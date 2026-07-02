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İyi Niyetinden Kaybeden 3 Burç!

İyi Niyetinden Kaybeden 3 Burç!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 11:05
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Bazı insanlar karşısındaki kişiye hemen kötü gözle bakamaz. Defalarca şans verir, alttan alır, kırılmamak için bile karşı tarafı anlamaya çalışır. Astrolojiye göre bazı burçlar da tam olarak bu yüzden sık sık hayal kırıklığı yaşar. İşte kalbi temiz olduğu için en çok üzülen 3 burç...

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Balık

Balık

Balık burcu iyi niyet denince akla gelen ilk burçlardan biridir. İnsanların içinde hep iyi bir taraf olduğuna inanır ve çoğu zaman karşısındaki kişiyi kendi kalbiyle değerlendirir.

Birine güvendiğinde sınır koymakta zorlanabilir. Kırıldığında bile “belki istemeden yaptı” diye düşünür. Bu yüzden de kötü niyetli insanlara fazla alan açabilir.

Balık burcunun kaybettiği yer genellikle merhametidir. Kalbi yumuşaktır, kolay affeder ve sevdiği insanlardan hemen vazgeçemez. Fakat zamanla anlar ki herkes onun kadar temiz düşünmez.

Yay

Yay

Yay burcu dışarıdan rahat ve umursamaz görünse de aslında insanlara karşı oldukça açık kalplidir. Yeni tanıştığı insanlara bile kolay güvenir, herkesle iyi geçinmek ister ve kötü enerjiye uzun süre odaklanmak istemez.

Bu burcun iyi niyeti biraz da özgürlüğünden gelir. Kin tutmayı sevmez, olayları büyütmek istemez, “boş ver geçer” diyerek birçok şeyi tolere eder. Ancak bazen bu rahat tavır, karşı tarafın onu hafife almasına neden olabilir.

Yay burcu genellikle aynı hatayı yapan insanlara bile ikinci, üçüncü şansı verir. Çünkü insanların değişebileceğine inanır. Ama sonunda en çok da bu yüzden yorulur; iyi niyetinin suistimal edildiğini fark ettiğinde geriye dönüp bakmadan uzaklaşır.

Terazi

Terazi

Terazi burcu kimseyle kötü olmak istemez. Ortam bozulmasın, kimse kırılmasın, herkes mutlu olsun diye çoğu zaman kendi rahatsızlığını bile geri plana atabilir.

İyi niyetinden kaybetmesinin en büyük nedeni, dengeyi korumaya çalışırken kendi sınırlarını unutmasıdır. Bir tartışmada haklı olsa bile ortam gerilmesin diye susabilir. Karşı tarafı anlamaya çalışırken kendi duygularını ihmal edebilir.

Terazi burcu insan ilişkilerinde adaletli olmak ister ama bazen bu adalet duygusu onu fazlasıyla yorar. Çünkü herkes onun kadar ince düşünmez. O, kimse kırılmasın diye uğraşırken bir bakar ki en çok kırılan yine kendisi olmuş.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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