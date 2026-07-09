Mazhar Alanson'dan Yıllar Sonra Gelen Tarkan İtirafı!
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Mazhar Alanson, yıllar sonra yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Usta sanatçı, en sevilen şarkılarından birini ilk olarak Tarkan'ın seslendirmesi için verdiğini açıklarken, Özkan Uğur'la ilgili sözleriyle de duygulandırdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk pop ve rock müziğinin en özel isimlerinden biri denildiğinde akla gelen ilk sanatçılardan biri hiç kuşkusuz Mazhar Alanson.
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Peş peşe yaşadığı büyük kayıpların ardından Mazhar Alanson'un son dönemdeki görüntüleri sık sık gündem olmuştu.
Mazhar Alanson denildiğinde akla gelen ilk şarkılardan biri hiç şüphesiz "Yandım" oluyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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