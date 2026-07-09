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Mazhar Alanson'dan Yıllar Sonra Gelen Tarkan İtirafı!

Mazhar Alanson'dan Yıllar Sonra Gelen Tarkan İtirafı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.07.2026 - 23:26
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Mazhar Alanson, yıllar sonra yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Usta sanatçı, en sevilen şarkılarından birini ilk olarak Tarkan'ın seslendirmesi için verdiğini açıklarken, Özkan Uğur'la ilgili sözleriyle de duygulandırdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk pop ve rock müziğinin en özel isimlerinden biri denildiğinde akla gelen ilk sanatçılardan biri hiç kuşkusuz Mazhar Alanson.

Türk pop ve rock müziğinin en özel isimlerinden biri denildiğinde akla gelen ilk sanatçılardan biri hiç kuşkusuz Mazhar Alanson.

1970'li yılların sonunda Fuat Güner ve Özkan Uğur'la yollarını birleştirerek kurduğu MFÖ, yalnızca Türkiye'nin değil, Türk müzik tarihinin en efsane gruplarından biri olmayı başardı. 'Ele Güne Karşı', 'Peki Peki Anladık', 'Mazeretim Var Asabiyim Ben', 'Ali Desidero', 'Güllerin İçinden', 'Sarı Laleler', 'No Problem', 'Buselik Makamına' ve daha onlarca unutulmaz şarkıyla hafızalara kazınan grup, yıllar boyunca milyonlarca kişiyi aynı konserlerde buluşturdu. Eurovision'da Türkiye'yi iki kez temsil eden MFÖ, müziğe getirdiği kendine has yorumuyla adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Yalnızca müziğiyle değil oyunculuğu ve kendine özgü mizah anlayışıyla da yıllardır gönüllerde ayrı bir yere sahip olan Mazhar Alanson, özel hayatıyla da sık sık konuşuldu. Uzun yıllardır Biricik Suden'le sürdürdüğü mutlu evliliğiyle magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen sanatçı, son yıllarda ise peş peşe yaşadığı acılarla sevenlerini derinden üzdü. Önce büyük bir acıyla kızı Eda Alanson'u kaybeden Mazhar Alanson, bu sarsıcı kaybın ardından yıllardır omuz omuza sahne aldığı yol arkadaşı Özkan Uğur'un vefatıyla bir kez daha yıkıldı. Milyonların hafızasında her zaman gülen, esprileriyle etrafına neşe saçan Mazhar Alanson'un yaşadığı bu kayıplar, sevenlerini de derinden etkiledi. Buna rağmen üretmeye, konser vermeye ve müzik yapmaya devam eden usta sanatçı, Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olmayı sürdürdü.

Peş peşe yaşadığı büyük kayıpların ardından Mazhar Alanson'un son dönemdeki görüntüleri sık sık gündem olmuştu.

Peş peşe yaşadığı büyük kayıpların ardından Mazhar Alanson'un son dönemdeki görüntüleri sık sık gündem olmuştu.

Özellikle verdiği konserlerde ve katıldığı etkinliklerde oldukça zayıfladığı görülen usta sanatçının bitkin görüntüsü hayranlarını endişelendirmiş, sosyal medyada 'Eskisi gibi görünmüyor', 'Çok yıpranmış' yorumları yapılmıştı. Yakın dostunu ve kızını kaybettikten sonra içine kapanık bir dönem geçirdiği konuşulan Alanson, buna rağmen sahnelerden uzak kalmamış ve müziğe tutunmaya devam etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programına konuk olan Mazhar Alanson, hem geçmişe dair bilinmeyenleri anlattı hem de yıllarca birlikte sahne aldığı Özkan Uğur'u anarken duygusal anlar yaşattı. Usta sanatçı, MFÖ'nün eksilmeyen ruhundan bahsederken Özkan Uğur'un yalnızca bir grup arkadaşı değil, müziğin her noktasına dokunan çok özel bir isim olduğunu anlattı.

Alanson, 'Özkan mükemmel bir adamdı. Öyle küçük bir şeyi düzeltirdi ki, her şey yerine otururdu... Bu bir söz olabilir, melodi olabilir. Eksikliğini çok hissediyoruz. Basçı aynı notaları çalıyor, vokaller aldık, sesleri daha da zenginleştirdik ama sahnede ona baktığım kısımlarda onun olmaması, o kıvırta kıvırta çalmaması bile bize çok koyuyor.' sözleriyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki MFÖ hayranlarını duygulandırdı.

Yıllardır birlikte sayısız konser veren, aynı sahneyi paylaşan ve Türk müziğine damga vuran üçlüden geriye artık yalnızca anılar kaldığını hatırlatan bu sözler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Ancak programın ilerleyen dakikalarında Mazhar Alanson bu kez bambaşka bir konuyla izleyenleri şaşırtmayı başardı.

Mazhar Alanson denildiğinde akla gelen ilk şarkılardan biri hiç şüphesiz "Yandım" oluyor.

Mazhar Alanson denildiğinde akla gelen ilk şarkılardan biri hiç şüphesiz "Yandım" oluyor.

Yıllardır konserlerde binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği, Türk pop müziğinin klasiklerinden biri haline gelen eser, aslında ortaya çıkış hikayesiyle de oldukça özel bir yere sahip. Usta sanatçı, yıllar önce yaptığı açıklamalarda şarkıyı Mekke ve Medine'de kaleme aldığını, eserin manevi bir yakarış olarak Hz. Muhammed'e duyduğu sevgi ve özlemle yazıldığını anlatmıştı. Bu yönüyle 'Yandım', yalnızca melodisiyle değil taşıdığı anlamla da Mazhar Alanson'un en kıymet verdiği eserlerden biri olarak biliniyor.

Ancak usta sanatçının bu şarkıyla ilgili herkesin bilmediği bir ayrıntı daha var. Mazhar Alanson, Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programında yıllar önce verdiği bu bilgiyi yeniden hatırlatarak dinleyenleri şaşırttı. 

Bugün 'Yandım' denildiğinde hemen herkesin aklına Mazhar Alanson'un yorumu geliyor. Kimilerininse Tarkan... Şimdi Mazhar'dan dinlemeye alışık olduğumuz ve o versiyonuyla sevdiğimiz Yandım hakkındaki plan işin başında bambaşkaymış.

Usta sanatçı, şarkıyı ilk olarak Tarkan'ın seslendirmesi için verdiğini açıklayarak 'Ben 'Yandım' şarkısını ilk Tarkan'a verdim, sonrasında kendi albümüme koydum; asıl benimki patladı.' ifadelerini kullandı.

Peki ya siz? 'Yandım' denildiğinde aklınıza yalnızca Mazhar Alanson mu geliyor, yoksa Tarkan'ın sesinden dinlediğiniz 'Yandım'ı mı hatırlıyorsunuz? Hangisini daha çok seviyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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