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İstanbul'da Yine Taksi Ücreti Skandalı: Turistten 10 Dakikalık Mesafe İçin 20 Euro İstendi

İstanbul'da Yine Taksi Ücreti Skandalı: Turistten 10 Dakikalık Mesafe İçin 20 Euro İstendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.07.2026 - 16:43

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İstanbul'da yağmurlu ve soğuk havalarda taksi bulmak neredeyse imkansız bildiğiniz üzere. Bu durum yerli halk için olduğu kadar şehri ziyarete gelen yabancı turistler için de tam bir çileye dönüşüyor. Yoğun trafikte adeta karaborsaya düşen ulaşım imkanları, bazen turizm imajını zedeleyen fahiş fiyat uygulamalarını da beraberinde getiriyor. 

Beyoğlu'nda yağmura yakalanınca kısa mesafedeki oteline gitmek isteyen Güney Koreli bir turist, taksi sürücüsünün talep ettiği fahiş ücret karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Turistin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, İstanbul'daki taksi sorununu ve turistlerin karşı karşıya kaldığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.

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Taksimetre kanuni bir zorunluluk!

Taksimetre kanuni bir zorunluluk!

İstanbul'da taksi ücretleri UKOME tarafından belirlenen resmi tarifelere tabidir. Taksi şoförlerinin yolculuk esnasında taksimetre açması kanuni bir zorunluluktur. Şehir içinde yolcunun uyruğuna bakılmaksızın 'sabit ücret' talep edilmesi veya döviz üzerinden fiyat biçilmesi tamamen yasadışıdır. Ancak özellikle Taksim, Beyoğlu, Sultanahmet ve Karaköy gibi turist popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde bazı sürücüler, hava şartlarını da fırsat bilerek taksimetre açmak yerine turistlerden kafalarına göre değişen keyfi rakamlar talep edebiliyor.  Benzer bir durumla karşılaşmamak için uzmanlar, plaka kaydı tutan mobil uygulamaların tercih edilmesini ve taksimetrenin açıldığından emin olunmasını öneriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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