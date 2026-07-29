Beyaz Saray’dan COVID-19’un Kökenine İlişkin Dikkat Çeken Paylaşım
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Beyaz Saray’ın resmi X hesabından yapılan dikkat çekici paylaşım, COVID-19’un kökenine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. “Gerçek” notuyla paylaşılan gönderide kullanıcılar COVID.GOV adresine yönlendirilirken, bağlantının açıldığı sayfada pandeminin bir laboratuvar kazası sonucunda başlamış olabileceği savunuldu.
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Beyaz Saray laboratuvar sızıntısını en olası senaryo olarak gösterdi
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Fauci ve pandemi dönemindeki uygulamalar da hedef alındı
İşte Beyaz Saray'ın paylaşımı:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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