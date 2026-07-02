Harvardlı Psikoloğa Göre Bir İlişkinin Başında Mutlaka Yapılması Gereken 3 Şey

Bu soruya herkesin ortak bir cevabı olacağını düşünmüyoruz. Öyle bir şey olsaydı herkes bu sırrı bilir ve ilişkilerde hiç olumsuz anlar yaşanmazdı. Ortak bir sır olmasa bile uzun süre birlikte olan mutlu çiftlerin bazı noktalarda benzer özellikleri olduğunu görebiliriz.

Mutlu bir birliktelikte, önemli olan sağlam bir temel atabilmiş olmak. Eğer temeliniz sağlam değilse, üstüne ne kadar çok birikim yaparsanız yapın bir yerden sonra yıkılacağınız kesindir.

Harvard mezunu klinik psikolog Sabrina Romanoff, sağlıklı ilişkiler kurmak için bazı temellerden bahsediyor ve bu temellerin ilişkinin başlarında değerlerin uyumlaştırılmasına yardımcı olacağının altını çiziyor. Örneğin Romanoff, güçlü çiftlerin sözde dönüm noktalarını beklemediğini (3 ay, 6 ay), önemli konuşmaları ilişkinin zamanına göre ayarladıklarını belirtiyor.

Peki çiftlerin değerlerini uyumlu hale getirmesi ne demek ve bu nasıl sağlanır?