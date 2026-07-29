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Nightcall Şarkısıyla Tüm Dünyanın Tanıdığı DJ Kavinsky Paris’te Ölü Bulundu

Nightcall Şarkısıyla Tüm Dünyanın Tanıdığı DJ Kavinsky Paris’te Ölü Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2026 - 12:37
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'Nightcall' şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky'nin Paris'te ölü bulunduğu bildirildi.

Kaynak: https://www.france24.com/en/france/20...
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Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky (Vincent Belorgey), Fransa'nın başkenti Paris'te ölü bulundu.

Fransız DJ ve elektronik müzik sanatçısı Kavinsky (Vincent Belorgey), Fransa'nın başkenti Paris'te ölü bulundu.

France24 ve Reuters'te yer alan habere göre, elektronik müzik dünyasının tanınan isimlerinden Kavinsky'nin ölümüne ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Kavinsky, 2010 yılında yayımladığı 'Nightcall' adlı parçasıyla uluslararası üne kavuştu. Şarkı, özellikle sinema ve popüler kültürde geniş yer bulurken sanatçının kariyerindeki en önemli eserlerden biri olarak öne çıktı.

'Nightcall' adlı şarkısı 2011 yapımı hit film Drive'ın jenerik müziği olarak yer alan Kavinsky, 2024 Olimpiyat Oyunları kapanış töreninde Belçikalı şarkıcı Angèle ile birlikte sahne almıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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