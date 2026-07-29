İzmir'de Bir Şahıs Restoranda Hesabı Ödememek İçin Göğsünden Kopardığı Kılı Yemeğin İçine Attı!

Hizmet sektöründe karşılaşılan tuhaf olaylara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İnsanların ücretsiz yemek yemek ya da hesaptan kaçmak için başvurduğu yöntemler her birimizi hayrete düşürüyor. Özellikle dışarıda yemek yemenin oldukça maliyetli olduğu şu günlerde bu tarz kurnazlıklar, artık pes dedirtecek boyutlara ulaşmış durumda.

İzmir'de bir restoranda yaşanan son olayda, bir müşterinin hesabı ödememek için sergilediği akılalmaz kurnazlık, mekanın güvenlik kameraları tarafından anı anına kaydedildi. Göğsünden kopardığı kılı yemeğine atan adamın rahatlığı izleyenleri şaşkına çevirdi.