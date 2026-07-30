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İsviçre'de Kızılay Maden Suyu İçin Toplatma Kararı: Sebebi Sınırın Üzerinde Yüksek Bor!

İsviçre'de Kızılay Maden Suyu İçin Toplatma Kararı: Sebebi Sınırın Üzerinde Yüksek Bor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 11:26
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İsviçre makamları, yapılan gıda güvenliği testlerinde yasal sınırların üzerinde bor maddesi içerdiği tespit edilen Kızılay markalı iki maden suyu çeşidini piyasadan çekme kararı aldı. Hükümet, vatandaşları bu ürünleri kesinlikle içmemeleri ve aldıkları yerlere geri götürmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: https://www.recallswiss.admin.ch/cust...
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İsviçre'de yüksek oranda bor tespit edildiği açıklanan Kızılay markalı iki maden suyu için geri çağırma kararı alındı.

İsviçre'de yüksek oranda bor tespit edildiği açıklanan Kızılay markalı iki maden suyu için geri çağırma kararı alındı.

Avrupa'daki gıda standartları doğrultusunda gerçekleştirilen rutin denetimler, Türkiye menşeli bir içecek markasına yönelik acil bir tedbir alınmasıyla sonuçlandı. İsviçre'deki yetkili kurumlar tarafından yürütülen laboratuvar incelemelerinde, piyasada satışa sunulan iki farklı Kızılay maden suyu ürünü mercek altına alındı. Yapılan kapsamlı analizler sonucunda, bu şişelerdeki bor miktarının ülkedeki sağlık ve gıda mevzuatının izin verdiği maksimum değerleri aştığı ortaya çıktı.

Durumun tespit edilmesinin hemen ardından resmi makamlar düğmeye basarak söz konusu içecekler için ülke çapında resmi bir geri çağırma prosedürü başlattı. Bu karar doğrultusunda, risk barındıran maden sularının market raflarından derhal indirilmesi ve satışının durdurulması sağlandı. Yetkililer ayrıca, daha önceden bu ürünleri satın almış olan vatandaşlara da bu ürünleri kesinlikle içmemeleri çağrısında bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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