özetleyelim. 

Bir ilişkide önemli olan elbette aşktır, sevgidir. Ancak o ilişkiyi hayatta tutan şey de karşılıklı güven ve uyumdur. Partnerinizle bir aşamayı geçtikten sonra, artık ondan beklentileriniz de değişecektir. Yaşadığınız yer, mali durumlar, inançlarınız, çocuk... Bu tarz konular, birbirini çok seven insanlar için bile anlaşmazlık yaratmaya neden olabilir. Psikologların önerisine göre, bu tarz konuları çiftlerin birbirine çok bağlanmadan konuşması en mantıklısı. 

Eğer birbirinizden çok uzak görüşlere sahipseniz ve bu görüşlerin değişmeyeceğini düşünüyorsanız (örneğin çocuk sahibi olmak gibi) ancak birbirinizi de deliler gibi seviyorsanız işiniz oldukça zor. Bu tarz konuşamları çok fazla ertelememekte fayda var.

'Acele etmek istemiyorum ama bence bunu en başından çözmek daha iyi olur. Gelecekte kendini nerede yaşarken görüyorsun?'

Önemli bir nokta daha var: Karşınızdaki kişiye bu soruları sormadan önce kendiniz de karar vermiş olmalısınız. Partnerinizi tanımadan önce, kendinizi tanımalı ve hayattan beklentilerinizi kendinize açıklamalısınız.

Geçmiş ilişkileri birer yük olarak değil, değerli bir bağlam olarak görmek.

Geçmiş ilişkileri birer yük olarak değil, değerli bir bağlam olarak görmek.

Günümüzde eski sevgilisi olmayan var mı ki? 'Başarılı' dediğimiz çiftler, geçmiş ilişkilerini karşı taraftan gizlemez, aksine merak ettiği her şeyi anlatır. Buradaki amaç travmalarınızı 'ortaya dökmek', partnerinizi kıskandırmak veya onu terapist gibi davranmaya zorlamak değil. Karşıdaki kişinin strese nasıl tepki verdiğini, hangi konuların onun için acı verici olduğunu ve hangi noktalarda 'tamam' dediğini öğrenmiş oluyorsunuz. Bir kişinin geçmişte nasıl sevdiğini ve nasıl incindiğini bilmek, onun şimdi nasıl davranacağına dair bir ipucu verebilir.

Partnerinizin geçmiş ilişkilerinden korkmayın. O kişileri birer canavar olarak görmeyin. Geçmiş ilişkilerin bittiğini kabul edin ve onlardan ders çıkarmaya bakın. Böylece ilişkinizi sağlam temeller üzerine inşa etmiş olacaksınız.

Unutmayın, sağlam bir ilişki, iki 'yarım' insanın birleşip tam olması değil; kendi ayakları üzerinde durabilen iki 'tam' insanın, hayatı birlikte yürümeye karar vermesidir. Kendinizi ihmal etmediğiniz, sınırlarınızı koruduğunuz ve partnerinize de aynı alanı açtığınız bir ilişki, en sağlam ilişkidir. Partnerinizi tanımaya başlamadan önce kendinizi tanıdığınızdan emin olun. Gerisi zaten gelecektir...

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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