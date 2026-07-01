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Doğuştan Bahtsız Olan 3 Burç! Ne Yapsalar Ters Gidiyor

Doğuştan Bahtsız Olan 3 Burç! Ne Yapsalar Ters Gidiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 16:05
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Bazı insanlar ne yapsa işler bir şekilde tersine döner. Tam rahatlayacakken yeni bir sorun çıkar, tam şans yüzüne gülecek sanırken hayat yine küçük bir oyun oynar. Astrolojiye göre bazı burçlar da bu döngüyü diğerlerinden daha fazla yaşayabilir. İşte hayatın sınav kağıdını biraz daha zor verdiği düşünülen 3 burç...

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Balık

Balık

Balık burçları hayatı kalpleriyle yaşar. Bu yüzden de en çok onlar kırılır, en çok onlar hayal kırıklığına uğrar. Birine güvenirken iki kere düşünmezler ama karşılığında çoğu zaman aynı samimiyeti göremezler.

Şanssızlıkları genellikle fazla iyi niyetli olmalarından gelir. İnsanların değişeceğine, her şeyin düzeleceğine ve sonunda güzel bir şey olacağına inanırlar. Fakat hayat, Balık burçlarına çoğu zaman “bu kadar da güvenme” dersini biraz sert verir.

Yine de Balık burcu pes etmez. Kırılır, üzülür, içine kapanır ama bir süre sonra yeniden umut etmeye başlar. Belki de onların bahtsızlığı, kalplerinin her şeye rağmen hâlâ iyi kalmasından gelir.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burçları için hayat çoğu zaman duygusal bir sınav gibidir. Aile, aşk, dostluk ve bağlılık onlar için çok önemlidir. Ancak tam da bu yüzden en büyük kırılmaları da sevdikleri insanlardan yaşarlar.

Yengeç burcu ne kadar emek verirse versin, karşılığını her zaman alamayabilir. Bazen fazla sahiplenir, fazla düşünür, fazla fedakarlık yapar. Sonunda da kendini “ben yine niye bu kadar üzüldüm?” diye sorgularken bulur.

Onların bahtsızlığı genellikle kalplerinin fazla dolu olmasından kaynaklanır. Bir konuyu kolay kolay unutamazlar, geçmişte yaşananları hemen geride bırakamazlar. Bu da Yengeç burçlarını hayatın en duygusal ve en çok sınanan burçlarından biri yapar.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burçları dışarıdan güçlü, soğukkanlı ve kontrollü görünür. Ancak bu görüntünün arkasında sürekli mücadele eden biri vardır. Oğlak için hiçbir şey kolay gelmez; başarı, para, huzur ya da mutluluk fark etmez, hepsinin arkasında ciddi bir emek vardır.

Şans onlara çoğu zaman hazır gelmez. Bir başkasının kolayca ulaştığı şeye Oğlak burcu uzun uğraşlar, sorumluluklar ve sabırla varır. Tam bir şeyler yoluna girdi derken yeni bir yük omzuna binebilir.

Yine de Oğlak burcu bahtsızlığını avantaja çevirmeyi bilen burçlardandır. Hayat onu ne kadar zorlarsa zorlasın, zamanla daha sağlam, daha dirençli ve daha kararlı hale gelir. Belki de şans onlara geç gelir ama geldiğinde kolay kolay gitmez.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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