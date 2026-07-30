İsviçre'de Kızılay Maden Suyu İçin Toplatma Kararı: Sebebi Sınırın Üzerinde Yüksek Bor!
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Kaynak: https://www.recallswiss.admin.ch/cust...
İsviçre makamları, yapılan gıda güvenliği testlerinde yasal sınırların üzerinde bor maddesi içerdiği tespit edilen Kızılay markalı iki maden suyu çeşidini piyasadan çekme kararı aldı. Hükümet, vatandaşları bu ürünleri kesinlikle içmemeleri ve aldıkları yerlere geri götürmeleri konusunda uyardı.
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İsviçre'de yüksek oranda bor tespit edildiği açıklanan Kızılay markalı iki maden suyu için geri çağırma kararı alındı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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