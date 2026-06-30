Aşk Kapılarını Açıyor: Temmuz Ayında Aşkı Bulacak Burçlar!

Temmuz ayı Yengeç burçları için duygusal anlamda oldukça güçlü geçebilir. Kalbini uzun süredir korumaya alan Yengeçler, bu ay kendilerini daha açık, daha cesur ve daha romantik hissedebilir. Özellikle samimi sohbetler, eski bir tanışıklığın yakınlaşmaya dönüşmesi ya da beklenmedik bir ilgi Yengeç burçlarının gündemine gelebilir.

Aşk hayatında güven arayan Yengeçler için Temmuz, içini ısıtan bir başlangıcın ayı olabilir. Bu ay karşılarına çıkan kişi, onlara yalnızca heyecan değil, aynı zamanda huzur da verebilir.