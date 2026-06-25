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Dışarıdan Buz Gibi Soğuk Görünen 3 Burç!

Dışarıdan Buz Gibi Soğuk Görünen 3 Burç!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.06.2026 - 10:38
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Kimi insanlar duygularını hemen belli eder, kimi insanlar ise ne hissettiğini anlamayı neredeyse imkansız hale getirir. İlk tanışmada mesafeli duran, kolay açılmayan ve gereksiz samimiyetten hoşlanmayan bazı burçlar, bu yüzden “soğuk” olarak etiketlenebilir.

Oysa çoğu zaman mesele duygusuzluk değil, kendini koruma biçimidir. Hangi burçlar olduğuna bakalım...

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Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu dışarıdan bakıldığında oldukça ciddi, kontrollü ve mesafeli görünebilir. Duygularını hemen belli etmeyi sevmez, yeni tanıştığı insanlara karşı da kolay kolay sıcak davranmaz. Bu yüzden çoğu kişi Oğlakları ilk etapta soğuk ya da fazla resmi bulabilir.

Ancak Oğlak’ın soğukluğu çoğu zaman duygusuzluktan değil, kendini kolay açmamasından gelir. Güven duymadan yakınlık kurmak istemez ve insanları zamana yayarak tanımayı tercih eder. Birini gerçekten hayatına aldığında ise sanıldığından çok daha sadık, sahiplenen ve güvenilir bir tarafı ortaya çıkar.

Akrep

Akrep

Akrep burcu duyguları çok derin yaşayan ama bunu herkese göstermeyen burçlardan biridir. Dışarıdan gizemli, sert ve ulaşılmaz görünmesinin nedeni de budur. Bir ortamda her şeyi fark eder ama hemen tepki vermez; çoğu zaman sadece izler, ölçer ve kimseye fazla açık vermez.

Bu mesafeli duruş Akrep’i buz gibi gösterebilir. Aslında içinde oldukça yoğun duygular vardır ama kime ne kadar yaklaşacağını çok dikkatli seçer. Güvenmediği birine karşı duvarlarını yükseltir, güvendiğinde ise o sert görüntünün altında ne kadar tutkulu ve koruyucu biri olduğunu gösterir.

Boğa

Boğa

Boğa burcu dışarıdan bakıldığında sakin, tepkisiz ve kolay kolay duygusunu belli etmeyen biri gibi görünebilir. Sevincini de kızgınlığını da hemen ortaya dökmez; çoğu zaman sadece susar, izler ve kendi içinde karar verir. Bu yüzden insanlar Boğa’yı ilk etapta soğuk, mesafeli ya da fazla umursamaz sanabilir.

Aslında Boğa’nın bu duruşu duygusuzluktan değil, güven ve istikrar ihtiyacından gelir. Birine hemen açılmaz, hayatına aldığı insanı da kolay kolay değiştirmez. Güvendiğinde ise o buz gibi görünen tavrın altından oldukça sadık, sahiplenen ve yanında huzur veren bir taraf çıkar.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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