Manifest Konserinde Ortalık Karıştı: Mina Solak'ın Kameramanla Çarpıştığı Anlar Yürekleri Ağza Getirdi
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Manifest'in 10 Temmuz'da Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirdiği Manifestival XL konseri yalnızca görkemli sahne şovuyla değil, peş peşe yaşanan beklenmedik anlarla da sosyal medyanın gündemine oturdu. Hilal Yelekçi'nin sakatlığının ardından bu kez grup üyesi Mina Solak'ın performans sırasında kameramanla sert şekilde çarpıştığı anlar viral oldu. Genç sanatçının yaşadığı darbeye rağmen şarkıyı kesmeden sahneye devam etmesi ise izleyenlerden tam not aldı.
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Manifest grubu, 10 Temmuz akşamı Festival Park Yenikapı'da düzenlenen Manifestival XL İstanbul ile binlerce hayranını bir araya getirdi.
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Özellikle grup üyeleri Hilal Yelekçi ve Mina Solak'ın peş peşe yaşadığı talihsiz olaylar, sosyal medyada konser görüntülerinin milyonlarca kez paylaşılmasına neden oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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