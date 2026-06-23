Zihni Asla Susmayan 4 Burç! Sürekli Analiz Yapıyorlar
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Kimi insanlar günün sonunda kafasını yastığa koyar ve birkaç dakika içinde uykuya dalar. Kimi insanlar içinse asıl mesai tam o anda başlar. Gün içinde söylenen bir cümle, gelen bir mesaj, yapılması gereken işler ya da henüz yaşanmamış ihtimaller kafalarında dönüp durur. İşte zihni asla susmayan 4 burç...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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