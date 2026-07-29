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Beyaz Saray’dan COVID-19’un Kökenine İlişkin Dikkat Çeken Paylaşım

Beyaz Saray’dan COVID-19’un Kökenine İlişkin Dikkat Çeken Paylaşım

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 19:52
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Beyaz Saray’ın resmi X hesabından yapılan dikkat çekici paylaşım, COVID-19’un kökenine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. “Gerçek” notuyla paylaşılan gönderide kullanıcılar COVID.GOV adresine yönlendirilirken, bağlantının açıldığı sayfada pandeminin bir laboratuvar kazası sonucunda başlamış olabileceği savunuldu.

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Beyaz Saray laboratuvar sızıntısını en olası senaryo olarak gösterdi

Beyaz Saray laboratuvar sızıntısını en olası senaryo olarak gösterdi

Sayfada, pandeminin başlangıç noktası olan Vuhan’ın Çin’in önde gelen koronavirüs araştırma laboratuvarlarından birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde koronavirüsler üzerinde riskli araştırmalar yürütüldüğü ve bazı çalışanların 2019 sonbaharında COVID-19’a benzeyen belirtiler gösterdiği öne sürüldü.

Beyaz Saray ayrıca virüsün insanlara tek bir geçiş sonucunda yayıldığını savunarak bunun önceki salgınlarda görülen çoklu hayvandan insana geçiş örneklerinden farklı olduğunu belirtti. Doğal kökeni kesin biçimde ortaya koyacak kanıtların hala bulunamaması da laboratuvar bağlantısı iddiasını destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

ABD istihbarat kurumlarının değerlendirmeleri ise uzun süredir farklılık gösteriyor. CIA, 2025 yılında araştırmayla bağlantılı bir olayın doğal köken senaryosundan daha olası olduğu sonucuna vardığını açıklamıştı. Ancak bu değerlendirmenin kesin bir kanıttan ziyade mevcut bilgiler üzerinden yapılan bir olasılık analizi olduğu belirtilmişti.

Fauci ve pandemi dönemindeki uygulamalar da hedef alındı

Fauci ve pandemi dönemindeki uygulamalar da hedef alındı

Beyaz Saray’ın sayfasında yalnızca virüsün kökenine değil, pandemi döneminde alınan kararlara da geniş yer verildi. Anthony Fauci’nin virüsün doğal yollarla ortaya çıktığını savunan bilimsel çalışmaları desteklediği, EcoHealth Alliance’ın ise Amerikan kamu kaynaklarını Vuhan’daki riskli araştırmalara aktardığı iddia edildi.

Sayfada ayrıca ABD Ulusal Sağlık Enstitülerinin araştırmaları denetlemekte yetersiz kaldığı, bazı kamu kurumlarının Kongre soruşturmasını engellediği ve pandemi dönemindeki sosyal mesafe, maske zorunluluğu ile uzun süreli kapanma politikalarının yeterli bilimsel temele dayanmadığı ileri sürüldü.

İşte Beyaz Saray'ın paylaşımı:

İşte Beyaz Saray'ın paylaşımı:
twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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