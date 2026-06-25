Dışarıdan Buz Gibi Soğuk Görünen 3 Burç!

Kimi insanlar duygularını hemen belli eder, kimi insanlar ise ne hissettiğini anlamayı neredeyse imkansız hale getirir. İlk tanışmada mesafeli duran, kolay açılmayan ve gereksiz samimiyetten hoşlanmayan bazı burçlar, bu yüzden “soğuk” olarak etiketlenebilir.

Oysa çoğu zaman mesele duygusuzluk değil, kendini koruma biçimidir. Hangi burçlar olduğuna bakalım...