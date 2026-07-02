İyi Niyetinden Kaybeden 3 Burç!

Terazi burcu kimseyle kötü olmak istemez. Ortam bozulmasın, kimse kırılmasın, herkes mutlu olsun diye çoğu zaman kendi rahatsızlığını bile geri plana atabilir.

İyi niyetinden kaybetmesinin en büyük nedeni, dengeyi korumaya çalışırken kendi sınırlarını unutmasıdır. Bir tartışmada haklı olsa bile ortam gerilmesin diye susabilir. Karşı tarafı anlamaya çalışırken kendi duygularını ihmal edebilir.

Terazi burcu insan ilişkilerinde adaletli olmak ister ama bazen bu adalet duygusu onu fazlasıyla yorar. Çünkü herkes onun kadar ince düşünmez. O, kimse kırılmasın diye uğraşırken bir bakar ki en çok kırılan yine kendisi olmuş.