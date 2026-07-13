Toz Pembe'yi Seslendirdiler: Manifest, Sevilen Gençlik Dizisi Daha 17’ye Konuk Oldu
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Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen gençlik ve dram dizisi 'Daha 17', televizyon ve müzik dünyasını bir araya getiren heyecan verici bir iş birliğine imza attı. Yetiştirme yurdunda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın kayıp kardeşini arama hikayesini merkezine alan dizi, son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest’i konuk oyuncu olarak ağırladı. Dizinin geçtiğimiz günlerde yayınlanan 7. bölümünde gerçekleşen bu sürpriz buluşma, ekran başındakilere adeta bir müzik ziyafeti sundu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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