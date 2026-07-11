İstanbul’da Latin Rüzgarı: Ricky Martin Konser Öncesi İstanbul’da Alışveriş Yaparken Görüntülendi!
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Dünyaca ünlü Latin pop efsanesi Ricky Martin, tam 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşmak üzere şehre ayak bastı. Bu akşam KüçükÇiftlik Park’ta muhteşem bir sahne şovuna imza atmaya hazırlanan Porto Rikolu yıldız, dev konser öncesinde tarihi yarımadanın ve Boğaz’ın tadını çıkardı.
Tersane İstanbul’da alışveriş yaparken objektiflere yansıyan ünlü sanatçı, sempatik tavırlarıyla çevredekilerin ilgi odağı oldu. Haliç kıyısındaki lüks mağazaları gezen ve şehre olan hayranlığını gizlemeyen Martin, akşamki büyük buluşma öncesi enerji depoladı.
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Ricky Martin’in konser öncesindeki bu rahat ve keyifli İstanbul turu, akşamki performansın ne denli enerjik geçeceğinin de bir habercisi niteliğinde.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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