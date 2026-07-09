Mazhar Alanson'dan Yıllar Sonra Gelen Tarkan İtirafı!

Özellikle verdiği konserlerde ve katıldığı etkinliklerde oldukça zayıfladığı görülen usta sanatçının bitkin görüntüsü hayranlarını endişelendirmiş, sosyal medyada 'Eskisi gibi görünmüyor', 'Çok yıpranmış' yorumları yapılmıştı. Yakın dostunu ve kızını kaybettikten sonra içine kapanık bir dönem geçirdiği konuşulan Alanson, buna rağmen sahnelerden uzak kalmamış ve müziğe tutunmaya devam etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programına konuk olan Mazhar Alanson, hem geçmişe dair bilinmeyenleri anlattı hem de yıllarca birlikte sahne aldığı Özkan Uğur'u anarken duygusal anlar yaşattı. Usta sanatçı, MFÖ'nün eksilmeyen ruhundan bahsederken Özkan Uğur'un yalnızca bir grup arkadaşı değil, müziğin her noktasına dokunan çok özel bir isim olduğunu anlattı.

Alanson, 'Özkan mükemmel bir adamdı. Öyle küçük bir şeyi düzeltirdi ki, her şey yerine otururdu... Bu bir söz olabilir, melodi olabilir. Eksikliğini çok hissediyoruz. Basçı aynı notaları çalıyor, vokaller aldık, sesleri daha da zenginleştirdik ama sahnede ona baktığım kısımlarda onun olmaması, o kıvırta kıvırta çalmaması bile bize çok koyuyor.' sözleriyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki MFÖ hayranlarını duygulandırdı.

Yıllardır birlikte sayısız konser veren, aynı sahneyi paylaşan ve Türk müziğine damga vuran üçlüden geriye artık yalnızca anılar kaldığını hatırlatan bu sözler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Ancak programın ilerleyen dakikalarında Mazhar Alanson bu kez bambaşka bir konuyla izleyenleri şaşırtmayı başardı.