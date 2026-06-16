Astrolojiye Göre En Düzensiz 4 Burç!
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Bazı insanlar hayatını listeyle, ajandayla ve renk renk düzenleyicilerle yönetirken bazıları için düzen biraz daha esnek bir kavramdır. Odası dağınık olabilir, planları son dakika değişebilir, masasında ne aradığını sadece kendisi bulabilir. Dışarıdan karmaşa gibi görünen hayatları, onlar için çoğu zaman kendi ritimlerinin bir parçasıdır.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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