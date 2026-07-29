Beyaz Saray’dan COVID-19’un Kökenine İlişkin Dikkat Çeken Paylaşım

Sayfada, pandeminin başlangıç noktası olan Vuhan’ın Çin’in önde gelen koronavirüs araştırma laboratuvarlarından birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekildi. Vuhan Viroloji Enstitüsü’nde koronavirüsler üzerinde riskli araştırmalar yürütüldüğü ve bazı çalışanların 2019 sonbaharında COVID-19’a benzeyen belirtiler gösterdiği öne sürüldü.

Beyaz Saray ayrıca virüsün insanlara tek bir geçiş sonucunda yayıldığını savunarak bunun önceki salgınlarda görülen çoklu hayvandan insana geçiş örneklerinden farklı olduğunu belirtti. Doğal kökeni kesin biçimde ortaya koyacak kanıtların hala bulunamaması da laboratuvar bağlantısı iddiasını destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

ABD istihbarat kurumlarının değerlendirmeleri ise uzun süredir farklılık gösteriyor. CIA, 2025 yılında araştırmayla bağlantılı bir olayın doğal köken senaryosundan daha olası olduğu sonucuna vardığını açıklamıştı. Ancak bu değerlendirmenin kesin bir kanıttan ziyade mevcut bilgiler üzerinden yapılan bir olasılık analizi olduğu belirtilmişti.