Sadece O Markada Yok! Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Listeria Tehlikesini Anlattı

Çoğumuz popüler markaların ürünlerinde ortaya çıkan hijyen skandallarını duyduktan sonra, sadece o markadan uzak durarak kendimizi güvende hissediyoruz. Ancak gıda hijyeni ve bakteri bulaşması sandığımızdan çok daha karmaşık ve kapsamlı bir süreç. Mutfaklarımıza giren her gıdanın üretimden tabağımıza gelene kadarki yolculuğunu bilmek ve adımlarımızı buna göre atmak sağlık açısından kritik önem taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde ünlü bir peynir markasının olgunlaştırılmış kırık beyaz peynirinde tespit edilen Listeria monocytogenes bakterisi sosyal medyada ve haberlerde geniş yer buldu. Yaşanan bu olayın ardından Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, yayınladığı video ile Listeria tehlikesinin tek bir marka ya da fabrika ile sınırlı kalmadığını vurgulayarak, riskleri ve yapılması gerekenleri tek tek anlattı.