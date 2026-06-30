Aşk Kapılarını Açıyor: Temmuz Ayında Aşkı Bulacak Burçlar!
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Temmuz ayı bazı burçlar için kalp çarpıntılarının, yeni tanışmaların ve beklenmedik yakınlaşmaların zamanı olabilir. Uzun süredir yalnız olanlar, bu ay karşılarına çıkan biriyle hayatlarının yönünü değiştirecek bir bağ kurabilir.
Astrolojiye göre özellikle 4 burç, Temmuz ayında aşk konusunda oldukça şanslı bir döneme giriyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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