Zihni Asla Susmayan 4 Burç! Sürekli Analiz Yapıyorlar

İkizler burcunun zihninde aynı anda birden fazla konu döner. Bir yandan geçmişte yaşadığı bir konuşmayı düşünürken, diğer yandan birkaç saat sonra yapacağı şeyi planlayabilir.

Meraklı yapısı nedeniyle sürekli yeni bir bilgi, yeni bir fikir ya da yeni bir ihtimal arar. Bu yüzden kafası çoğu zaman oldukça kalabalıktır.

İkizler için düşünmek bazen eğlenceli bir oyun gibidir ama bazen de kendi hızına yetişmekte zorlanabilir. Zihni susmaz çünkü her zaman düşünecek yeni bir şey bulur.