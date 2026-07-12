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16 Yaşındaki Çocuk Oyuncu Beren Gökyıldız'ın "Arkadaşının" Tavırları Dikkat Çekti!

16 Yaşındaki Çocuk Oyuncu Beren Gökyıldız'ın "Arkadaşının" Tavırları Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.07.2026 - 16:49
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Manifest konseri öncesinde kameralara yansıyan Beren Gökyıldız, yanında bulunan arkadaşıyla gündem oldu. Sosyal medyada artan yorumların ardından sessizliğini bozan 16 yaşındaki oyuncu, '19 yaşındaki arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi gerçekten hiç yakışık almadı.' diyerek ilk kez açıklama yaptı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Henüz 4 yaşındayken hayatımıza giren Beren Gökyıldız, ekranların en sevilen çocuk oyuncularından biri oldu.

Henüz 4 yaşındayken hayatımıza giren Beren Gökyıldız, ekranların en sevilen çocuk oyuncularından biri oldu.

Türk televizyonlarının büyümesini adeta gözlerimizin önünde izlediğimiz isimlerinden biri de hiç kuşkusuz Beren Gökyıldız. Henüz 4 yaşındayken kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmeyi başardı ve çocuk yaşta sektörün en aranan isimlerinden biri haline geldi.

İlk olarak Kocamın Ailesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gökyıldız, asıl çıkışını ise Anne dizisindeki performansıyla yaptı. Ardından Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor, Çocukluk ve Yeşil Vadi'nin Kızı gibi ses getiren projelerde rol alarak çocuk oyuncular arasında bambaşka bir yere ulaştı. Küçük yaşına rağmen duyguyu seyirciye geçirebilen oyunculuğu sayesinde yıllarca ekranların vazgeçilmez yüzlerinden biri oldu.

Çocuk oyuncuların önemli bir kısmı zaman içinde gözlerden uzaklaşırken, Beren Gökyıldız onlardan biri olmadı. Hem oyunculuk kariyerini sürdürdü hem de büyüme süreci sosyal medyada yakından takip edilen isimlerden biri haline geldi.

Kendisini son olarak 2024 yılında yayınlanan Kopuk dizisinde izlemiştik. Bununla birlikte değişen tarzı, büyüdükçe olgunlaşan görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları da sık sık gündem olmaya devam etti. Artık çocuk yaşta tanıdığımız Beren'in genç bir bireye dönüşmesi, hayranlarının da en çok konuştuğu konular arasında yer alıyor.

Manifest konseri öncesinde Gece Muhabiri tarafından görüntülenen Beren Gökyıldız'ın yanındaki arkadaşının tavırları sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Manifest konseri öncesinde Gece Muhabiri tarafından görüntülenen Beren Gökyıldız'ın yanındaki arkadaşının tavırları sosyal medyada büyük dikkat çekti.

Şimdilerde 16 yaşında olan Beren Gökyıldız, geçtiğimiz saatlerde Manifest konseri öncesinde basın mensuplarının objektifine takıldı. Genç oyuncu, yanında bir arkadaşıyla birlikte konser alanına giriş yaparken görüntülendi. Ancak kısa süre içinde sosyal medyada konuşulan kişi Beren'den çok, yanındaki arkadaşı oldu.

Paylaşılan görüntülerde Beren'in yanında bulunan kişinin kameraları fark ettiği andan itibaren kadrajdan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Birkaç adım geride kalması, yüzünü kameralardan çevirmesi ve mümkün olduğunca görüntü vermemeye çalışması sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Özellikle bazı kullanıcılar, yanındaki kişinin Beren'den daha büyük göründüğünü dile getirirken, bazıları da kaçmak isteme durumuna dikkat çekti. 

Elbette görüntülerden iki kişi arasındaki ilişkinin niteliğine dair kesin bir çıkarım yapmak mümkün değil. Aynı şekilde, kameralardan uzak durmayı tercih etmesi de tek başına herhangi bir anlam taşımıyor. Ancak sosyal medyanın dikkatini çeken nokta, sosyal medyada dolaşıma giren videolarda arkadaşının kameraları görür görmez belirgin şekilde geri çekilmeyi tercih etmesi oldu. Görüntüler kısa sürede farklı yorumlarla paylaşılırken, tartışmalar da peş peşe geldi.

Eleştiriler büyüyünce sessizliğini bozdu: "19 yaşındaki arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi hiç yakışık almadı"

Eleştiriler büyüyünce sessizliğini bozdu: "19 yaşındaki arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi hiç yakışık almadı"

Sosyal medyada yapılan yorumların artmasının ardından Beren Gökyıldız da sessiz kalmadı.

Genç oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hem yanında bulunan kişinin kim olduğuna hem de sosyal medyada yapılan yorumlara ilişkin ilk kez açıklama yaptı. Gökyıldız, arkadaşının 19 yaşında olduğunu belirterek, hakkında yapılan yorumların haksız olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ayrıca arkadaşının magazin dünyasının içinde olmadığını, kameralardan uzak durmasının da bu nedenle son derece doğal olduğunu söyledi.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Bu açıklamayı yapma gereği duydum çünkü 19 yaşında olan arkadaşımın bu şekilde linçlenmesi gerçekten hiç yakışık almadı. İki arkadaş sadece konsere gittik. Herkes magazine uyum sağlamak zorunda değildir. Alışık olmayan bir insana kamera açarsanız uzaklaşması normaldir.'

Beren Gökyıldız'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kesim genç oyuncunun arkadaşını korumak adına yaptığı açıklamayı destekledi ve özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini savundu. Bir diğer kesim ise konser alanında çekilen görüntüler nedeniyle merakın doğal olduğunu dile getirdi.

O anları sizler için şöyle bırakalım...

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim!

Sonra da kimler ne demiş beraber görelim!
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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