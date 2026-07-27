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Mahmut Orhan Sahnesinde Büyük Coşku: Burak Atalayın Tomorrowland Alanındaki Türk Bayraklarını Saydı

Mahmut Orhan Sahnesinde Büyük Coşku: Burak Atalayın Tomorrowland Alanındaki Türk Bayraklarını Saydı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2026 - 15:51

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Dünyanın en prestijli ve en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland, her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce müzikseveri Belçika'da bir araya getiriyor. Devasa sahne tasarımları, büyüleyici ışık gösterileri ve dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarıyla adeta görsel bir şölene dönüşen festivalde, katılımcılar kendi ülkelerinin bayraklarıyla alanı renklendiriyor.

İçerik üreticisi Burak Atalayın, Tomorrowland heyecanına ortak olurken festival alanında kaç tane Türk bayrağı dalgalandığını merak edip eğlenceli bir sayım gerçekleştirdi. Mahmut Orhan'ın sahne aldığı festival Türklerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DbNVf-eBeQp/
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22 bayrak dalgalandı!

22 bayrak dalgalandı!

İsviçre'nin Cenevre kentinden gelen, Hollanda'dan katılan, Belçika'nın Genk şehrinden festivale dahil olan ve doğrudan İstanbul ve Antalya'dan Tomorrowland atmosferini yaşamaya gelen pek çok Türk vatandaşı bayraklarıyla alanda yerini aldı. Festival coşkusu gecenin ilerleyen saatlerinde ünlü Türk DJ Mahmut Orhan'ın sahne almasıyla adeta tavan yaptı. Mahmut Orhan'ın performans sergilediği sahnede Türk bayraklarının sayısı katlanarak arttı ve alanda adeta bir kırmızı beyaz görsel şölen yaşandı. Atalayın'ın detaylı sayımı sonucunda festival boyunca tam 22 Türk bayrağının gururla dalgalandığı tespit edildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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