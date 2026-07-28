İstanbul'da Yine Taksi Ücreti Skandalı: Turistten 10 Dakikalık Mesafe İçin 20 Euro İstendi

İstanbul'da yağmurlu ve soğuk havalarda taksi bulmak neredeyse imkansız bildiğiniz üzere. Bu durum yerli halk için olduğu kadar şehri ziyarete gelen yabancı turistler için de tam bir çileye dönüşüyor. Yoğun trafikte adeta karaborsaya düşen ulaşım imkanları, bazen turizm imajını zedeleyen fahiş fiyat uygulamalarını da beraberinde getiriyor.

Beyoğlu'nda yağmura yakalanınca kısa mesafedeki oteline gitmek isteyen Güney Koreli bir turist, taksi sürücüsünün talep ettiği fahiş ücret karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Turistin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, İstanbul'daki taksi sorununu ve turistlerin karşı karşıya kaldığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.