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Manifestival'de Sahneye Çıkan Kenan Doğulu Shake It Up Şekerim Söylerken Manifest Kızlarıyla Halay Çekti

Manifestival'de Sahneye Çıkan Kenan Doğulu Shake It Up Şekerim Söylerken Manifest Kızlarıyla Halay Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2026 - 10:23 Son Güncelleme: 13.07.2026 - 10:34

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Bildiğiniz üzere Manifest, Manifestival adını verdikleri konser serisiyle günlerdir sevenlerine enerji dolu anlar yaşatıyor. Kendi renkli performanslarının yanında sahnelerine birbirinden ünlü isimler de konuk oluyor.

Manifestival'de sahne alan pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, unutulmaz bir performansa imza attı. Sanatçının hafızalara kazınan Eurovision parçası 'Shake It Up Şekerim'i seslendirdiği anlarda eğlence bambaşka bir boyuta taşındı. Kenan Doğulu ve Manifest kızlarının halayı gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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Yenikapı'da düzenlenen Manifestival, tam anlamıyla bir ünlüler geçidine sahne olarak büyük ses getirdi. Festivalin en büyük sürprizi ve bombası, hiç şüphesiz Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu.

Yenikapı'da düzenlenen Manifestival, tam anlamıyla bir ünlüler geçidine sahne olarak büyük ses getirdi. Festivalin en büyük sürprizi ve bombası, hiç şüphesiz Türk müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan oldu.

Sahneye konuk olarak çıkarak Manifest grubuyla birlikte 'Hileli' şarkısını canlı seslendirdi. İkinci gün ise rap dünyasının popüler ismi Motive sahneye fırlayarak Manifest ile 'Zehir' ve 'pVg' şarkılarında düet yaptı. Bu dev isimlerin yanı sıra festival boyunca Selin, Mavi, Baran Mengüç, M Lisa, Baneva, Zeki Arkun, Pinhani, Tuana ve Ege Can Sal gibi başarılı sanatçılar da performanslarıyla sahnenin tozunu attırdı.

Sahnedeki bu müzik ziyafetinin yanı sıra, seyirci alanı ve localar da adeta bir magazin dünyası karmasına ev sahipliği yaptı. Konseri ön sıralardan heyecanla takip edenler arasında Cemre Baysel, Saadet Işıl Aksoy, Nur Fettahoğlu, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Burak Berkay Akgül, Ayça Bingöl, Beren Gökyıldız ve Kaan Miraç Sezen gibi ekranların sevilen oyuncuları yer aldı. Ayrıca sosyal medya ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Buse Terim kızlarıyla birlikte oradayken; Enes Batur, Cemal Can Canseven, Ayça Çağla Altunkaya, Çağla Ilıcalı, Melisa Ilıcalı ve sanat dünyasından Mustafa Erdoğan da bu görkemli şovu kaçırmayan isimler arasındaydı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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