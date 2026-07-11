İstanbul’da Latin Rüzgarı: Ricky Martin Konser Öncesi İstanbul’da Alışveriş Yaparken Görüntülendi!

İstanbul’daki mağazaları gezen ve Türk tasarımı ürünleri de inceleyen Ricky Martin, sadeliği ve sıcak kanlılığıyla dikkat çekti. Kendisini fark eden hayranlarına gülümseyerek selam veren sanatçı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu keyifli alışveriş turunun ardından gözler, bu akşam KüçükÇiftlik Park’ta yaşanacak dev müzik şölenine çevrildi. İstanbul’un en önemli açık hava sahnelerinden birinde kurulacak olan dev prodüksiyon, sadece Ricky Martin’in hit şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel sürprizlerle de adından söz ettirecek. Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Türk pop müziğinin başarılı ismi Edis olacak. Ricky Martin’in özel konuğu olarak sahne alacak olan Edis, ana sanatçı öncesinde sergileyeceği performansla enerjiyi zirveye taşıyacak. Kapı açılışının ardından başlayacak bu ritim dolu gecede hayranlar, unutulmaz dans koreografilerine ve görsel şovlara tanıklık edecek.