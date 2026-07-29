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İzmir'de Bir Şahıs Restoranda Hesabı Ödememek İçin Göğsünden Kopardığı Kılı Yemeğin İçine Attı!

İzmir'de Bir Şahıs Restoranda Hesabı Ödememek İçin Göğsünden Kopardığı Kılı Yemeğin İçine Attı!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 08:39

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Hizmet sektöründe karşılaşılan tuhaf olaylara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İnsanların ücretsiz yemek yemek ya da hesaptan kaçmak için başvurduğu yöntemler her birimizi hayrete düşürüyor. Özellikle dışarıda yemek yemenin oldukça maliyetli olduğu şu günlerde bu tarz kurnazlıklar, artık pes dedirtecek boyutlara ulaşmış durumda.

İzmir'de bir restoranda yaşanan son olayda, bir müşterinin hesabı ödememek için sergilediği akılalmaz kurnazlık, mekanın güvenlik kameraları tarafından anı anına kaydedildi. Göğsünden kopardığı kılı yemeğine atan adamın rahatlığı izleyenleri şaşkına çevirdi.

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Restoran ve kafe sektöründe "bedava yemek" ya da "hesap iptali" koparabilmek için yapılan hileler aslında sanıldığından çok daha yaygın.

Restoran ve kafe sektöründe "bedava yemek" ya da "hesap iptali" koparabilmek için yapılan hileler aslında sanıldığından çok daha yaygın.

Sektör çalışanlarının aktardığı deneyimlere göre, tabağın %90'ını yedikten sonra içerisinden yabancı madde çıktığını iddia etmek en sık başvurulan yöntemlerden biri. Kimileri yanında getirdiği sinek, böcek veya saç telini çaktırmadan tabağın dibine yerleştirirken, kimileri de tabağı bitirdikten sonra 'yemek soğuktu' veya 'lezzetini beğenmedim' diyerek ödeme yapmayı reddediyor.

Peki, işletmeler ve çalışanlar bu tarz kurnazlıklara karşı kendilerini nasıl koruyor?

  • Güvenlik Kameraları: Artık pek çok işletme masaları ve servis alanlarını doğrudan gören açıya sahip güvenlik kameraları kullanıyor. Bir iddia ortaya atıldığında anında kamera kayıtları incelenerek durumun aslı astarı ortaya çıkarılıyor.

  • Mutfak ve Servis Protokolleri: Şefler ve garsonlar, tabağın mutfaktan çıkış anından masaya sunuluşuna kadar olan süreçte görsel kontroller sağlıyor. Özelikle hijyen standartlarının üst düzeyde tutulduğu işletmelerde mutfak çalışanlarının kolluk ve bone kullanımı zorunlu olduğu için 'mutfaktan saç ya da kıl çıktı' iddiaları daha kolay çürütülebiliyor.

  • Numune ve Tutanak Uygulaması: Müşterinin tabağında bir yabancı madde olduğunu iddia etmesi durumunda, kurumsal işletmeler tabağı incelemeye alıyor ve olayın iddia edildiği gibi olup olmadığını kamera görüntüleriyle eşleştiriyor. 

İzmir'deki olayda da göğsünden kopardığı kılı soğukkanlılıkla tabağa yerleştirip ardından hiç utanmadan garsona tepki gösteren şahsın planı, işletmenin dikkatli yönetimi ve güvenlik kamerası sayesinde bozulmuş oldu. Fakat bu tarz yöntemler denenmeye devam edecek gibi görünüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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