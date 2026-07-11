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Manifest Konserinde Ortalık Karıştı: Mina Solak'ın Kameramanla Çarpıştığı Anlar Yürekleri Ağza Getirdi

Manifest Konserinde Ortalık Karıştı: Mina Solak'ın Kameramanla Çarpıştığı Anlar Yürekleri Ağza Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 13:50
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Manifest'in 10 Temmuz'da Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirdiği Manifestival XL konseri yalnızca görkemli sahne şovuyla değil, peş peşe yaşanan beklenmedik anlarla da sosyal medyanın gündemine oturdu. Hilal Yelekçi'nin sakatlığının ardından bu kez grup üyesi Mina Solak'ın performans sırasında kameramanla sert şekilde çarpıştığı anlar viral oldu. Genç sanatçının yaşadığı darbeye rağmen şarkıyı kesmeden sahneye devam etmesi ise izleyenlerden tam not aldı.

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Manifest grubu, 10 Temmuz akşamı Festival Park Yenikapı'da düzenlenen Manifestival XL İstanbul ile binlerce hayranını bir araya getirdi.

Manifest grubu, 10 Temmuz akşamı Festival Park Yenikapı'da düzenlenen Manifestival XL İstanbul ile binlerce hayranını bir araya getirdi.

Gün boyu süren festivalin finalinde sahneye çıkan grup, güçlü koreografileri, canlı performansları ve görsel şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ajda Pekkan'ın sürpriz konuk olarak sahneye çıkması büyük alkış alırken, konser boyunca yaşanan beklenmedik gelişmeler de gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi. 

Gecenin en endişe verici anı ise Hilal Yelekçi'nin sahnede yaşadığı sakatlık oldu. Yüksek tempolu dans koreografisi sırasında bacağına aniden giren şiddetli ağrı nedeniyle performansını yarıda kesmek zorunda kalan Hilal, doktor kontrolü için kulise alındı. Bu sırada grubun diğer üyeleri seyircileri yalnız bırakmamak adına sahneden inerek hayranlarıyla sohbet etti ve konserin akışını sakin bir şekilde sürdürdü. İlk müdahalenin ardından doktorlardan sahneye çıkabileceğine dair onay alan Hilal, büyük bir profesyonellik örneği sergileyerek yeniden sahneye döndü. Ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde genç sanatçının bacağındaki ağrı nedeniyle zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Acısına rağmen performansını tamamlaması hem konser alanındaki izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı. Hilal, konserin ardından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpti.

Özellikle grup üyeleri Hilal Yelekçi ve Mina Solak'ın peş peşe yaşadığı talihsiz olaylar, sosyal medyada konser görüntülerinin milyonlarca kez paylaşılmasına neden oldu.

Konserde viral olan bir diğer an ise grup üyesi Mina Solak'ın yaşadığı talihsiz çarpışmaydı. Hareketli dans koreografisi sırasında sahnenin farklı açılarını yakalamaya çalışan kameramanla sert şekilde çarpışan Mina, yaşadığı darbeye rağmen dengesini saniyeler içinde toparladı. Şarkıyı durdurmadan ve koreografiyi bozmadan performansına devam eden genç sanatçının profesyonelliği kısa sürede sosyal medyada övgü topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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