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Sadece O Markada Yok! Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Listeria Tehlikesini Anlattı

Sadece O Markada Yok! Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Listeria Tehlikesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 09:11

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Çoğumuz popüler markaların ürünlerinde ortaya çıkan hijyen skandallarını duyduktan sonra, sadece o markadan uzak durarak kendimizi güvende hissediyoruz. Ancak gıda hijyeni ve bakteri bulaşması sandığımızdan çok daha karmaşık ve kapsamlı bir süreç. Mutfaklarımıza giren her gıdanın üretimden tabağımıza gelene kadarki yolculuğunu bilmek ve adımlarımızı buna göre atmak sağlık açısından kritik önem taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir peynir markasının olgunlaştırılmış kırık beyaz peynirinde tespit edilen Listeria monocytogenes bakterisi sosyal medyada ve haberlerde geniş yer buldu. Yaşanan bu olayın ardından Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, yayınladığı video ile Listeria tehlikesinin tek bir marka ya da fabrika ile sınırlı kalmadığını vurgulayarak, riskleri ve yapılması gerekenleri tek tek anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbSbeP...
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Peki, hemen herkesin "Ben zaten o markayı tüketmiyorum" diyerek geçiştirdiği bu tehlike gerçekte ne kadar yakınımızda?

Peki, hemen herkesin "Ben zaten o markayı tüketmiyorum" diyerek geçiştirdiği bu tehlike gerçekte ne kadar yakınımızda?

Listeria bakterisi sadece büyük fabrikaların veya belirli peynir markalarının sorunu değil. Bu patojen bakteri toprakta, suda, hayvanlarda ve dolayısıyla pastörize edilmemiş çiğ süt ürünlerinde son derece yaygın bir şekilde bulunabilir. Dahası risk sadece hayvansal gıdalarla da sınırlı kalmıyor. İyi temizlenmemiş topraklı sebzeler, evde yeterince pastörize edilmeden veya yanlış yöntemlerle hazırlanan ev yapımı reçeller, marmelatlar, salçalar ve soslar da bu tehlikeyi mutfağınıza taşıyabiliyor. Evde yapılan konserve ve soslar Listeria ve diğer patojen bakterilerin üremesi için elverişli ortam oluşturuyor.

Listeria bakterisini diğer mikroorganizmalardan ayıran en kötü ve tehlikeli özelliği ise buzdolabı sıcaklığında dahi durmayıp çoğalmaya devam edebilmesi. Sağlıklı bireylerde hafif atlatılabilen bu durum, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, lohusalar, yaşlılar, kanser tedavisi görenler, organ nakli olmuş kişiler ve bağışıklık sistemi baskılanmış tüm bireyler için düşük yapma riskinden ölümcül hastalıklara kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Bu yüzden doğru pişirme, tam pastörizasyon, güvenilir ticari sterilizasyon, soğuk zincirin korunması ve mutfakta hijyen kurallarına eksiksiz uymak bu riske karşı korunmamız için hayati bir öneme sahip. Mutfağımıza giren her ürünü detaylıca incelememiz neredeyse bir zorunluluk haline geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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