Doğuştan Bahtsız Olan 3 Burç! Ne Yapsalar Ters Gidiyor

Balık burçları hayatı kalpleriyle yaşar. Bu yüzden de en çok onlar kırılır, en çok onlar hayal kırıklığına uğrar. Birine güvenirken iki kere düşünmezler ama karşılığında çoğu zaman aynı samimiyeti göremezler.

Şanssızlıkları genellikle fazla iyi niyetli olmalarından gelir. İnsanların değişeceğine, her şeyin düzeleceğine ve sonunda güzel bir şey olacağına inanırlar. Fakat hayat, Balık burçlarına çoğu zaman “bu kadar da güvenme” dersini biraz sert verir.

Yine de Balık burcu pes etmez. Kırılır, üzülür, içine kapanır ama bir süre sonra yeniden umut etmeye başlar. Belki de onların bahtsızlığı, kalplerinin her şeye rağmen hâlâ iyi kalmasından gelir.