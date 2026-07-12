16 Yaşındaki Çocuk Oyuncu Beren Gökyıldız'ın "Arkadaşının" Tavırları Dikkat Çekti!
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Manifest konseri öncesinde kameralara yansıyan Beren Gökyıldız, yanında bulunan arkadaşıyla gündem oldu. Sosyal medyada artan yorumların ardından sessizliğini bozan 16 yaşındaki oyuncu, '19 yaşındaki arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi gerçekten hiç yakışık almadı.' diyerek ilk kez açıklama yaptı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Henüz 4 yaşındayken hayatımıza giren Beren Gökyıldız, ekranların en sevilen çocuk oyuncularından biri oldu.
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Manifest konseri öncesinde Gece Muhabiri tarafından görüntülenen Beren Gökyıldız'ın yanındaki arkadaşının tavırları sosyal medyada büyük dikkat çekti.
Eleştiriler büyüyünce sessizliğini bozdu: "19 yaşındaki arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi hiç yakışık almadı"
O anları sizler için şöyle bırakalım...
Sonra da kimler ne demiş beraber görelim!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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