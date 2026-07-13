Manifestival'de Sahneye Çıkan Kenan Doğulu Shake It Up Şekerim Söylerken Manifest Kızlarıyla Halay Çekti

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Bildiğiniz üzere Manifest, Manifestival adını verdikleri konser serisiyle günlerdir sevenlerine enerji dolu anlar yaşatıyor. Kendi renkli performanslarının yanında sahnelerine birbirinden ünlü isimler de konuk oluyor.
Manifestival'de sahne alan pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, unutulmaz bir performansa imza attı. Sanatçının hafızalara kazınan Eurovision parçası 'Shake It Up Şekerim'i seslendirdiği anlarda eğlence bambaşka bir boyuta taşındı. Kenan Doğulu ve Manifest kızlarının halayı gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
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Yenikapı'da düzenlenen Manifestival, tam anlamıyla bir ünlüler geçidine sahne olarak büyük ses getirdi. Festivalin en büyük sürprizi ve bombası, hiç şüphesiz Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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