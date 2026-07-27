Mahmut Orhan Sahnesinde Büyük Coşku: Burak Atalayın Tomorrowland Alanındaki Türk Bayraklarını Saydı

Dünyanın en prestijli ve en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland, her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce müzikseveri Belçika'da bir araya getiriyor. Devasa sahne tasarımları, büyüleyici ışık gösterileri ve dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarıyla adeta görsel bir şölene dönüşen festivalde, katılımcılar kendi ülkelerinin bayraklarıyla alanı renklendiriyor.

İçerik üreticisi Burak Atalayın, Tomorrowland heyecanına ortak olurken festival alanında kaç tane Türk bayrağı dalgalandığını merak edip eğlenceli bir sayım gerçekleştirdi. Mahmut Orhan'ın sahne aldığı festival Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.