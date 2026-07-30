İsviçre'de Kızılay Maden Suyu İçin Toplatma Kararı: Sebebi Sınırın Üzerinde Yüksek Bor!

Avrupa'daki gıda standartları doğrultusunda gerçekleştirilen rutin denetimler, Türkiye menşeli bir içecek markasına yönelik acil bir tedbir alınmasıyla sonuçlandı. İsviçre'deki yetkili kurumlar tarafından yürütülen laboratuvar incelemelerinde, piyasada satışa sunulan iki farklı Kızılay maden suyu ürünü mercek altına alındı. Yapılan kapsamlı analizler sonucunda, bu şişelerdeki bor miktarının ülkedeki sağlık ve gıda mevzuatının izin verdiği maksimum değerleri aştığı ortaya çıktı.

Durumun tespit edilmesinin hemen ardından resmi makamlar düğmeye basarak söz konusu içecekler için ülke çapında resmi bir geri çağırma prosedürü başlattı. Bu karar doğrultusunda, risk barındıran maden sularının market raflarından derhal indirilmesi ve satışının durdurulması sağlandı. Yetkililer ayrıca, daha önceden bu ürünleri satın almış olan vatandaşlara da bu ürünleri kesinlikle içmemeleri çağrısında bulundu.