Toz Pembe'yi Seslendirdiler: Manifest, Sevilen Gençlik Dizisi Daha 17’ye Konuk Oldu

Manifest, sadece şarkılarıyla değil, bizzat kendileriyle hikayenin dünyasına dahil oldu. İlk kez bir televizyon dizisinde kamera karşısına geçen grup üyeleri, yeni şarkıları 'Toz Pembe'yi de ilk kez izleyiciyle buluşturarak bölüme damgasını vurdu. Popüler bir müzik grubunu senaryonun doğal bir parçası haline getiren bu hamle, hem dizi hayranlarını hem de Manifest dinleyicilerini ortak bir paydada buluşturarak ekranlara eğlenceli bir soluk getirdi.