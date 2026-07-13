Manifestival'de Sahneye Çıkan Kenan Doğulu Shake It Up Şekerim Söylerken Manifest Kızlarıyla Halay Çekti

Sahneye konuk olarak çıkarak Manifest grubuyla birlikte 'Hileli' şarkısını canlı seslendirdi. İkinci gün ise rap dünyasının popüler ismi Motive sahneye fırlayarak Manifest ile 'Zehir' ve 'pVg' şarkılarında düet yaptı. Bu dev isimlerin yanı sıra festival boyunca Selin, Mavi, Baran Mengüç, M Lisa, Baneva, Zeki Arkun, Pinhani, Tuana ve Ege Can Sal gibi başarılı sanatçılar da performanslarıyla sahnenin tozunu attırdı.

Sahnedeki bu müzik ziyafetinin yanı sıra, seyirci alanı ve localar da adeta bir magazin dünyası karmasına ev sahipliği yaptı. Konseri ön sıralardan heyecanla takip edenler arasında Cemre Baysel, Saadet Işıl Aksoy, Nur Fettahoğlu, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Burak Berkay Akgül, Ayça Bingöl, Beren Gökyıldız ve Kaan Miraç Sezen gibi ekranların sevilen oyuncuları yer aldı. Ayrıca sosyal medya ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Buse Terim kızlarıyla birlikte oradayken; Enes Batur, Cemal Can Canseven, Ayça Çağla Altunkaya, Çağla Ilıcalı, Melisa Ilıcalı ve sanat dünyasından Mustafa Erdoğan da bu görkemli şovu kaçırmayan isimler arasındaydı.