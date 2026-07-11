Manifest Konserinde Ortalık Karıştı: Mina Solak'ın Kameramanla Çarpıştığı Anlar Yürekleri Ağza Getirdi

Gün boyu süren festivalin finalinde sahneye çıkan grup, güçlü koreografileri, canlı performansları ve görsel şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Ajda Pekkan'ın sürpriz konuk olarak sahneye çıkması büyük alkış alırken, konser boyunca yaşanan beklenmedik gelişmeler de gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Gecenin en endişe verici anı ise Hilal Yelekçi'nin sahnede yaşadığı sakatlık oldu. Yüksek tempolu dans koreografisi sırasında bacağına aniden giren şiddetli ağrı nedeniyle performansını yarıda kesmek zorunda kalan Hilal, doktor kontrolü için kulise alındı. Bu sırada grubun diğer üyeleri seyircileri yalnız bırakmamak adına sahneden inerek hayranlarıyla sohbet etti ve konserin akışını sakin bir şekilde sürdürdü. İlk müdahalenin ardından doktorlardan sahneye çıkabileceğine dair onay alan Hilal, büyük bir profesyonellik örneği sergileyerek yeniden sahneye döndü. Ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde genç sanatçının bacağındaki ağrı nedeniyle zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Acısına rağmen performansını tamamlaması hem konser alanındaki izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı. Hilal, konserin ardından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpti.