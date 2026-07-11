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İstanbul’da Latin Rüzgarı: Ricky Martin Konser Öncesi İstanbul’da Alışveriş Yaparken Görüntülendi!

İstanbul’da Latin Rüzgarı: Ricky Martin Konser Öncesi İstanbul’da Alışveriş Yaparken Görüntülendi!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2026 - 17:25
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Dünyaca ünlü Latin pop efsanesi Ricky Martin, tam 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşmak üzere şehre ayak bastı. Bu akşam KüçükÇiftlik Park’ta muhteşem bir sahne şovuna imza atmaya hazırlanan Porto Rikolu yıldız, dev konser öncesinde tarihi yarımadanın ve Boğaz’ın tadını çıkardı. 

Tersane İstanbul’da alışveriş yaparken objektiflere yansıyan ünlü sanatçı, sempatik tavırlarıyla çevredekilerin ilgi odağı oldu. Haliç kıyısındaki lüks mağazaları gezen ve şehre olan hayranlığını gizlemeyen Martin, akşamki büyük buluşma öncesi enerji depoladı.

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15 yıllık özlem bu akşam son buluyor!

15 yıllık özlem bu akşam son buluyor!

Müzik dünyasında fırtınalar estiren, 'Livin' la Vida Loca' ve 'Maria' gibi zamansız hitlerin sahibi Ricky Martin, uzun bir aranın ardından turne takvimine İstanbul’u da ekleyerek Türkiye’deki müzikseverleri heyecanlandırdı. Şehre adım attığı andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılanan sanatçı, sahne öncesinde Tersane İstanbul’u ziyaret etti. Haliç’in eşsiz manzarası eşliğinde hem alışveriş yapan hem de dinlenen dünya yıldızı, İstanbul’un büyüleyici atmosferiyle enerji tazeledi. Görevlilerin tüm önlemlerine karşın, hayranlarıyla yakından ilgilenen Martin, samimi tavırlarıyla beğeni topladı.

Gecenin en büyük süprizi: Edis!

Gecenin en büyük süprizi: Edis!

İstanbul’daki mağazaları gezen ve Türk tasarımı ürünleri de inceleyen Ricky Martin, sadeliği ve sıcak kanlılığıyla dikkat çekti. Kendisini fark eden hayranlarına gülümseyerek selam veren sanatçı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu keyifli alışveriş turunun ardından gözler, bu akşam KüçükÇiftlik Park’ta yaşanacak dev müzik şölenine çevrildi. İstanbul’un en önemli açık hava sahnelerinden birinde kurulacak olan dev prodüksiyon, sadece Ricky Martin’in hit şarkılarıyla değil, aynı zamanda özel sürprizlerle de adından söz ettirecek. Gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Türk pop müziğinin başarılı ismi Edis olacak. Ricky Martin’in özel konuğu olarak sahne alacak olan Edis, ana sanatçı öncesinde sergileyeceği performansla enerjiyi zirveye taşıyacak. Kapı açılışının ardından başlayacak bu ritim dolu gecede hayranlar, unutulmaz dans koreografilerine ve görsel şovlara tanıklık edecek.

Ricky Martin’in konser öncesindeki bu rahat ve keyifli İstanbul turu, akşamki performansın ne denli enerjik geçeceğinin de bir habercisi niteliğinde.

Ricky Martin’in konser öncesindeki bu rahat ve keyifli İstanbul turu, akşamki performansın ne denli enerjik geçeceğinin de bir habercisi niteliğinde.

Yıllardır bu anı bekleyen binlerce müziksever, şimdiden KüçükÇiftlik Park’ın kapılarında uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Hem Tersane İstanbul’da esen dünya yıldızı rüzgarı hem de akşam Edis ile birleşecek olan Latin pop ateşi, bu gece İstanbul’u dünya müzik haritasının tam merkezine yerleştirecek. Kulakların pasının silineceği, dansın ve müziğin doruk noktasına ulaşacağı bu özel gece, şimdiden yılın en iddialı etkinlikleri arasındaki yerini aldı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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