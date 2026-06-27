Temmuz Ayında Parayı Bulacak 4 Burç!
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Temmuz ayı birçok kişi için tatil, dinlenme ve yaz planları anlamına geliyor. Ancak bazı burçlar için bu ay maddi konularda da hareketli geçebilir. Uzun süredir beklenen bir ödeme, yeni bir iş fırsatı, ek gelir kapısı ya da kariyerle bağlantılı güzel bir gelişme gündeme gelebilir.
Astrolojiye göre bazı burçlar Temmuz ayında para konularında daha avantajlı etkiler alabilir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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